1 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 1 января
К основным праздничным датам в России относятся несколько событий.
Новый год. Главный календарный праздник, с которого начинается 2026 год; его встречают семейными застольями, салютами, новогодними огнями и обменом подарками.
Международные праздники 1 января
За рубежом и на международном уровне 1 января также отмечают несколько дат.
Новый год. Отмечается в большинстве стран мира как начало нового календарного года с массовыми гуляниями, фейерверками и традициями «нового старта».
Праздник Марии — Царицы мира (Торжество Пресвятой Богородицы) в католической церкви. Католики чтят Богородицу как заступницу и покровительницу мира, связывая праздник с молитвами о согласии между народами.
День освобождения Кубы (Триумф революции). Национальный праздник Кубы, приуроченный к победе кубинской революции и приходу к власти нового правительства.
Церковные праздники 1 января по православному календарю
Православный календарь на 1 января включает несколько значимых церковных дат.
День памяти преподобного Илии Муромца. Былинный богатырь, который, согласно преданию, завершил жизнь в монашестве; почитается как святой, к которому обращаются за защитой и укреплением духа.
День памяти святого мученика Вонифатия. Христианский мученик, принявший смерть за веру; верующие просят его помощи в избавлении от страстей и зависимостей.
Народные праздники и приметы на сегодня 1 января
В народной первый день Нового года сопровождается особыми обычаями и приметами.
Новогодний день. В народной традиции считается, что как проведешь первый день года, так он и пройдет: стараются не ссориться, не занимать денег и не лениться.
Примета: если 1 января стоит крепкий мороз и ясное небо, ожидается урожайный год и удача в делах.
Кто родился в этот день
1 января родились несколько известных деятелей культуры и общественной жизни.
Даниил Гранин (1919). Советский и российский писатель и публицист, автор романов и книг о войне, морали и научно-техническом прогрессе.
Иван Панфилов (1893). Советский военачальник, генерал-майор, прославился обороной Москвы в годы Великой Отечественной войны.
Пьер де Кубертен (1863), основатель современного Олимпийского движения и создатель Международного олимпийского комитета.
Сергей Кирьяков (1970), российский футболист‑нападающий и тренер, мастер спорта СССР международного класса.
Дарья Трубникова (2003), чемпионка Юношеских Олимпийских игр и призер международных турниров, выступает за сборную России по художественной гимнастике.
