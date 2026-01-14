График выплаты пособий и пенсий в феврале 2026

График выплаты пособий в феврале 2026
В феврале прийдут пособия за январь. Если дата получения выплаты выпадает на выходной, то ее проведут в предшествующий рабочий день. Даты выплат на карту «Мир» выглядят так:
Какое пособие выплатят
Дата выплаты
Единое пособие, а также выплаты на детей, беременным, детям военнослужащих и неработающим
3 февраля
Выплата из материнского капитала на детей до 3-х лет
5 февраля
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
6 февраля
Если выплаты переводят через почтовые отделения, то они поступят с 1 по 25 число месяца. Даты зависят от графика работы почты и времени перечисления из СФР.
В 2026 году единое пособие на детей будет начисляться по новым правилам. Про изменения, а также подсчет доходов для выплаты мы рассказывали в статье.
График выплаты пенсий в феврале 2026
Выплата пенсии в феврале пройдет в обычном порядке. Переносы связаны с тем, что даты перечисления выпадают на выходные дни (в том числе на 23 февраля).
Обычная дата выплаты пенсии
Дата переноса
7—8 февраля
6 февраля
14—15 февраля
13 февраля
21—23 февраля
20 февраля
Как узнать свою дату получения пенсии
Чтобы узнать дату получения пенсии необходимо пройти этот алгоритм:
Зайдите на сайт СФР.
Выберите регион.
В открывшемся окне пролистайте до раздела «Информация для жителей региона».
Выберите раздел «Гражданам» и нажмите на подраздел «График выплаты пенсий».
Выберите нужный месяц и посмотрите график выплат.
