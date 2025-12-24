Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Льготы для IT‑сектора: действующие правила и изменения с 2026 года

Информационно‑технологический сектор остается ключевым драйвером национальной экономики и цифровой безопасности. Чтобы стимулировать его развитие, государство применяет комплекс мер поддержки — прежде всего, налоговых. Рассмотрим, как они работают сегодня и какие изменения вступят в силу через год.