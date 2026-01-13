Разница поколений: чем мотивировать бумера и зумера, чтобы бизнес процветал

Мотивация — непрерывный процесс

Важно, чтобы мотивация не была раз и навсегда зафиксированной. Бизнес меняется, рынок меняется, растут обороты компании, усиливается нагрузка на сотрудников — система вознаграждения должна развиваться с учетом всех этих факторов. Если вклад человека в результат увеличивается, а условия оплаты остаются прежними, рано или поздно возникает ощущение несправедливости, а вовлеченность снижается.

Другой важный момент — изменения внешней среды. Инфляция, экономические и организационные перемены напрямую влияют на ценность денег для сотрудника. То, что было мотивирующим несколько лет назад, сегодня может уже не работать.

Поэтому компаниям важно регулярно пересматривать зарплаты и бонусы, чтобы они соответствовали реальным условиям и ожиданиям людей. Да, такая система требует гибкости, регулярной корректировки и внимания со стороны руководства, но именно она позволяет команде показывать устойчиво высокие результаты.

Мы в нашей компании оцениваем эффективность системы мотивации через KPI, но показатели зависят от роли сотрудника. Для отдела продаж ключевыми являются результаты продаж, умение представлять компанию и удерживать клиентов. Для юристов — сложность и исход дел, коэффициенты по результативности.

Сотрудники, не приносящие прямую прибыль, например, секретари или бухгалтеры, оцениваются иначе. Для них важны бонусы (квартальные или полугодовые) и нематериальные поощрения — подарки, признание значимости их работы. Чтобы оценить эффективность таких сотрудников, обычно учитывается выполнение задач, скорость их реализации и качество работы без замечаний руководства.