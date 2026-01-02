Переход на 1С 8.5: первые минусы, интерфейсные ошибки и рабочий сценарий обновления

Платформа 1С:Предприятие 8.5 уже появилась у бухгалтеров в реальной работе, и первые впечатления — без фанфар. На примере Бухгалтерии предприятия 3.0.190.11 под 8.5 видно, что обновление пока больше про тесты и привыкание, чем про «стало удобнее и быстрее». Ниже — конкретика: что раздражает в интерфейсе, что с совместимостью ЗУП , и как безопасно поставить 8.5, не ломая рабочие базы.

Что не так с интерфейсом 1С 8.5: рабочее пространство «съели»

Самая болезненная претензия — неэффективная верстка журналов. В интерфейсе «Такси» под 8.3 в тех же окнах помещается в 1,5–2 раза больше строк, чем в варианте под 8.5.

Пример — журнал «Банковские выписки»:

в каждом журнале выделили огромное место под кнопки «вверх/вниз» ;

строка с итогами («На начало дня», «Поступило», «Списано», «На конец дня») разнесена по высоте и занимает лишние строки;

цифры «дышат» так, будто им тоже положен отпуск.

По ощущениям — место на экране расходуется так, будто монитор оплачен по подписке: чем меньше видно, тем дороже.