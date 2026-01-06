7 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

7 января: какой сегодня праздник в России и мире
7 января в России и во многих странах мира отмечают Рождество Христово у восточных христиан, а также несколько профессиональных и необычных праздников. День тесно связан с началом Святок, рождественскими традициями и народными обрядами.
Какой сегодня праздник в России 7 января
В России 7 января связано сразу с несколькими важными датами.
Рождество Христово у восточных христиан — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа, который в России и ряде стран празднуют 7 января по новому стилю.
Рождество Христово — государственный праздник в России, официальный нерабочий день, входящий в новогодние каникулы.
Международные праздники 7 января
На международном уровне и в разных странах мира 7 января отмечают несколько праздников.
Православное Рождество — во многих странах Восточной Европы, на постсоветском пространстве и в православных диаспорах 7 января отмечают Рождество по юлианскому календарю.
Международный день глупой походки — неофициальный праздник, вдохновленный скетчем британского шоу Monty Python, когда люди пародируют «глупую походку» и выкладывают забавные видео.
Церковные праздники 7 января по православному календарю
Православный календарь на 7 января включает несколько важных богослужебных дат.
Рождество Христово — завершение Рождественского (Филиппова) поста и начало Святок, в храмах совершается торжественное богослужение, прославляющее рождение Спасителя.
Собор Пресвятой Богородицы (по уставу начинается вечером) — в ближайшие дни после Рождества Церковь особо чтит Богородицу как Матерь Иисуса Христа.
Народные праздники и приметы на сегодня 7 января
В народной традиции 7 января связано с началом Святок и особыми обычаями.
Рождество, начало Святок — с этого дня начинаются Святки: хождения в гости, колядки, ряженые, гадания и обряды «на счастье, богатство и любовь».
Считается приметой, что оттепель на Рождество — к холодной и затяжной весне.
По народным приметам, если утром 7 января идет снег, год будет удачным и прибыльным, а первым в дом желательно впустить мужчину — к благополучию.
Кто родился в этот день
7 января родились многие известные деятели культуры, искусства и общественной жизни.
Николас Кейдж (1964) — американский актер, режиссер и продюсер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус», известен ролями в фильмах «Покидая Лас‑Вегас», «Сокровище нации» и других.
Кристиан Лубутен (1963) — французский дизайнер обуви, создатель легендарных туфель с красной подошвой, ставших символом роскоши и узнаваемым модным брендом.
Зиновий Колобанов (1911) — советский танкист‑ас времен Великой Отечественной войны, прославился результативными боями и считается одним из самых эффективных танковых командиров.
Комментарии1
В первую очередь надо писать о дне рождении Зиновия Колобанова , а уж потом о Николасе и Кристиане. Потому что всем Героям Великой Отечественной Войны Слава!!! Спасибо им за жизнь и низкий поклон за подвиги и Победу!💪🙏