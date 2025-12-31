8091 КПК ЗП моб
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Общество
1 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

1 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

1 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 1 января и кто из известных людей родился в этот день.

Автор

Какой сегодня праздник в России 1 января

К основным праздничным датам в России относятся несколько событий.

  • Новый год. Главный календарный праздник, с которого начинается 2026 год; его встречают семейными застольями, салютами, новогодними огнями и обменом подарками.

Международные праздники 1 января

За рубежом и на международном уровне 1 января также отмечают несколько дат.

  • Новый год. Отмечается в большинстве стран мира как начало нового календарного года с массовыми гуляниями, фейерверками и традициями «нового старта».​

  • Праздник Марии — Царицы мира (Торжество Пресвятой Богородицы) в католической церкви. Католики чтят Богородицу как заступницу и покровительницу мира, связывая праздник с молитвами о согласии между народами.​

  • День освобождения Кубы (Триумф революции). Национальный праздник Кубы, приуроченный к победе кубинской революции и приходу к власти нового правительства.​

Церковные праздники 1 января по православному календарю

Православный календарь на 1 января включает несколько значимых церковных дат.

  • День памяти преподобного Илии Муромца. Былинный богатырь, который, согласно преданию, завершил жизнь в монашестве; почитается как святой, к которому обращаются за защитой и укреплением духа.​

  • День памяти святого мученика Вонифатия. Христианский мученик, принявший смерть за веру; верующие просят его помощи в избавлении от страстей и зависимостей.

Народные праздники и приметы на сегодня 1 января

В народной первый день Нового года сопровождается особыми обычаями и приметами.

  • Новогодний день. В народной традиции считается, что как проведешь первый день года, так он и пройдет: стараются не ссориться, не занимать денег и не лениться.​

  • Примета: если 1 января стоит крепкий мороз и ясное небо, ожидается урожайный год и удача в делах.

Кто родился в этот день

1 января родились несколько известных деятелей культуры и общественной жизни.

  • Даниил Гранин (1919). Советский и российский писатель и публицист, автор романов и книг о войне, морали и научно-техническом прогрессе.

  • Иван Панфилов (1893). Советский военачальник, генерал-майор, прославился обороной Москвы в годы Великой Отечественной войны.

  • Пьер де Кубертен (1863), основатель современного Олимпийского движения и создатель Международного олимпийского комитета.

  • Сергей Кирьяков (1970), российский футболист‑нападающий и тренер, мастер спорта СССР международного класса.

  • Дарья Трубникова (2003), чемпионка Юношеских Олимпийских игр и призер международных турниров, выступает за сборную России по художественной гимнастике.

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш