КПК ОБЩ 8103
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Пенсии
График выплаты пособий и пенсий в феврале 2026

График выплаты пособий и пенсий в феврале 2026

В феврале пособия и пенсии переведут в обычном порядке. Когда ждать выплату — рассказали в статье.

Автор

График выплаты пособий в феврале 2026

В феврале прийдут пособия за январь. Если дата получения выплаты выпадает на выходной, то ее проведут в предшествующий рабочий день. Даты выплат на карту «Мир» выглядят так:

Какое пособие выплатят

Дата выплаты

Единое пособие, а также выплаты на детей, беременным, детям военнослужащих и неработающим

3 февраля

Выплата из материнского капитала на детей до 3-х лет

5 февраля

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

6 февраля

Если выплаты переводят через почтовые отделения, то они поступят с 1 по 25 число месяца. Даты зависят от графика работы почты и времени перечисления из СФР.

В 2026 году единое пособие на детей будет начисляться по новым правилам. Про изменения, а также подсчет доходов для выплаты мы рассказывали в статье.

График выплаты пенсий в феврале 2026

Выплата пенсии в феврале пройдет в обычном порядке. Переносы связаны с тем, что даты перечисления выпадают на выходные дни (в том числе на 23 февраля).

Обычная дата выплаты пенсии

Дата переноса

7—8 февраля

6 февраля

14—15 февраля

13 февраля

21—23 февраля

20 февраля

Калькулятор вариантов накоплений на пенсию смотрите здесь.

Научитесь рассчитывать будущую пенсию с новым онлайн-курсом «Пенсия — 2026: как рассчитать, увеличить и не остаться без денег». На нем вы сможете узнать размер государственной пенсии и способы ее легального увеличения. С курсом вы научитесь управлять пенсионными накоплениями, строить личный капитал и получите персональный пенсионный план.

Цена курса со скидкой 69%: 1 489 руб. вместо 14 900 руб. Срок акции ограничен.

Как узнать свою дату получения пенсии

Чтобы узнать дату получения пенсии необходимо пройти этот алгоритм:

Скриншот главной страницы официального сайта СФР

  • Выберите регион.

Скриншот выбора региона на официальном сайте СФР

  • В открывшемся окне пролистайте до раздела «Информация для жителей региона».

Скриншот информации для жителей региона СПб на официальном сайте СФР

  • Выберите раздел «Гражданам» и нажмите на подраздел «График выплаты пенсий».

Скриншот раздела «Гражданам» для жителей региона СПб на официальном сайте СФР

  • Выберите нужный месяц и посмотрите график выплат.

Скриншот перечня графиков выплаты пенсий по месяцам в СПб на официальном сайте СФР

Читайте также по теме:

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум