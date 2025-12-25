Как правильно закрыть кредит: инструкция, которой не поделится банк

Главная проблема — долговые «хвосты». Клиент может быть уверен, что погасил долг, но на его счете остается недочет всего в несколько рублей или даже копеек. О нем человек часто не знает, а проценты на эту сумму продолжают начисляться. Через пару месяцев это превращается в полноценную задолженность, которая портит кредитную историю и может привести к штрафам.
Поэтому закрыть кредит — это не просто оплатить последний платеж. Важно официально запросить у банка закрытие кредитного счета, дождаться подтверждения и получить справку, что обязательства полностью выполнены. Иногда банк закрывает счет долго, до 30 дней, поэтому процесс нужно контролировать.
То же касается кредитных карт: мало перестать пользоваться карточкой. Нет смысла и ее разрезать — пока счет открыт, долг может возникнуть из-за комиссии, страховки или какой-то незаметной операции.
Только документ о полном закрытии счета гарантирует, что задолженность перед банком больше не появится.
Закрываем кредит в 5 шагов
Перед тем как закрыть кредит или кредитную карту, придется пройти несколько этапов, которые защитят вас от ошибок и скрытых долгов.
Первый шаг: собираем полную картину обязательств
На этом этапе нужно выписать все кредиты, остатки по ним, процентные ставки, минимальные ежемесячные платежи и сроки. Да, это неприятная часть работы, но без нее невозможно понять размеры долгов и то, какие из них обходятся вам дороже всего. Эти цифры помогут выстроить стратегию погашения.
Второй шаг: выбираем подходящий способ закрытия долгов
Существует метод «лавины» — он подразумевает приоритетное закрытие кредитов с самыми высокими процентами. Для метода характерен медленный старт, зато человек максимально экономит на переплате.
Другой вариант — «снежный ком». Здесь сначала закрываются самые маленькие долги, что позволяет быстрее почувствовать прогресс. Метод не так выгоден финансово, но психологически он может лучше подойти. Важно выбрать тот путь, который вы сможете выдержать.
Третий шаг: убираем все лишнее
Проводим ревизию трат: отключаем страховки, платные уведомления, дополнительные сервисы. Каждая мелкая комиссия кажется незаметной, но за год превращается в ощутимую сумму. Чем меньше сопутствующих расходов, тем быстрее движется погашение долга.
Четвертый шаг: проверяем банк
Если с вашей стороны кредит полностью закрыт, расслабляться все равно еще рано. Теперь нужно уведомить банк о полной выплате кредита и убедиться, что на счете нет новых начислений. Далее необходимо запросить официальную справку о закрытии.
В случае с кредитной картой банк может потратить на проверку от 30 до 45 дней, и в этот период нельзя совершать никаких операций по кредитному счету, иначе процесс затянется.
В случае с кредитной картой это обязательная процедура: без заявления счет просто не закроют. Сейчас это делается в пару действий: через приложение, поддержку или по телефону. Многие банки уже добавили отдельную кнопку «досрочно погасить», после чего система сама рассчитывает сумму и фиксирует обращение.
Пятый шаг: подтверждаем закрытие кредита и выдыхаем
Финальная точка — получение подтверждающего документа. Если вы получаете его через приложение, не забудьте сохранить хотя бы на несколько лет: в заметках, в облаке или даже в своем личном телеграм-канале или в «Избранном», чтобы не потерять. Если закрываете в отделении банка, будьте готовы показать паспорт, а иногда — договор кредитования и заявление на досрочное погашение (его обычно можно заполнить сразу на месте).
В обоих случаях нужно получить от банка справку о закрытии кредита, она — единственное доказательство того, что обязательств перед банком больше нет. Банковские сотрудники рекомендуют хранить ее не менее 3 лет.
Ежемесячный платеж и досрочное погашение: что есть что
Обычный ежемесячный платеж — это фиксированная сумма, которую заемщик вносит по графику, установленному банком. Досрочное погашение — это любые дополнительные деньги сверх этого графика. Например, если ежемесячный платеж составляет 10 000 рублей, а вы вносите 15 000, то 10 000 идут в обычный платеж, а оставшиеся 5 000 — в уменьшение основного долга.
Уточнить сумму для досрочного платежа проще всего через мобильное приложение — почти все банки автоматически показывают график выплат и расчет переплаты. Если функция недоступна, можно позвонить в банк и назвать номер кредитного договора, а оператор подскажет сумму и порядок действий.
Такой подход помогает быстрее закрыть кредит и снизить переплату. Особенно это важно для займов с высокой ставкой, выше ключевой ставки ЦБ (сейчас она составляет 17%) — эти кредиты экономически выгодно гасить досрочно.
А вот дешевые займы, например ипотеку под 6%, торопиться закрывать нет смысла: банковские вклады сейчас дают 15–16%, и свободные деньги рациональнее временно разместить там.
Еще выгоднее направить их в инструменты с более высокой доходностью, например, в облигации или другие консервативные инвестиции. Тогда вы не только сохраняете финансирование ремонта или подушки безопасности, но и создаете капитал, который работает сам по себе.
В идеале выстроить стратегию, при которой доход от инвестиций фактически «оплачивает» ипотеку — например, купоны по облигациям перекрывают ежемесячный платеж. В результате кредит погашается в штатном режиме, а ваш капитал продолжает расти. Так к концу срока у вас сложится приятная картина: квартира и инвестиции — двойной финансовый результат.
Вообще оптимальный момент для закрытия кредита или кредитной карты зависит от двух факторов: вашего финансового запаса и текущей процентной ставки.
Во-первых, важно понимать, что закрытие кредитки — это не вопрос импульса. Делать это стоит тогда, когда карта действительно перестала быть необходимой и ее погашение не оставит вас «на нуле». Если после платежа вы рискуете прожить месяц на последние деньги, лучше погашать постепенно. И главное — не закрывать одну карту, чтобы сразу открыть новую.
Во-вторых, имеет значение ставка ЦБ. Сейчас из-за высокой ключевой ставки проценты по кредитным картам могут доходить до 40–60% годовых — такие долги выгоднее гасить как можно быстрее.
Перед досрочным погашением стоит проверить три вещи:
есть ли у вас финансовая подушка хотя бы на 1–3 месяца;
не предстоит ли в ближайшее время крупных расходов;
нет ли штрафов за досрочное погашение.
Последнее особенно актуально для автокредитов — в них условия бывают жестче, а штрафы прописаны в договоре.
Кроме того, стоит помнить о рефинансировании: банки предлагают возможность объединить несколько кредитов в один. Если у заемщика есть несколько займов под высокие ставки, а ключевая ставка снизилась, их можно консолидировать в один кредит с более низкой нагрузкой. Это уменьшает ежемесячный платеж и помогает быстрее выбраться из долгов.
Типичные ошибки при закрытии кредитов и кредитных карт
Погашение кредитов — это наука, но освоить ее по плечу каждому. Существуют типичные ошибки, с которыми сталкиваются заемщики, особенно если это их первый кредит или кредитов несколько.
Закрывают долги хаотично — это приводит к лишним расходам. Самая распространенная ошибка — не учитывать всю задолженность. Люди забывают о микрозаймах или небольших кредитках, на которые продолжают «капать» проценты.
Вносят минимальную сумму по кредитке. Такой платеж в основном покрывает проценты, а сам долг почти не уменьшается. В итоге кредит по карте может растянуться на годы.
Забывают отключить платные допуслуги: страховки, уведомления, автоплатежи. Из-за этого списания продолжаются, хотя человек уверен, что закрывает долг.
Погашают дешевые кредиты раньше дорогих. Например, пытаются досрочно закрыть ипотеку под 6%, когда есть потребкредит под 25%. В такой ситуации логично сначала гасить самый дорогой заем.
Используют кредитку в период ее закрытия. После подачи заявления банк кредитной картой пользоваться нельзя — любая покупка в этот период отсрочивает дату закрытия.
Отдельно стоит отметить риск мошенничества при закрытии счетов. Чтобы этого избежать, важно взаимодействовать с банком только через официальные каналы: приложение, сайт, горячую линию или офис. Не сообщайте никому PIN, CVV или одноразовые коды — сотрудники банка не запрашивают эти данные.
После закрытия карту лучше физически уничтожить: разрезать магнитную полосу и чип. В течение месяца стоит внимательно следить за выписками в приложении, чтобы точно убедиться, что дополнительных списаний нет.
Если вам звонит «сотрудник банка», но вы сомневаетесь, что он — не мошенник, можно вежливо попросить подтвердить личность через официальный чат банка. Это нормальная практика, и реальные сотрудники спокойно относятся к таким запросам.
Пример «правильной» схемы закрытия долгов
Представим некую Светлану. У нее:
потребительский кредит 50 000 ₽ под 12–14% годовых, платеж — 10 000 ₽ в месяц;
кредитная карта с лимитом 100 000 ₽, долг 20 000 ₽ под 40% годовых, обязательный платеж — 5 000 ₽.
Первый шаг для нашей героини — собрать полную картину: суммы, ставки, ежемесячные платежи. Самый дорогой долг — это, очевидно, кредитная карта под 40%.
Для закрытия кредитов Светлане стоит применить «метод лавины», т.е. все свободные деньги направить на погашение долга с максимальным процентом. Потребкредит торопиться закрывать в ее случае не обязательно.
Примерно за три месяца долг по кредитке будет закрыт. После этого Светлана:
Отключает все платные услуги — страховки, уведомления, сервисы.
Подает заявление на закрытие карты через мобильное приложение.
30–40 дней не пользуется картой, чтобы не продлить срок ее закрытия.
Теперь деньги, которые раньше шли на кредитку, она начинает направлять на досрочное гашение потребкредита. Ускоренными платежами закрывает и его. А после завершения — сохраняет справки о закрытии кредитки и кредита минимум на 3 года, чтобы защититься от возможных споров с банком.
Так, действуя в строгой финансовой логике, Светлана за несколько месяцев полностью выходит из долгов без переплат по процентам.
Что в итоге
Правильное закрытие кредита — это про дисциплину, внимательность и понимание того, как работает банковская система. Сделав все последовательно, можно вернуть контроль над финансами и заложить основу для дальнейшего роста капитала.
