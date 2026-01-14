КПК ОБЩ 8103
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Интернет и IT

Нейросети для создания презентаций: лучшие сервисы 2026 года

Обзор нейросетей для презентаций в 2026 году: Gamma, Beautiful.ai, Presentacium, SlidePoint, SimpleSlide. Возможности, форматы экспорта, тарифы и сводная таблица для выбора сервиса.
Нейросети для создания презентаций: лучшие сервисы 2026 года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Автор

Нейросети для создания презентаций: лучшие сервисы 2026 года 

Нейросети уже умеют собирать презентацию «под ключ» из одного текстового запроса: вы задаете тему или загружаете текст, а сервис сам предлагает структуру слайдов, подбирает оформление и картинки, а потом выдает готовый PPTX или PDF.

Ниже — обзор самых удобных AI‑сервисов 2026 года для создания презентаций, доступных в России. Рассмотрим их возможности, ограничения, форматами экспорта и стоимость тарифов. Общая таблица сравнения —  в конце статьи.

Presentacium: русскоязычный генератор презентаций

Скриншот с сайта Presentacium .

Presentacium — российский сервис, ориентированный на русскоязычные учебные и бизнес‑презентации: дипломы, отчеты, коммерческие предложения и доклады.

Основные возможности.

Сервис фокусируется на работе с текстом и структурой на русском языке.

  • Генерация презентаций по тексту: вставленный текст или загруженный файл автоматически преобразуется в структурированную презентацию с выделенными ключевыми моментами и заголовками.

  • Создание презентаций по теме: достаточно указать тему и ключевые пункты, нейросеть сама раскроет их в слайдах с логичной последовательностью.

  • Автоматическая структура и наполнение: система формирует план, затем генерирует текст и изображения для слайдов — получается быстрый черновик готовой презентации.

  • Работа без полной регистрации: достаточно указать e‑mail, логин и пароль генерируются и приходят пользователю.

  • Ориентация на учебные и рабочие задачи: сервис рассчитан на студентов, преподавателей и специалистов, которые работают с большими объемами информации.

Это упрощает жизнь тем, кто регулярно пересобирает рефераты, отчеты и доклады в формат слайдов.

Редактирование и оформление.

Онлайн‑редактор позволяет довести слайды до нужного вида.

  • Онлайн‑редактор, похожий на PowerPoint: можно менять текст, добавлять и заменять изображения, править оформление и структуру.

  • Гибкая доработка структуры: редактирование плана, переименование заголовков, добавление новых слайдов.

  • Выбор числа слайдов и оформления до генерации: можно задать детализацию и стиль.

  • Автосохранение в личном кабинете: презентации доступны для повторного входа и правок с разных устройств.

  • Работа в браузере на смартфоне, планшете и ПК, без установки дополнительного ПО.

Форматы презентаций и экспорта.

Presentacium поддерживает базовые форматы для учебы и работы.

  • Экспорт в PowerPoint (PPTX) для дальнейшей офлайн‑доработки.

  • Экспорт в другие форматы, включая PDF, через интерфейс сохранения.

  • Облачное хранение презентаций в личном кабинете для повторного скачивания и обновления.

Тарифные планы Presentacium.

Gamma: быстрые презентации из текста

Скриншот с сайта Gamma.

Gamma — платформа, которая с помощью ИИ помогает быстро делать презентации, лендинги, документы и соцсетевой контент в виде гамм — карточных страниц. Готовые материалы можно показывать онлайн, публиковать как мини‑сайты или экспортировать в привычные офисные форматы.

Основные возможности Gamma.

У сервиса есть несколько ключевых сценариев работы.

  • Генерация по промпту. Достаточно одной фразы или краткого описания темы, чтобы Gamma предложила структуру и содержание будущей презентации.

  • Создание по готовому тексту или документу. Можно вставить текст, загрузить Word, PDF, PPTX или дать ссылку на статью, нейросеть сама выделит смысловые блоки и разложит их по карточкам‑слайдам.

  • Импорт внешнего контента. Поддерживается загрузка документов и импорт из Google Drive, а также анализ веб‑страниц по URL с интеграцией содержания в презентацию.

  • Генерация не только слайдов. Gamma может создавать презентации, документы и веб‑страницы, то есть работать и как генератор одностраничников и лонгридов.

  • Работа с большими текстами. ИИ умеет суммировать длинные материалы, группировать идеи и превращать конспекты или отчеты в понятные структуры.

  • AI‑агент (Agent). В платных тарифах умеет искать и подтягивать факты из интернета, анализировать страницы и встраивать их содержимое, редактировать всю презентацию сразу (поменять стиль на всех слайдах одной командой), извлекать данные из скриншотов и оформлять таблицы и графики.

Редактирование и оформление.

Отдельный блок функций отвечает за доработку текста и визуала.

  • Режим Edit with AI. Можно попросить ИИ переписать, упростить или расширить текст, перевести его на другой язык, изменить тон (деловой, маркетинговый, обучающий) или разбить плотный абзац на списки.

  • Вставка блоков и /команды. Через боковую панель или команду / добавляются текстовые блоки, изображения, видео, GIF, коды, встраиваемые приложения и сайты /embed.

  • Drag‑and‑drop‑редактор. Карточки и элементы легко перетаскивать, объединять и перестраивать без пиксельной верстки.

  • Темы и бренд‑наборы. Поддерживаются готовые темы и кастомные бренд‑темы (логотип, фирменные цвета и шрифты), чтобы все гаммы выглядели в одном стиле.

  • Адаптивные макеты. «Антихрупкие» шаблоны подстраиваются под содержимое: при изменении текста сетка не разваливается.

  • Генерация и редактирование изображений. Встроенные AI‑инструменты помогают подбирать картинки по смыслу, в свежих версиях сервиса появились базовые инструменты редактирования изображений.

  • Стиль‑инструкции. Можно задать глобальный стиль для текста и визуала, он будет применяться ко всей презентации.

  • Вложенные карточки (nested cards). Поддержка многоуровневого контента: на одном слайде можно раскрывать дополнительные детали по клику, не перегружая основную структуру.

  • Диаграммы и схемы. Автоматическое оформление таблиц, диаграмм и графиков в выбранном стиле, данные можно обновлять без полной регенерации слайда.

  • Аналитика и доступ. Встроенная статистика просмотров, пароли на отдельные гаммы и настройки приватности, данные шифруются, а доступ можно ограничивать по ссылкам.

Форматы презентаций и экспорта.

  • PPTX и PowerPoint. Экспорт в редактируемый формат PowerPoint (доступен на платных планах), чтобы доработать презентацию в привычной офисной среде.

  • PDF. Формат для рассылки, печати и согласования документов.

  • Google Slides. Экспорт в формат Google Slides для работы в экосистеме Google.

  • PNG/изображения. Экспорт слайдов и карточек как картинок для использования в отчетах, соцсетях и на лендингах.

  • Веб‑формат. Публикация гамм как веб‑страниц на домене Gamma или подключение собственного домена, web‑native‑формат заточен под скролл, а не только клики по слайдам.

  • Прямой постинг. Отправка материалов в LinkedIn и другие платформы из интерфейса сервиса.

Тарифные планы Gamma

Beautiful.ai: корпоративные шаблоны

Скриншот с сайта Beautiful.ai.

Beautiful.ai заточен под бизнес: отчеты, питч‑деки и маркетинговые презентации, где важна аккуратная авто‑верстка и единый фирменный стиль.

Основные возможности.

Сервис делает упор на корпоративные сценарии и контролируемый дизайн.

  • AI‑генерация строгих корпоративных слайдов по промпту: DesignerBot создает структуру презентации (agenda, проблема, решение, метрики, roadmap) и подбирает минималистичные макеты.

  • Smart Slides: умные шаблоны автоматически выравнивают текст и графики, соблюдают поля, сетку и иерархию.

  • Корпоративные темы и бренд‑наборы: единые шрифты, цвета, логотипы и макеты для продаж, отчетности, инвест‑деков и борд‑презентаций.

  • Командная работа: общий доступ к шаблонам, статусам слайдов и версиям, совместное редактирование колод.

  • Enterprise‑функции: SSO/SCIM, расширенная безопасность и управление доступами.

Такой набор особенно полезен компаниям, которые жестко следят за единым стилем презентаций.

Редактирование и оформление.

Отдельные функции отвечают за авто‑верстку и текст.

  • Автодизайн при правках: при изменении текста и диаграмм Smart Slides автоматически перестраивают композицию и сохраняют «консалтинговый» стиль.

  • AI‑переписывание текста: генерация, сокращение и переформулировка контента под деловой тон или формат питча.

  • Библиотека корпоративных макетов: KPI‑дашборды, воронки, дорожные карты, оргструктуры, сравнительные таблицы и таймлайны.

  • Строгая визуальная дисциплина: сервис ограничивает хаотичную ручную кастомизацию, чтобы все слайды выглядели on‑brand.

  • Заметки и режим докладчика: отдельные заметки к слайдам и presenter view с двумя экранами.

Форматы презентаций и экспорта.

Beautiful.ai поддерживает интеграцию с офисными редакторами и онлайн‑показ.

  • Экспорт в полностью редактируемый PowerPoint (PPT/PPTX).

  • Экспорт в Google Slides и отдельных слайдов в PowerPoint при встраивании в корпоративные шаблоны.

  • Экспорт в PDF для отправки клиентам и инвесторам.

  • Экспорт отдельных слайдов в JPEG для отчетов, писем и соцсетей.

  • Онлайн‑ссылка для показа и асинхронного просмотра, включая офлайн‑режим плеера с сохранением анимаций.

Тарифные планы Beautiful.ai: Про, Командный и Кастомный.

SlidePoint: PowerPoint из текста в один клик

Скриншот с сайте SlidePoint.

SlidePoint — российский онлайн‑сервис, который собирает презентацию по тексту или документу и сразу выдает готовый файл PowerPoint.

Основные возможности.

Сервис заточен под быстрое превращение сырых материалов в слайды.

  • Генерация презентаций по теме и тексту: нейросеть превращает введенную тему, заметки или загруженный файл в структуру слайдов с заголовками, тезисами и иллюстрациями.

  • Автоматический подбор дизайна: SlidePoint сам выбирает макеты, цветовые схемы и расположение блоков для профессионального и читабельного результата.

  • Умный анализ содержимого: сервис выделяет ключевые темы и детали, превращая сырой текст в логически выстроенные слайды.

  • Быстрый старт без установки ПО: работает в браузере, подходит для студентов, преподавателей и специалистов.

  • Поддержка разных сценариев: учебные презентации, отчеты, научные доклады и бизнес‑выступления, включая работу со сложными текстами и данными.

Редактирование и оформление.

Встроенный редактор позволяет не уходить в сторонние программы.

  • Встроенный онлайн‑редактор: можно править текст, заголовки, порядок слайдов и добавлять новые элементы.

  • Управление изображениями: замена подобранных картинок на свои, изменение размеров, положения и эффектов.

  • Добавление элементов: таблицы, диаграммы, фигуры, иконки, видео и другое мультимедиа.

  • Настройка дизайна: изменение фона, палитры, анимаций появления и переходов.

  • Умное форматирование: превращает черновые заметки и длинные абзацы в аккуратные списки и структурированный текст.

Форматы презентаций и экспорта.

SlidePoint поддерживает несколько вариантов экспорта и интеграций.

  • PPTX: для дальнейшей работы в PowerPoint и аналогах.

  • PDF: для рассылки, печати и прикрепления к отчетам и методическим материалам.

  • Набор изображений: экспорт слайдов как отдельных картинок.

  • JSON: интеграция с другими системами и автоматизированной обработкой.

  • Хранение в личном кабинете и общая база презентаций по темам.

Премиум‑тариф SlidePoint.

SimpleSlide: простые решения для учебы и работы

SimpleSlide — онлайн‑сервис, который с помощью нейросети за несколько минут превращает тему или готовый текст в структурированную презентацию с подобранными изображениями. Подходит тем, кому нужно быстро получить аккуратный, логично выстроенный материал без глубокого погружения в дизайн.

Основные возможности.

Функциональность ориентирована на массовые учебные и рабочие сценарии.

  • Генерация презентаций по теме: вводите тему, выбираете количество слайдов и настройки картинок, нейросеть строит структуру и создает слайды с текстом и иллюстрациями.

  • Создание презентаций по готовому тексту или файлу (DOCX/DOC/PDF/TXT, до 20 000 символов): сервис выделяет ключевые идеи и распределяет их по слайдам.

  • Автоматическое создание личного кабинета: при первом запросе по указанному e‑mail создается учетная запись для сохранения и редактирования презентаций.

  • Умный анализ и структурирование: алгоритмы формируют логичную структуру с разделами и подбирают релевантные изображения.

  • Ориентация на студентов, преподавателей и специалистов, которым нужно быстро превратить текст в наглядный доклад.

Редактирование и оформление.

Онлайн‑редактор позволяет доработать слайды перед защитой или докладом.

  • Онлайн‑редактор, похожий на PowerPoint Online: правка текста, добавление и удаление слайдов, смена шаблонов, шрифтов и цветов.

  • Перегенерация контента: можно заново сгенерировать текст или изображения для отдельных слайдов.

  • Настройка параметров генерации: выбор количества слайдов, источника картинок (стоки или ИИ‑изображения) и уровня детализации.

  • Облачное хранение и доступ с разных устройств: презентации сохраняются в личном кабинете.

  • Рекомендации по промптам: подсказки по тому, как формулировать запросы и структурировать исходный текст.

Форматы презентаций и экспорта.

SimpleSlide ориентируется на привычные форматы офисной работы.

  • Экспорт в PPTX и PDF для офлайн‑работы и доработки в редакторах.

  • Прямая ссылка для показа презентации онлайн без скачивания.

  • Облачное хранение с возможностью редактирования, копирования и повторного скачивания.

Единственный платный тариф SimpleSlide.

Сводная таблица: сравнение нейросетей для презентаций

Ниже — сравнительная таблица по всем сервисам.

Сервис

Основное назначение

Экспорт форматов

Бесплатный план

Платные тарифы

Ключевые ограничения

Presentacium

Русскоязычные учебные и деловые презентации, дипломы, отчеты

PPTX, PDF, изображения, облачное хранение

1 бесплатная генерация в сутки с неограниченным редактированием.

Премиум 3 дня — 99 руб. (3 презентации в день), подписка без ограничений 299 руб./мес.

Ориентирован на РФ, англоязычный контент хуже, в free — лимиты и водяные знаки

Gamma

Быстрые презентации, лендинги и гаммы из текста, документов и веб‑страниц

PDF, PPTX, Google Slides, PNG, веб‑страницы, онлайн‑показ

Есть: ограниченные AI‑кредиты, брендинг, лимиты по генерациям

Plus 8 $/мес., Pro 18 $/мес., Ultra 90 $/мес.

Больше оптимизирована под английский, в free строгие лимиты, часть функций только в платных планах

Beautiful.ai

Строгие корпоративные презентации, отчеты, питч‑деки

PPT/PPTX, Google Slides, PDF, JPEG, онлайн‑ссылка

Пробный/ограниченный режим

Pro 12$ /мес., Team 40$ /мес., кастомные корпоративные планы по запросу.

Ориентация на англоязычный бизнес, жесткий контроль стиля, ключевые функции в платных тарифах

SlidePoint

Презентации из текста и документов, быстрый PowerPoint онлайн на русском

PPTX, PDF, изображения, JSON, облачное хранение

1 бесплатная генерация в сутки с неограниченным редактированием.

99 руб. за премиум доступна на 3 дня, без подписки. Доступны все функции.

Строгие лимиты в free, расширенные функции по подписке, заточен под русский текст

SimpleSlide

Простые учебные и рабочие презентации из темы или текста

PPTX, PDF, онлайн‑ссылка, облачное хранение

Бесплатно доступен ограниченный режим генераций

99 руб. за премиум доступна на 3 дня, без подписки. Доступны все функции.

Лимиты по объему текста и числу презентаций в бесплатном режиме, дизайн проще, чем у конкурентов

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум