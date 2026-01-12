8097 Премиум моб 2
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Обзоры для бухгалтера
Некоторые регионы отменили льготные ставки по УСН. ❌«Ночной бухгалтер» № 2092

Некоторые регионы отменили льготные ставки по УСН. ❌«Ночной бухгалтер» № 2092

В Мордовии отменили льготы по УСН, а в Удмуртии повысили пониженные ставки.

Сегодня в выпуске:

  • Льгот по УСН в регионах стало меньше.

  • За директора на СВО не надо платить страховые взносы.

  • Детские больничные будут оплачивать дольше.

  • Работодатели будут направлять сотрудников к психиатру.

  • Работодателей обяжут ежегодно индексировать зарплату.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Льготы по УСН

С 2026 года полномочия региональных властей в части снижения ставок по УСН значительно сократили. Теперь регионы не могут самостоятельно устанавливать критерии для льготы и должны ориентироваться на постановление правительства.

На этом фоне, например, в Мордовии вообще отменили закон о пониженных ставках.

В некоторых регионах льгота осталась, но в менее привлекательном виде. Например, в Удмуртии вместо ставок 1% на УСН «доходы» и 5% на «доходы минус расходы» ввели ставки 5% и 14%.

Тест для вашей 1С: 3 минуты = отчет по рискам

Задумывались, насколько ваша 1С готова к нагрузкам роста? Устаревшие доработки и ошибки интеграции — скрытые риски для учета. Пройдите быстрый опрос и получите бесплатный PDF-отчет: «Точки уязвимости в вашей 1С и план их устранения». 

Пройти тест и получить отчет

Реклама: ООО «АТР», ИНН 1686035616, erid: 2W5zFJuAUXa

Взносы за директора

Если руководитель организации находится на СВО по контракту или мобилизации, он не исполняет полномочия единоличного исполнительного органа. Кроме того, у него отсутствует возможность фактически управлять организацией.

Поэтому за директора на СВО платить страховые взносы с МРОТ не надо. Такое разъяснение дала ФНС. Эта позиция согласована с Минфином.

Больничные

По поручению президента увеличат период выплаты пособия по нетрудоспособности во время ухода за больным ребенком. Это касается многодетных семей.

Вопрос проработают до 1 июня 2026 года.

🔥 Премиальный спецтариф — последний день акции!

Уже вступили в силу изменения налоговой реформы-2026, с подпиской Клерк.Премиум вы не просто «успеваете за изменениями», а уверенно работаете по новому НК и избегаете критических ошибок.

👩‍💻 Специально к нововведениям 2026 года мы записали новые онлайн-курсы и обновили топ-курсы по новым требованиям.

Вместе с подпиской вы получаете неограниченный доступ к базе онлайн-курсов, записей вебинаров, разборов от экспертов, нормативно-правовой базе, инструментам и сервисам «Клерка», а также поддержку экспертов в виде 10 консультаций и доступ к базе вопросов и ответов!

Оформите специальный тариф подписки Клерк.Премиум на 6 месяцев за 9 900 руб. вместо 18 000 руб.

Медосмотр

С 1 марта 2026 года при выявлении психических расстройств у сотрудников в ходе медосмотра работодатель сможет отправить их на психиатрическое освидетельствование.

После освидетельствования человек может быть временно признан неспособным выполнять некоторые виды работ.

Индексация зарплаты

Сейчас в ТК РФ норма про индексацию зарплат прописана недостаточно четко. Это исправят. Законопроект внесли в Госдуму.

Будут регламентированы конкретные сроки (минимум один раз в год) и минимальный уровень индексации (не ниже уровня инфляции за предыдущий год)

Поправка касается коммерческих предприятий.

📢 Совет от редакции

Вы уже успели изучить новые формы отчетов с 2026 года? Начните с ЕФС-1. Эксперт расскажет об основных изменениях и порядке заполнения ЭТК: что изменилось в кодах, структуре и документах для подтверждения стажа и почему важно не пропустить отмену сведений о дистанционной работе.

Главред рекомендует

Мем дня

Ваша не возражает против индексации зарплаты редакция

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум