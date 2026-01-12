Штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении: где поставить печать

Отметка о гражданстве в свидетельстве о рождении обязательно нужна во многих жизненных ситуациях: от оформления загранпаспорта до регистрации ребенка и выезда за границу.

При этом родители часто не понимают, куда идти за штампом, какие документы готовить и обязательно ли переделывать свидетельство, если печать поставили «не там». Разберем, где и как в 2026 году поставить штамп о гражданстве и в каких случаях без него не обойтись.