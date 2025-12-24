Причины блокировки Ватсап1

Ограничения связаны с претензиями российских властей к работе WhatsApp1 и его владельца — компании Meta1 (признана в России экстремистской и запрещенной). Регулятор указывает, что мессенджер нарушает российское законодательство, используется для мошенничества и противоправной деятельности, поэтому в отношении сервиса запущен режим поэтапных ограничений: сначала деградация голосовых вызовов, затем выборочное замедление трафика и частичная недоступность отдельных функций.

К концу 2025 года пользователи по всей стране сталкиваются с массовым замедлением: по оценкам источников на телеком‑рынке, скорость работы WhatsApp1 в российских сетях упала примерно на 70–80%. В чатах сообщения долго «висят» в статусе отправки, вложения загружаются с большими задержками. Веб‑версия не открывается вовсе, из‑за чего многие переходят на использование мессенджера только через VPN.