Как правильно закрыть кредит: инструкция, которой не поделится банк

Ежемесячный платеж и досрочное погашение: что есть что

Обычный ежемесячный платеж — это фиксированная сумма, которую заемщик вносит по графику, установленному банком. Досрочное погашение — это любые дополнительные деньги сверх этого графика. Например, если ежемесячный платеж составляет 10 000 рублей, а вы вносите 15 000, то 10 000 идут в обычный платеж, а оставшиеся 5 000 — в уменьшение основного долга.

Уточнить сумму для досрочного платежа проще всего через мобильное приложение — почти все банки автоматически показывают график выплат и расчет переплаты. Если функция недоступна, можно позвонить в банк и назвать номер кредитного договора, а оператор подскажет сумму и порядок действий.

Такой подход помогает быстрее закрыть кредит и снизить переплату. Особенно это важно для займов с высокой ставкой, выше ключевой ставки ЦБ (сейчас она составляет 17%) — эти кредиты экономически выгодно гасить досрочно.

А вот дешевые займы, например ипотеку под 6%, торопиться закрывать нет смысла: банковские вклады сейчас дают 15–16%, и свободные деньги рациональнее временно разместить там.

Еще выгоднее направить их в инструменты с более высокой доходностью, например, в облигации или другие консервативные инвестиции. Тогда вы не только сохраняете финансирование ремонта или подушки безопасности, но и создаете капитал, который работает сам по себе.

В идеале выстроить стратегию, при которой доход от инвестиций фактически «оплачивает» ипотеку — например, купоны по облигациям перекрывают ежемесячный платеж. В результате кредит погашается в штатном режиме, а ваш капитал продолжает расти. Так к концу срока у вас сложится приятная картина: квартира и инвестиции — двойной финансовый результат.

Вообще оптимальный момент для закрытия кредита или кредитной карты зависит от двух факторов: вашего финансового запаса и текущей процентной ставки.

Во-первых, важно понимать, что закрытие кредитки — это не вопрос импульса. Делать это стоит тогда, когда карта действительно перестала быть необходимой и ее погашение не оставит вас «на нуле». Если после платежа вы рискуете прожить месяц на последние деньги, лучше погашать постепенно. И главное — не закрывать одну карту, чтобы сразу открыть новую.

Во-вторых, имеет значение ставка ЦБ. Сейчас из-за высокой ключевой ставки проценты по кредитным картам могут доходить до 40–60% годовых — такие долги выгоднее гасить как можно быстрее.

Перед досрочным погашением стоит проверить три вещи:

есть ли у вас финансовая подушка хотя бы на 1–3 месяца;

не предстоит ли в ближайшее время крупных расходов;

нет ли штрафов за досрочное погашение.

Последнее особенно актуально для автокредитов — в них условия бывают жестче, а штрафы прописаны в договоре.

Кроме того, стоит помнить о рефинансировании: банки предлагают возможность объединить несколько кредитов в один. Если у заемщика есть несколько займов под высокие ставки, а ключевая ставка снизилась, их можно консолидировать в один кредит с более низкой нагрузкой. Это уменьшает ежемесячный платеж и помогает быстрее выбраться из долгов.