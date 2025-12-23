Какой праздник в России 24 декабря
В России 24 декабря отмечают несколько памятных и необычных дат.
День воинской славы - дата напоминает о штурме Измаила в 1790 году под командованием Александра Суворова и считается одним из ярких эпизодов русской военной истории.
День варежки. Добрый зимний неофициальный праздник, который призван напомнить о заботе, тепле и помощи тем, кто в мороз особенно нуждается в теплых вещах.
Международные праздники сегодня
На международном уровне 24 декабря связано сразу с несколькими известными и неформальными датами.
Сочельник у западных христиан (Christmas Eve) — вечер перед Рождеством по григорианскому календарю, когда семьи собираются за праздничным столом, обмениваются подарками и посещают богослужения.
Различные благотворительные и семейные инициативы, приуроченные к рождественскому периоду в разных странах.
День украшения елки. Неофициальный зимний праздник, который подчеркивает традицию наряжать елку, создавать домашний уют и новогоднее настроение.
Церковные праздники 24 декабря по православному календарю
По православному календарю 24 декабря продолжается Рождественский пост, а также вспоминаются несколько святых.
День памяти преподобного Даниила Столпника — святого, который прославился аскетическим подвигом столпничества и считается примером духовной твердости и молитвенного подвига.
Память мучеников Акепсия и Аифала — христиан, пострадавших за веру в период гонений, которых почитают как образец стойкости и верности христианским убеждениям.
Память преподобного Луки Столпника, иеромонаха — подвижника, сочетавшего монашеское служение с строгой аскезой.
Память священномученика Феофана, епископа Соликамского, и с ним священномучеников и мучеников — новомучеников, пострадавших за веру в XX веке, которых вспоминают как защитников Церкви.
Народные праздники и приметы
В народном календаре 24 декабря известно как Никонов день, связанный с защитой дома и борьбой с нечистой силой.
Никонов день — вспоминают преподобного Никона Печерского, Киево-Печерского монаха XII века; просят его защитить дом от нечисти, тревоги и дурных мыслей.
В этот день принято помогать ближним и подавать милостыню, чтобы самим не оказаться в нужде.
Если день ясный и морозный, зима будет холодной и устойчивой.
Пасмурная погода сулит снегопады и метели.
Сильный ветер предвещает резкие перепады температуры.
Если иней густо покрывает деревья, ожидают хороший урожай в следующем году.
Кружат и громко каркают вороны — к суровым морозам.
Кто родился в этот день
24 декабря родились многие известные деятели культуры, искусства и шоу‑бизнеса.
Джеймс Хедли Чейз (1906) — британский писатель, автор множества детективов, в том числе романа «Нет орхидей для мисс Блэндиш». Его книги прославились динамичным сюжетом и криминальной атмосферой, а по ряду произведений были сняты фильмы.
Лемми Килмистер (1945) — британский музыкант, основатель и лидер группы Motörhead, одна из самых узнаваемых фигур в рок-музыке. Он стал символом хард-рока благодаря хиту Ace of Spades, неповторимому хриплому вокалу и образу рокера без компромиссов.
Ава Гарднер (1922) — американская актриса, икона Голливуда середины XX века, звезда классических фильмов нуар и мелодрам. Она получила мировую славу за роли в картинах «Убийцы», «Босоногая графиня» и «Ночь с игуаной», где воплощала образ яркой и фатальной женщины.
Анатолий Равикович (1936) — советский и российский актер театра и кино, мастер характерных и интеллигентных ролей. Зрители особенно помнят его по роли Хоботова в фильме «Покровские ворота», а также многочисленным работам в театре им. Ленсовета.
Елена Шанина (1952) — советская и российская актриса театра и кино, прославившаяся работами на сцене театра «Ленком». Наибольшую известность ей принесла роль Кончиты в рок-опере «Юнона и Авось», а также яркие драматические роли в театральных постановках и телеспектаклях.
Дима Билан (1981) — российский певец, победитель конкурса «Евровидение‑2008» и один из самых популярных эстрадных артистов страны. Широкую известность ему принесли хиты «Never Let You Go», «Believe», «Молния» и участие в телепроектах в качестве наставника и жюри.
