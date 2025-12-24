Какой сегодня праздник в России 25 декабря
В России 25 декабря выделяют несколько важных дат.
Рождество Христово у западных христиан — праздник в честь рождения Иисуса Христа, который отмечают католики, протестанты и часть православных церквей по григорианскому и новоюлианскому календарям.
В древней Руси в этот день начинали празднование Коляды — славянского языческого праздника зимнего солнцестояния, отмечающего рождение нового солнца и поворот дня на прибывание.
Международные праздники 25 декабря
На международном уровне 25 декабря связано прежде всего с Рождеством, но есть и более легкие, неформальные поводы.
Католическое Рождество — один из главных христианских праздников, символизирующий рождение Спасителя; его отмечают в большинстве стран Европы и Америки.
Рождество в протестантских церквах — в этот день праздник отмечают лютеране, англикане и другие протестантские конфессии.
День тыквенного пирога — кулинарный праздник в честь популярного зимнего десерта в англоязычных странах.
День без буквы «Л» — необычный лингвистический день, когда предлагают обходиться без одной из самых употребимых букв.
День дарения елочных шаров — неформальный зимний праздник с традицией обмениваться елочными украшениями и небольшими сувенирами.
Церковные праздники 25 декабря по православному календарю
По православному календарю 25 декабря продолжается Рождественский пост, и церковь вспоминает несколько святых.
День памяти святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца — одного из самых почитаемых народных святых, которого считают заступником в житейских нуждах и помощником в материальных делах.
Память преподобного Ферапонта Монзенского — монаха и подвижника, основавшего монастырь и прославившегося строгой аскетической жизнью.
Память святителя Александра, епископа Иерусалимского — святого, известного ревностным служением церкви и стойкостью в исповедании веры.
Память мученика Разумника (Синезия) Римлянина — раннехристианского мученика, пострадавшего за веру в Древнем Риме.
Народные праздники и приметы на сегодня 25 декабря
В народной традиции 25 декабря известно как Спиридон Солнцеворот и связывается с поворотом солнца на лето.
Спиридон Солнцеворот — по поверью, солнце «поворачивает на лето», день начинает прибавляться, а Спиридон считается покровителем дома и хозяйственных дел.
Если в этот день оттепель и усиливается ветер, зима будет мягче обычного и с частыми оттепелями.
Яркие звезды на вечернем небе сулят хороший урожай и удачу в торговле в следующем году.
Кто родился в этот день
25 декабря родились многие известные деятели культуры и искусства.
Карлос Кастанеда (1925) — американский писатель и антрополог перуанского происхождения, автор популярных книг о шаманизме и учении дона Хуана.
Константин Кинчев (1958) — советский и российский рок-музыкант, лидер группы «Алиса».
Хелена Кристенсен (1968) — датская супермодель и фотограф, одна из самых узнаваемых моделей 1990‑х годов.
Владислав Галкин (1971) — советский и российский актер театра и кино, известный по фильмам «В августе 44‑го», «Дальнобойщики» и другим популярным работам.
Елена Лядова (1980) — российская актриса театра и кино, лауреат престижных кинопремий.
