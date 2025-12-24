8067 ок БСН Мобил
25 декабря — какой сегодня праздник в России и мире

25 декабря — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 25 декабря и кто из известных людей родился в этот день.

Какой сегодня праздник в России 25 декабря

В России 25 декабря выделяют несколько важных дат.

  • Рождество Христово у западных христиан — праздник в честь рождения Иисуса Христа, который отмечают католики, протестанты и часть православных церквей по григорианскому и новоюлианскому календарям.

  • В древней Руси в этот день начинали празднование Коляды — славянского языческого праздника зимнего солнцестояния, отмечающего рождение нового солнца и поворот дня на прибывание.

Международные праздники 25 декабря

На международном уровне 25 декабря связано прежде всего с Рождеством, но есть и более легкие, неформальные поводы.

  • Католическое Рождество — один из главных христианских праздников, символизирующий рождение Спасителя; его отмечают в большинстве стран Европы и Америки.

  • Рождество в протестантских церквах — в этот день праздник отмечают лютеране, англикане и другие протестантские конфессии.

  • День тыквенного пирога — кулинарный праздник в честь популярного зимнего десерта в англоязычных странах.

  • День без буквы «Л» — необычный лингвистический день, когда предлагают обходиться без одной из самых употребимых букв.

  • День дарения елочных шаров — неформальный зимний праздник с традицией обмениваться елочными украшениями и небольшими сувенирами.

Церковные праздники 25 декабря по православному календарю

По православному календарю 25 декабря продолжается Рождественский пост, и церковь вспоминает несколько святых.

  • День памяти святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца — одного из самых почитаемых народных святых, которого считают заступником в житейских нуждах и помощником в материальных делах.

  • Память преподобного Ферапонта Монзенского — монаха и подвижника, основавшего монастырь и прославившегося строгой аскетической жизнью.

  • Память святителя Александра, епископа Иерусалимского — святого, известного ревностным служением церкви и стойкостью в исповедании веры.

  • Память мученика Разумника (Синезия) Римлянина — раннехристианского мученика, пострадавшего за веру в Древнем Риме.

Народные праздники и приметы на сегодня 25 декабря

В народной традиции 25 декабря известно как Спиридон Солнцеворот и связывается с поворотом солнца на лето.

  • Спиридон Солнцеворот — по поверью, солнце «поворачивает на лето», день начинает прибавляться, а Спиридон считается покровителем дома и хозяйственных дел.

  • Если в этот день оттепель и усиливается ветер, зима будет мягче обычного и с частыми оттепелями.

  • Яркие звезды на вечернем небе сулят хороший урожай и удачу в торговле в следующем году.

Кто родился в этот день

25 декабря родились многие известные деятели культуры и искусства.

  • Карлос Кастанеда (1925) — американский писатель и антрополог перуанского происхождения, автор популярных книг о шаманизме и учении дона Хуана.

  • Константин Кинчев (1958) — советский и российский рок-музыкант, лидер группы «Алиса».

  • Хелена Кристенсен (1968) — датская супермодель и фотограф, одна из самых узнаваемых моделей 1990‑х годов.

  • Владислав Галкин (1971) — советский и российский актер театра и кино, известный по фильмам «В августе 44‑го», «Дальнобойщики» и другим популярным работам.

  • Елена Лядова (1980) — российская актриса театра и кино, лауреат престижных кинопремий.

