Льготы для IT‑сектора: действующие правила и изменения с 2026 года

Какие преференции доступны сейчас
На текущий момент IT‑компании могут воспользоваться двумя основными льготами:
Пониженная ставка налога на прибыль.
Сниженный тариф страховых взносов.
Налог на прибыль: условия и ставки
Обычная ставка налога на прибыль — 25 %. Для аккредитованных IT‑организаций в период 2025–2030 гг. действуют особые условия:
в федеральный бюджет — 5 %;
в региональный бюджет — 0 %.
Таким образом, налоговая нагрузка снижается в пять раз по сравнению с общеустановленной нормой.
Что требуется для применения льготы:
наличие государственной аккредитации;
не менее 70 % доходов от видов деятельности, перечисленных в п. 1.15 ст. 284 НК.
Как получить аккредитацию
Порядок аккредитации регламентирован постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729. Ключевые требования:
ОКВЭД. Основной код — 62.01.
Доля IT‑доходов. Не менее 30 % от общей выручки. Исключение: стартапы младше трех лет с выручкой до 1 млн руб. Для них достаточно регистрации в региональном реестре стартапов.
Сайт компании. Должен содержать:
юридический и фактический адреса;
ИНН;
основной ОКВЭД;
контакты;
перечень видов IT‑деятельности.
Зарплаты. Средний уровень оплаты труда — не ниже среднерыночного по региону или стране за предыдущий квартал.
Что считается профильным доходом
Важно четко разграничивать:
Собственное ПО — разработка, адаптация, модификация, передача исключительных прав.
Чужое ПО — простая перепродажа или передача прав не дает права на льготу.
Критерии признания компании разработчиком: наличие трудовых или гражданско‑правовых отношений с лицами, участвующими в создании ПО (письмо Минцифры от 11.10.2021 № П11‑2‑05‑200‑44970).
Разъяснение терминов: разработка, адаптация, модификация
Разработка (по ГОСТ Р 51904‑2002) — последовательность действий, приводящих к созданию готового программного продукта. Включает:
Анализ требований.
Проектирование архитектуры.
Кодирование и отладку.
Интеграцию и тестирование.
Модификация — любые изменения ПО, включая перевод на другой язык (пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК), кроме адаптации.
Адаптация — внесение изменений исключительно для работы программы на конкретном оборудовании или под управлением определённых программ пользователя.
Страховые взносы: текущая ситуация
Аккредитованные IT‑компании платят взносы по сниженной ставке — 7,6 % от всех выплат работникам. Условие: соответствие критериям, установленным для льготы по налогу на прибыль.
Что изменится с 2026 года
1. Новые требования к аккредитации
Расходы на образование. Компании обязаны направлять не менее 3 % от суммы сэкономленных налогов на образовательные программы. Необходимо заключать соглашения с вузами и ссузами.
Контроль собственности. Более 50 % долей/голосов должны принадлежать российским лицам. Иностранное участие может стать основанием для отказа, за исключением случаев, одобренных Правительством.
Ежегодное подтверждение. Аккредитация будет требовать ежегодного подтверждения до 1 июля. При нарушении условий — аннулирование.
2. Изменение тарифов страховых взносов
Вводится двухступенчатая система:
15 % — на выплаты в пределах единой предельной базы (2 979 000 руб. в 2026 г.);
7,6 % — на суммы сверх лимита.
3. НДС на ПО
Планировалась отмена льготы по НДС для российского ПО из Единого реестра (ставка 22 %). Однако по итогам обсуждений льгота сохранена.
4. Ограничения для «Сколково»
С 2026 года участники проекта «Сколково» не смогут одновременно пользоваться IT‑льготами. При наличии обоих статусов придется выбрать один режим поддержки.
Рекомендации для бизнеса
Чтобы избежать потери льгот, IT‑компаниям стоит:
Провести аудит структуры собственности.
Проверить соответствие зарплатным критериям.
Проанализировать долю IT‑доходов и корректность их учета.
Обновить сайт в соответствии с требованиями.
Начать переговоры с образовательными учреждениями.
Наладить систему ежегодного подтверждения аккредитации.
Учесть изменения в тарифах страховых взносов.
Несмотря на ужесточение требований, государство продолжает поддерживать IT‑сектор. Ключевые льготы сохраняются, но их получение станет более прозрачным и контролируемым.
Подготовка к новым правилам уже сейчас позволит избежать рисков и сохранить конкурентные преимущества.
