Некоторые регионы отменили льготные ставки по УСН. ❌«Ночной бухгалтер» № 2092

Сегодня в выпуске:
Льгот по УСН в регионах стало меньше.
За директора на СВО не надо платить страховые взносы.
Детские больничные будут оплачивать дольше.
Работодатели будут направлять сотрудников к психиатру.
Работодателей обяжут ежегодно индексировать зарплату.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Льготы по УСН
С 2026 года полномочия региональных властей в части снижения ставок по УСН значительно сократили. Теперь регионы не могут самостоятельно устанавливать критерии для льготы и должны ориентироваться на постановление правительства.
На этом фоне, например, в Мордовии вообще отменили закон о пониженных ставках.
В некоторых регионах льгота осталась, но в менее привлекательном виде. Например, в Удмуртии вместо ставок 1% на УСН «доходы» и 5% на «доходы минус расходы» ввели ставки 5% и 14%.
Тест для вашей 1С: 3 минуты = отчет по рискам
Задумывались, насколько ваша 1С готова к нагрузкам роста? Устаревшие доработки и ошибки интеграции — скрытые риски для учета. Пройдите быстрый опрос и получите бесплатный PDF-отчет: «Точки уязвимости в вашей 1С и план их устранения».
Реклама: ООО «АТР», ИНН 1686035616, erid: 2W5zFJuAUXa
Взносы за директора
Если руководитель организации находится на СВО по контракту или мобилизации, он не исполняет полномочия единоличного исполнительного органа. Кроме того, у него отсутствует возможность фактически управлять организацией.
Поэтому за директора на СВО платить страховые взносы с МРОТ не надо. Такое разъяснение дала ФНС. Эта позиция согласована с Минфином.
Больничные
По поручению президента увеличат период выплаты пособия по нетрудоспособности во время ухода за больным ребенком. Это касается многодетных семей.
Вопрос проработают до 1 июня 2026 года.
🔥 Премиальный спецтариф — последний день акции!
Уже вступили в силу изменения налоговой реформы-2026, с подпиской Клерк.Премиум вы не просто «успеваете за изменениями», а уверенно работаете по новому НК и избегаете критических ошибок.
👩💻 Специально к нововведениям 2026 года мы записали новые онлайн-курсы и обновили топ-курсы по новым требованиям.
Вместе с подпиской вы получаете неограниченный доступ к базе онлайн-курсов, записей вебинаров, разборов от экспертов, нормативно-правовой базе, инструментам и сервисам «Клерка», а также поддержку экспертов в виде 10 консультаций и доступ к базе вопросов и ответов!
Оформите специальный тариф подписки Клерк.Премиум на 6 месяцев за 9 900 руб. вместо
18 000 руб.
Медосмотр
С 1 марта 2026 года при выявлении психических расстройств у сотрудников в ходе медосмотра работодатель сможет отправить их на психиатрическое освидетельствование.
После освидетельствования человек может быть временно признан неспособным выполнять некоторые виды работ.
Индексация зарплаты
Сейчас в ТК РФ норма про индексацию зарплат прописана недостаточно четко. Это исправят. Законопроект внесли в Госдуму.
Будут регламентированы конкретные сроки (минимум один раз в год) и минимальный уровень индексации (не ниже уровня инфляции за предыдущий год)
Поправка касается коммерческих предприятий.
📢 Совет от редакции
Вы уже успели изучить новые формы отчетов с 2026 года? Начните с ЕФС-1. Эксперт расскажет об основных изменениях и порядке заполнения ЭТК: что изменилось в кодах, структуре и документах для подтверждения стажа и почему важно не пропустить отмену сведений о дистанционной работе.
Главред рекомендует
Взносы за директоров с МРОТ: первые официальные разъяснения ФНС
Раздельный учет НДС на УСН в 2026 году: шпаргалка для бухгалтера
Изменения в трудовом законодательстве – 2026: обзор для бухгалтера и кадровика
Экономический кризис в России 2026: что делать, чтобы сохранить деньги
АУСН 2026: эксперт-практик отвечает на самые острые вопросы бизнеса и бухгалтеров
Мем дня
Ваша не возражает против индексации зарплаты редакция
Начать дискуссию