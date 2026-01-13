Жить в одном городе, а быть прописанным в другом — обычная история для арендаторов, студентов, вахтовиков и тех, кто переехал ненадолго. Без временной регистрации формально нельзя находиться по новому адресу больше 90 дней, да и с записью в поликлинику, школой для ребенка или оформлением части пособий могут возникнуть проблемы.

В статье разбирается, кому в 2026 году действительно нужна временная регистрация, какие риски она несет для собственника и как оформить ее через МФЦ, МВД или Госуслуги без штрафов и лишней бюрократии.