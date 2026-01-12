Штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении: где поставить печать

Отметка о гражданстве в свидетельстве о рождении обязательно нужна во многих жизненных ситуациях: от оформления загранпаспорта до регистрации ребенка и выезда за границу.
При этом родители часто не понимают, куда идти за штампом, какие документы готовить и обязательно ли переделывать свидетельство, если печать поставили «не там». Разберем, где и как в 2026 году поставить штамп о гражданстве и в каких случаях без него не обойтись.
Зачем нужна печать о гражданстве
Штамп в свидетельстве подтверждает, что ребенок является гражданином РФ, и облегчает оформление документов. Он нужен при получении загранпаспорта, регистрации по месту жительства, выезде за границу и иногда для материнского капитала.
Где можно поставить штамп о гражданстве
Услугу бесплатно оказывают в офисе МФЦ или отделении МВД.
Территориальное подразделение МВД по месту регистрации или пребывания родителей. Можно записаться через Госуслуги.
В офисе МФЦ. Нужно уточнить возможность проставления штампа в конкретном офисе.
При получении свидетельства о рождении в МФЦ уточните возможность проставления штампа в этом же офисе.
Какие документы нужны, чтобы поставить печать о гражданстве
Для проставления штампа о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка обычно требуют минимальный набор документов, но список может немного отличаться в разных регионах.
Стандартно понадобятся:
Паспорта родителей (обоих или единственного родителя, если второй отсутствует).
Оригинал свидетельства о рождении ребенка. Если оно выдано за границей на иностранном языке, нужен нотариально заверенный перевод.
Документ законного представителя, если обращается опекун, усыновитель или попечитель (например, решение суда, свидетельство об усыновлении).
Где именно ставят штамп в свидетельстве о рождении
По общему правилу отметку ставят на обратной стороне свидетельства о рождении, в верхнем левом углу. Встречаются варианты с печатью на лицевой стороне, и такой штамп тоже считается действительным, отдельного переоформления не требуется.
При подаче нотариально заверенного перевода полученного за границей свидетельства штамп ставится на него.
