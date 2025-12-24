8079 ОК Каталог Нов Моб
Льготы для IT‑сектора: действующие правила и изменения с 2026 года

Информационно‑технологический сектор остается ключевым драйвером национальной экономики и цифровой безопасности. Чтобы стимулировать его развитие, государство применяет комплекс мер поддержки — прежде всего, налоговых. Рассмотрим, как они работают сегодня и какие изменения вступят в силу через год.

Какие преференции доступны сейчас

На текущий момент IT‑компании могут воспользоваться двумя основными льготами:

  1. Пониженная ставка налога на прибыль.

  2. Сниженный тариф страховых взносов.

Налог на прибыль: условия и ставки

Обычная ставка налога на прибыль 25 %. Для аккредитованных IT‑организаций в период 2025–2030 гг. действуют особые условия:

  • в федеральный бюджет — 5 %;

  • в региональный бюджет — 0 %.

Таким образом, налоговая нагрузка снижается в пять раз по сравнению с общеустановленной нормой.

Что требуется для применения льготы:

  • наличие государственной аккредитации;

  • не менее 70 % доходов от видов деятельности, перечисленных в п. 1.15 ст. 284 НК.

Как получить аккредитацию

Порядок аккредитации регламентирован постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729. Ключевые требования:

  • ОКВЭД. Основной код — 62.01.

  • Доля IT‑доходов. Не менее 30 % от общей выручки. Исключение: стартапы младше трех лет с выручкой до 1 млн руб. Для них достаточно регистрации в региональном реестре стартапов.

  • Сайт компании. Должен содержать:

    • юридический и фактический адреса;

    • ИНН;

    • основной ОКВЭД;

    • контакты;

    • перечень видов IT‑деятельности.

  • Зарплаты. Средний уровень оплаты труда — не ниже среднерыночного по региону или стране за предыдущий квартал.

Что считается профильным доходом

Важно четко разграничивать:

  • Собственное ПО — разработка, адаптация, модификация, передача исключительных прав.

  • Чужое ПО — простая перепродажа или передача прав не дает права на льготу.

Критерии признания компании разработчиком: наличие трудовых или гражданско‑правовых отношений с лицами, участвующими в создании ПО (письмо Минцифры от 11.10.2021 № П11‑2‑05‑200‑44970).

Разъяснение терминов: разработка, адаптация, модификация

  • Разработка (по ГОСТ Р 51904‑2002) — последовательность действий, приводящих к созданию готового программного продукта. Включает:

    • Анализ требований.

    • Проектирование архитектуры.

    • Кодирование и отладку.

    • Интеграцию и тестирование.

  • Модификация — любые изменения ПО, включая перевод на другой язык (пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК), кроме адаптации.

  • Адаптация — внесение изменений исключительно для работы программы на конкретном оборудовании или под управлением определённых программ пользователя.

Страховые взносы: текущая ситуация

Аккредитованные IT‑компании платят взносы по сниженной ставке — 7,6 % от всех выплат работникам. Условие: соответствие критериям, установленным для льготы по налогу на прибыль.

Что изменится с 2026 года

1. Новые требования к аккредитации

  • Расходы на образование. Компании обязаны направлять не менее 3 % от суммы сэкономленных налогов на образовательные программы. Необходимо заключать соглашения с вузами и ссузами.

  • Контроль собственности. Более 50 % долей/голосов должны принадлежать российским лицам. Иностранное участие может стать основанием для отказа, за исключением случаев, одобренных Правительством.

  • Ежегодное подтверждение. Аккредитация будет требовать ежегодного подтверждения до 1 июля. При нарушении условий — аннулирование.

2. Изменение тарифов страховых взносов

Вводится двухступенчатая система:

  • 15 % — на выплаты в пределах единой предельной базы (2 979 000 руб. в 2026 г.);

  • 7,6 % — на суммы сверх лимита.

3. НДС на ПО

Планировалась отмена льготы по НДС для российского ПО из Единого реестра (ставка 22 %). Однако по итогам обсуждений льгота сохранена.

4. Ограничения для «Сколково»

С 2026 года участники проекта «Сколково» не смогут одновременно пользоваться IT‑льготами. При наличии обоих статусов придется выбрать один режим поддержки.

Рекомендации для бизнеса

Чтобы избежать потери льгот, IT‑компаниям стоит:

  1. Провести аудит структуры собственности.

  2. Проверить соответствие зарплатным критериям.

  3. Проанализировать долю IT‑доходов и корректность их учета.

  4. Обновить сайт в соответствии с требованиями.

  5. Начать переговоры с образовательными учреждениями.

  6. Наладить систему ежегодного подтверждения аккредитации.

  7. Учесть изменения в тарифах страховых взносов.

Несмотря на ужесточение требований, государство продолжает поддерживать IT‑сектор. Ключевые льготы сохраняются, но их получение станет более прозрачным и контролируемым.

Подготовка к новым правилам уже сейчас позволит избежать рисков и сохранить конкурентные преимущества.

