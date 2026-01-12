8099 ОК БСН моб
Штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении: где поставить печать

Штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка в 2026 году: какие документы нужны и где поставить печать.​

Отметка о гражданстве в свидетельстве о рождении обязательно нужна во многих жизненных ситуациях: от оформления загранпаспорта до регистрации ребенка и выезда за границу. 

При этом родители часто не понимают, куда идти за штампом, какие документы готовить и обязательно ли переделывать свидетельство, если печать поставили «не там». Разберем, где и как в 2026 году поставить штамп о гражданстве и в каких случаях без него не обойтись.

Зачем нужна печать о гражданстве

Штамп в свидетельстве подтверждает, что ребенок является гражданином РФ, и облегчает оформление документов. Он нужен при получении загранпаспорта, регистрации по месту жительства, выезде за границу и иногда для материнского капитала.

Где можно поставить штамп о гражданстве

Услугу бесплатно оказывают в офисе МФЦ или отделении МВД.

  • Территориальное подразделение МВД по месту регистрации или пребывания родителей. Можно записаться через Госуслуги.

  • В офисе МФЦ. Нужно уточнить возможность проставления штампа в конкретном офисе.

При получении свидетельства о рождении в МФЦ уточните возможность проставления штампа в этом же офисе.

Какие документы нужны, чтобы поставить печать о гражданстве

Для проставления штампа о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка обычно требуют минимальный набор документов, но список может немного отличаться в разных регионах.

Стандартно понадобятся:​

  • Паспорта родителей (обоих или единственного родителя, если второй отсутствует).

  • Оригинал свидетельства о рождении ребенка. Если оно выдано за границей на иностранном языке, нужен нотариально заверенный перевод.

  • Документ законного представителя, если обращается опекун, усыновитель или попечитель (например, решение суда, свидетельство об усыновлении).

Где именно ставят штамп в свидетельстве о рождении

По общему правилу отметку ставят на обратной стороне свидетельства о рождении, в верхнем левом углу. Встречаются варианты с печатью на лицевой стороне, и такой штамп тоже считается действительным, отдельного переоформления не требуется.

При подаче нотариально заверенного перевода полученного за границей свидетельства штамп ставится на него.

Как выглядит штамп о гражданстве

Штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении. Иллюстрация: РБК Life

