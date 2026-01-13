14 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 14 января и кто из известных людей родился в этот день.

Какой сегодня праздник в России 14 января

Список основных российских праздников на 14 января довольно широкий.

Старый Новый год . Неофициальный, но очень любимый праздник, когда по старому стилю наступает Новый год; в России его фактически «допраздновывают» в ночь с 13 на 14 января, собираясь за семейным столом.

День трубопроводных войск Вооруженных сил РФ . Профессиональный праздник военных, которые обеспечивают армию и МЧС горючим и водой как в мирное время, так и в условиях боевых действий и чрезвычайных ситуаций.

День военно‑оркестровой службы Вооруженных сил РФ. Праздник военнослужащих‑музыкантов, отвечающих за оркестровое сопровождение парадов, торжеств и важнейших государственных церемоний.

Международные праздники 14 января

За пределами России дата тоже имеет заметное значение.

Старый Новый год в странах, где сохранялись традиции юлианского календаря. В той или иной форме праздник отмечают в ряде государств Восточной Европы и на Балканах, а также в православных общинах других стран.

Неофициальные зимние даты, связанные с продолжением новогодних каникул, семейными встречами и народными гуляниями, особенно в регионах с сильным православным и славянским культурным контекстом.

Чаще всего это не выходные дни, но они поддерживаются на уровне бытовых традиций.

Церковные праздники 14 января по православному календарю

Православный календарь на 14 января содержит два больших праздника.

Обрезание Господне . Праздник в честь события, когда младенец Иисус на восьмой день после Рождества принял обрезание по иудейскому закону, что подчеркивает его принадлежность к народу Израиля и смиренное исполнение Закона.

День памяти святителя Василия Великого. Почитаемый архиепископ и богослов IV века, автор богослужебных текстов и толкований на Священное Писание; в народе его день называют Васильевым днем.

В храмах в этот день совершается особая, более продолжительная литургия святителя Василия Великого, соединяющая праздники Обрезания Господня и памяти святителя.

Народные праздники и приметы на сегодня 14 января

Народный календарь добавляет к этой дате свои смыслы и поверья.

Васильев день . 14 января связывают с богатством и урожаем: по поверьям, первый, кто подойдет к колодцу и умоется водой, будет здоров и удачлив весь год.

Считается, что желание, загаданное в ночь с 13 на 14 января, на Старый Новый год, обязательно сбудется, если в этот день не ругаться и не ссориться.

Снегопад 14 января обещает теплое лето, а оттепель в Васильев день — раннюю и мягкую весну.

Такие приметы усиливают ощущение, что именно от поведения и погоды в этот день зависит настрой всего года.

Кто родился в этот день

14 января родились заметные деятели науки, культуры и спорта.