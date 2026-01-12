Некоторые регионы отменили льготные ставки по УСН. ❌«Ночной бухгалтер» № 2092

Льготы по УСН

С 2026 года полномочия региональных властей в части снижения ставок по УСН значительно сократили. Теперь регионы не могут самостоятельно устанавливать критерии для льготы и должны ориентироваться на постановление правительства.

На этом фоне, например, в Мордовии вообще отменили закон о пониженных ставках.

В некоторых регионах льгота осталась, но в менее привлекательном виде. Например, в Удмуртии вместо ставок 1% на УСН «доходы» и 5% на «доходы минус расходы» ввели ставки 5% и 14%.