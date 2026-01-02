Переход на 1С 8.5: первые минусы, интерфейсные ошибки и рабочий сценарий обновления

Платформа 1С:Предприятие 8.5 уже появилась у бухгалтеров в реальной работе, и первые впечатления — без фанфар. На примере Бухгалтерии предприятия 3.0.190.11 под 8.5 видно, что обновление пока больше про тесты и привыкание, чем про «стало удобнее и быстрее». Ниже — конкретика: что раздражает в интерфейсе, что с совместимостью ЗУП, и как безопасно поставить 8.5, не ломая рабочие базы.
Что не так с интерфейсом 1С 8.5: рабочее пространство «съели»
Самая болезненная претензия — неэффективная верстка журналов. В интерфейсе «Такси» под 8.3 в тех же окнах помещается в 1,5–2 раза больше строк, чем в варианте под 8.5.
Пример — журнал «Банковские выписки»:
в каждом журнале выделили огромное место под кнопки «вверх/вниз»;
строка с итогами («На начало дня», «Поступило», «Списано», «На конец дня») разнесена по высоте и занимает лишние строки;
цифры «дышат» так, будто им тоже положен отпуск.
По ощущениям — место на экране расходуется так, будто монитор оплачен по подписке: чем меньше видно, тем дороже.
Встроенный калькулятор в 1С 8.5: одна память — одна боль
В 8.5 встроенный калькулятор выглядит слишком простым: одна ячейка памяти. Для бухгалтера это почти издевательство — обычно нужно хотя бы несколько промежуточных значений.
Логичное ожидание от калькулятора в 1С:
минимум 2–3 ячейки памяти,
а лучше — несколько (как у многих калькуляторов в «Такси»), чтобы не держать всё в голове и не развивать навыки циркового артиста.
Меню и настройки: вроде сделали, но не доделали
Настройки и расположение меню в 8.5 выглядят сырыми. Кнопку свернуть/развернуть добавили, но при размещении меню слева она не реагирует на Alt+1. Это мелочь только на бумаге: в бухгалтерии такие «мелочи» съедают скорость и нервы каждый день.
Можно ли установить 1С 8.5 и оставить 1С 8.3: да, так и делают
Самый практичный подход сейчас — поставить 8.5 рядом с 8.3 и не устраивать «переезд с вещами» в первый же день.
Что важно:
удалять 8.3 не нужно;
платформы 8.3 и 8.5 могут быть установлены одновременно;
можно запускать разные конфигурации под разными платформами и спокойно сравнивать.
Такой сценарий позволяет тестировать 8.5, но работать по-прежнему в стабильной среде.
Совместимость ЗУП с 1С 8.5 и обмен с Бухгалтерией
По опыту из обсуждения:
у ЗУП пока нет режима совместимости с 8.5, поэтому его оставляют на 8.3;
при этом ЗУП может запускаться и под 8.5 в интерфейсе «Такси», но это не тот случай, когда хочется быть первопроходцем;
Бухгалтерия предприятия запускается под 8.5 в режиме совместимости «Такси. Разрешить Версия 8.5»;
синхронизация между базами проходит нормально: и на одном компьютере, и с базами на сервере для общего пользования;
база под 8.5 на рабочем ПК не конфликтует с серверной базой в «Такси».
Как безопасно перейти на 1С 8.5: рабочий сценарий без героизма
Если хочется «пощупать» 8.5 уже сейчас, обычно действуют так:
Ставят платформу 1С 8.5 рядом с 1С 8.3.
Основную работу оставляют на 8.3.
Бухгалтерию предприятия запускают под 8.5 в режиме совместимости.
Проверяют журналы, скорость, синхронизацию и обмены.
Если всё нормально — продолжают тестировать, но не переводят всех пользователей разом.
Идея простая: экспериментирует один человек, а не вся бухгалтерия одновременно. Иначе это уже не обновление, а корпоративный тимбилдинг в стиле «выживание».
Стоит ли обновляться на 1С 8.5 прямо сейчас
Если коротко по-честному: ставить — можно, переводить всех — рано.
8.5 сейчас хороша как тестовая история: разработчики будут допиливать платформу, а сообщество ещё найдет и озвучит много недоделок. Для реальной ежедневной работы важнее не «новая версия», а чтобы интерфейс не съедал рабочее место, горячие клавиши работали, а инструменты были удобными.
Начать дискуссию