Разница поколений: чем мотивировать бумера и зумера, чтобы бизнес процветал

Система мотивации напрямую влияет на результаты команды и во многих случаях играет важную роль. Когда она выстроена грамотно, сотрудники лучше понимают, зачем и ради чего они работают, и видят связь между приложенными усилиями и итоговым доходом.
Исследование 2023 года, результат которого был опубликован в российском журнале «Мир науки», показало, что наиболее важными факторами для сотрудников является:
заработная плата;
условия труда;
нематериальные стимулы, такие как возможность повышения квалификации, перспектива карьерного роста и качество отношений с руководством.
Кроме того, опрошенные выделили важность комфортных рабочих условий, удобный график работы, транспортную доступность, наличие ДМС и готовность работодателя поддерживать сотрудников в повышении квалификации.
Мотивация — непрерывный процесс
Важно, чтобы мотивация не была раз и навсегда зафиксированной. Бизнес меняется, рынок меняется, растут обороты компании, усиливается нагрузка на сотрудников — система вознаграждения должна развиваться с учетом всех этих факторов. Если вклад человека в результат увеличивается, а условия оплаты остаются прежними, рано или поздно возникает ощущение несправедливости, а вовлеченность снижается.
Другой важный момент — изменения внешней среды. Инфляция, экономические и организационные перемены напрямую влияют на ценность денег для сотрудника. То, что было мотивирующим несколько лет назад, сегодня может уже не работать.
Поэтому компаниям важно регулярно пересматривать зарплаты и бонусы, чтобы они соответствовали реальным условиям и ожиданиям людей. Да, такая система требует гибкости, регулярной корректировки и внимания со стороны руководства, но именно она позволяет команде показывать устойчиво высокие результаты.
Мы в нашей компании оцениваем эффективность системы мотивации через KPI, но показатели зависят от роли сотрудника. Для отдела продаж ключевыми являются результаты продаж, умение представлять компанию и удерживать клиентов. Для юристов — сложность и исход дел, коэффициенты по результативности.
Сотрудники, не приносящие прямую прибыль, например, секретари или бухгалтеры, оцениваются иначе. Для них важны бонусы (квартальные или полугодовые) и нематериальные поощрения — подарки, признание значимости их работы. Чтобы оценить эффективность таких сотрудников, обычно учитывается выполнение задач, скорость их реализации и качество работы без замечаний руководства.
Способы мотивировать сотрудников
Эффективная система мотивации строится на понимании ценностей и потребностей сотрудников. Материальные стимулы, такие как зарплата, бонусы, премии за успешные проекты, безусловно важны, но они не работают одинаково для каждого. Кто-то ценит деньги, а кто-то нуждается в признании. Поэтому, кроме материальных, нужно прорабатывать и нематериальные поощрения или давать сотрудникам возможность участвовать в интересных проектах.
Система мотивации эффективна, когда она приносит реальные результаты: повышение продуктивности, вовлеченности и качества работы. Признаки «работоспособной» мотивации — положительная реакция сотрудников, улучшение результатов, соблюдение деловой этики. Да, бонусами тоже можно «перекормить» сотрудника, и он потеряет интерес к работе.
Важно применять нематериальные мотивационные инструменты — похвала, внимание руководства, символические подарки, возможность профессионального развития. Они помогают поддерживать вовлеченность, особенно для сотрудников, которые уже достигли комфортного материального уровня.
Поэтому в долгосрочной перспективе важно сочетать материальные и нематериальные стимулы, учитывая уровень дохода и личные приоритеты сотрудников. Иногда верное стратегическое решение — расстаться с человеком, который тормозит бизнес-процессы, даже если он зарабатывает хорошие бонусы.
Бумер, зумер, миллениал — есть ли разница в их мотивации
Мотивация сотрудников сильно зависит от поколения, к которому они относятся — этот фактор стоит учитывать любому работодателю.
Поколение X и бумеры ценят признание и стабильность: для них важны долгосрочные перспективы, почетные грамоты, награды «лучший сотрудник месяца» и уверенность в завтрашнем дне. Миллениалы (Y) больше ориентированы на карьерный рост и деньги, но при этом все еще ценят уважение со стороны руководства.
А вот зумеры (Z) живут «здесь и сейчас». Их мотивируют мгновенные результаты, краткосрочные бонусы и гибкий график. Им важно, чтобы рабочее место было комфортным: они не откажутся от массажного кресла в офисе, а еще всеми силами будут стараться подстроить время работы под себя. Также им важны бонусы за небольшие достижения и нематериальные поощрения вроде психолога и кофемашины.
Для эффективной мотивации важно учитывать возраст и ценности сотрудников — это факт. X и Y работают на стабильность и карьеру, Z — на мгновенную отдачу и гибкость. Компании, игнорирующие эти различия, рискуют потерять вовлеченность команды, а в результате и эффективность.
При этом прозрачность материальной мотивации важна, но детали бонусов лучше держать в индивидуальном порядке, чтобы не возникало сравнений и напряжения между сотрудниками. Универсальным мотиватором остаются деньги, но отлично сработать может и дополнительный выходной, обучение или неожиданные бонусы.
Кроме мотивации, представители разных поколений по-разному реагируют на перемены в компании. Если они незначительны, то, как правило, проходят спокойно. Но если новшества носят фундаментальный характер (например, касаются зарплаты), то реакция может быть острой.
Стоит отдельно поговорить об изменениях в корпоративной культуре. Если руководство решило разбавить офисную рутину активностями, важно понимать, что сотрудники старшего возраста могут быть не в восторге.
Бумеры вряд ли согласятся на участие в тимбилдингах по типу «Гонки героев». Причины понятны — здоровье уже не то. И здесь руководителю важно не допустить зарождения межпоколенческого конфликта, когда «старички» ругаются с «молодняком» — если коллектив смешанный по возрасту, не надо оставлять выбор активности за ним. С точки зрения руководства грамотнее учесть нюансы и самостоятельно выбрать то, что подойдет всем.
Что в итоге
На самом деле секрет эффективной мотивации прост: всем хочется денег, комфортной работы и уважительного отношения. Поэтому руководству важно сочетать материальные и нематериальные стимулы, создавая гибкую «комбинированную» систему.
При подборе сотрудников стоит обращать внимание на социальный бэкграунд и семейные ценности кандидата. Понимание того, как человек воспитывался, какие у него взгляды и отношение к окружающим, помогает предсказать его поведение в коллективе и отношение к работе.
