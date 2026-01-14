Обзор нейросетей для презентаций в 2026 году: Gamma, Beautiful.ai, Presentacium, SlidePoint, SimpleSlide. Возможности, форматы экспорта, тарифы и сводная таблица для выбора сервиса.

Нейросети для создания презентаций: лучшие сервисы 2026 года

Нейросети уже умеют собирать презентацию «под ключ» из одного текстового запроса: вы задаете тему или загружаете текст, а сервис сам предлагает структуру слайдов, подбирает оформление и картинки, а потом выдает готовый PPTX или PDF.

Ниже — обзор самых удобных AI‑сервисов 2026 года для создания презентаций, доступных в России. Рассмотрим их возможности, ограничения, форматами экспорта и стоимость тарифов. Общая таблица сравнения — в конце статьи.

Presentacium: русскоязычный генератор презентаций

Скриншот с сайта Presentacium .

Presentacium — российский сервис, ориентированный на русскоязычные учебные и бизнес‑презентации: дипломы, отчеты, коммерческие предложения и доклады.

Основные возможности.

Сервис фокусируется на работе с текстом и структурой на русском языке.

Генерация презентаций по тексту: вставленный текст или загруженный файл автоматически преобразуется в структурированную презентацию с выделенными ключевыми моментами и заголовками.

Создание презентаций по теме: достаточно указать тему и ключевые пункты, нейросеть сама раскроет их в слайдах с логичной последовательностью.

Автоматическая структура и наполнение: система формирует план, затем генерирует текст и изображения для слайдов — получается быстрый черновик готовой презентации.

Работа без полной регистрации: достаточно указать e‑mail, логин и пароль генерируются и приходят пользователю.

Ориентация на учебные и рабочие задачи: сервис рассчитан на студентов, преподавателей и специалистов, которые работают с большими объемами информации.

Это упрощает жизнь тем, кто регулярно пересобирает рефераты, отчеты и доклады в формат слайдов.

Редактирование и оформление.

Онлайн‑редактор позволяет довести слайды до нужного вида.

Онлайн‑редактор, похожий на PowerPoint: можно менять текст, добавлять и заменять изображения, править оформление и структуру.

Гибкая доработка структуры: редактирование плана, переименование заголовков, добавление новых слайдов.

Выбор числа слайдов и оформления до генерации: можно задать детализацию и стиль.

Автосохранение в личном кабинете: презентации доступны для повторного входа и правок с разных устройств.

Работа в браузере на смартфоне, планшете и ПК, без установки дополнительного ПО.

Форматы презентаций и экспорта.

Presentacium поддерживает базовые форматы для учебы и работы.

Экспорт в PowerPoint (PPTX) для дальнейшей офлайн‑доработки.

Экспорт в другие форматы, включая PDF , через интерфейс сохранения.

Облачное хранение презентаций в личном кабинете для повторного скачивания и обновления.

Тарифные планы Presentacium.

Gamma: быстрые презентации из текста

Скриншот с сайта Gamma.

Gamma — платформа, которая с помощью ИИ помогает быстро делать презентации, лендинги, документы и соцсетевой контент в виде гамм — карточных страниц. Готовые материалы можно показывать онлайн, публиковать как мини‑сайты или экспортировать в привычные офисные форматы.

Основные возможности Gamma.

У сервиса есть несколько ключевых сценариев работы.

Генерация по промпту. Достаточно одной фразы или краткого описания темы, чтобы Gamma предложила структуру и содержание будущей презентации.

Создание по готовому тексту или документу. Можно вставить текст, загрузить Word, PDF, PPTX или дать ссылку на статью, нейросеть сама выделит смысловые блоки и разложит их по карточкам‑слайдам.

Импорт внешнего контента. Поддерживается загрузка документов и импорт из Google Drive, а также анализ веб‑страниц по URL с интеграцией содержания в презентацию.

Генерация не только слайдов. Gamma может создавать презентации, документы и веб‑страницы, то есть работать и как генератор одностраничников и лонгридов.

Работа с большими текстами. ИИ умеет суммировать длинные материалы, группировать идеи и превращать конспекты или отчеты в понятные структуры.

AI‑агент (Agent). В платных тарифах умеет искать и подтягивать факты из интернета, анализировать страницы и встраивать их содержимое, редактировать всю презентацию сразу (поменять стиль на всех слайдах одной командой), извлекать данные из скриншотов и оформлять таблицы и графики.

Редактирование и оформление.

Отдельный блок функций отвечает за доработку текста и визуала.

Режим Edit with AI. Можно попросить ИИ переписать, упростить или расширить текст, перевести его на другой язык, изменить тон (деловой, маркетинговый, обучающий) или разбить плотный абзац на списки.

Вставка блоков и /команды. Через боковую панель или команду / добавляются текстовые блоки, изображения, видео, GIF, коды, встраиваемые приложения и сайты /embed.

Drag‑and‑drop‑редактор. Карточки и элементы легко перетаскивать, объединять и перестраивать без пиксельной верстки.

Темы и бренд‑наборы. Поддерживаются готовые темы и кастомные бренд‑темы (логотип, фирменные цвета и шрифты), чтобы все гаммы выглядели в одном стиле.

Адаптивные макеты. «Антихрупкие» шаблоны подстраиваются под содержимое: при изменении текста сетка не разваливается.

Генерация и редактирование изображений. Встроенные AI‑инструменты помогают подбирать картинки по смыслу, в свежих версиях сервиса появились базовые инструменты редактирования изображений.

Стиль‑инструкции. Можно задать глобальный стиль для текста и визуала, он будет применяться ко всей презентации.

Вложенные карточки (nested cards). Поддержка многоуровневого контента: на одном слайде можно раскрывать дополнительные детали по клику, не перегружая основную структуру.

Диаграммы и схемы. Автоматическое оформление таблиц, диаграмм и графиков в выбранном стиле, данные можно обновлять без полной регенерации слайда.

Аналитика и доступ. Встроенная статистика просмотров, пароли на отдельные гаммы и настройки приватности, данные шифруются, а доступ можно ограничивать по ссылкам.

Форматы презентаций и экспорта.

PPTX и PowerPoint. Экспорт в редактируемый формат PowerPoint (доступен на платных планах), чтобы доработать презентацию в привычной офисной среде.

PDF. Формат для рассылки, печати и согласования документов.

Google Slides. Экспорт в формат Google Slides для работы в экосистеме Google.

PNG/изображения. Экспорт слайдов и карточек как картинок для использования в отчетах, соцсетях и на лендингах.

Веб‑формат. Публикация гамм как веб‑страниц на домене Gamma или подключение собственного домена, web‑native‑формат заточен под скролл, а не только клики по слайдам.

Прямой постинг. Отправка материалов в LinkedIn и другие платформы из интерфейса сервиса.

Тарифные планы Gamma

Beautiful.ai: корпоративные шаблоны

Скриншот с сайта Beautiful.ai.

Beautiful.ai заточен под бизнес: отчеты, питч‑деки и маркетинговые презентации, где важна аккуратная авто‑верстка и единый фирменный стиль.

Основные возможности.

Сервис делает упор на корпоративные сценарии и контролируемый дизайн.

AI‑генерация строгих корпоративных слайдов по промпту: DesignerBot создает структуру презентации (agenda, проблема, решение, метрики, roadmap) и подбирает минималистичные макеты.

Smart Slides: умные шаблоны автоматически выравнивают текст и графики, соблюдают поля, сетку и иерархию.

Корпоративные темы и бренд‑наборы: единые шрифты, цвета, логотипы и макеты для продаж, отчетности, инвест‑деков и борд‑презентаций.

Командная работа: общий доступ к шаблонам, статусам слайдов и версиям, совместное редактирование колод.

Enterprise‑функции: SSO/SCIM, расширенная безопасность и управление доступами.

Такой набор особенно полезен компаниям, которые жестко следят за единым стилем презентаций.

Редактирование и оформление.

Отдельные функции отвечают за авто‑верстку и текст.

Автодизайн при правках: при изменении текста и диаграмм Smart Slides автоматически перестраивают композицию и сохраняют «консалтинговый» стиль.

AI‑переписывание текста: генерация, сокращение и переформулировка контента под деловой тон или формат питча.

Библиотека корпоративных макетов: KPI‑дашборды, воронки, дорожные карты, оргструктуры, сравнительные таблицы и таймлайны.

Строгая визуальная дисциплина: сервис ограничивает хаотичную ручную кастомизацию, чтобы все слайды выглядели on‑brand.

Заметки и режим докладчика: отдельные заметки к слайдам и presenter view с двумя экранами.

Форматы презентаций и экспорта.

Beautiful.ai поддерживает интеграцию с офисными редакторами и онлайн‑показ.

Экспорт в полностью редактируемый PowerPoint (PPT/PPTX).

Экспорт в Google Slides и отдельных слайдов в PowerPoint при встраивании в корпоративные шаблоны.

Экспорт в PDF для отправки клиентам и инвесторам.

Экспорт отдельных слайдов в JPEG для отчетов, писем и соцсетей.

Онлайн‑ссылка для показа и асинхронного просмотра, включая офлайн‑режим плеера с сохранением анимаций.

Тарифные планы Beautiful.ai: Про, Командный и Кастомный.

SlidePoint: PowerPoint из текста в один клик

Скриншот с сайте SlidePoint.

SlidePoint — российский онлайн‑сервис, который собирает презентацию по тексту или документу и сразу выдает готовый файл PowerPoint.

Основные возможности.

Сервис заточен под быстрое превращение сырых материалов в слайды.

Генерация презентаций по теме и тексту: нейросеть превращает введенную тему, заметки или загруженный файл в структуру слайдов с заголовками, тезисами и иллюстрациями.

Автоматический подбор дизайна: SlidePoint сам выбирает макеты, цветовые схемы и расположение блоков для профессионального и читабельного результата.

Умный анализ содержимого: сервис выделяет ключевые темы и детали, превращая сырой текст в логически выстроенные слайды.

Быстрый старт без установки ПО: работает в браузере, подходит для студентов, преподавателей и специалистов.

Поддержка разных сценариев: учебные презентации, отчеты, научные доклады и бизнес‑выступления, включая работу со сложными текстами и данными.

Редактирование и оформление.

Встроенный редактор позволяет не уходить в сторонние программы.

Встроенный онлайн‑редактор: можно править текст, заголовки, порядок слайдов и добавлять новые элементы.

Управление изображениями: замена подобранных картинок на свои, изменение размеров, положения и эффектов.

Добавление элементов: таблицы, диаграммы, фигуры, иконки, видео и другое мультимедиа.

Настройка дизайна: изменение фона, палитры, анимаций появления и переходов.

Умное форматирование: превращает черновые заметки и длинные абзацы в аккуратные списки и структурированный текст.

Форматы презентаций и экспорта.

SlidePoint поддерживает несколько вариантов экспорта и интеграций.

PPTX : для дальнейшей работы в PowerPoint и аналогах.

PDF : для рассылки, печати и прикрепления к отчетам и методическим материалам.

Набор изображений: экспорт слайдов как отдельных картинок.

JSON : интеграция с другими системами и автоматизированной обработкой.

Хранение в личном кабинете и общая база презентаций по темам.

Премиум‑тариф SlidePoint.

SimpleSlide: простые решения для учебы и работы

SimpleSlide — онлайн‑сервис, который с помощью нейросети за несколько минут превращает тему или готовый текст в структурированную презентацию с подобранными изображениями. Подходит тем, кому нужно быстро получить аккуратный, логично выстроенный материал без глубокого погружения в дизайн.

Основные возможности.

Функциональность ориентирована на массовые учебные и рабочие сценарии.

Генерация презентаций по теме: вводите тему, выбираете количество слайдов и настройки картинок, нейросеть строит структуру и создает слайды с текстом и иллюстрациями.

Создание презентаций по готовому тексту или файлу (DOCX/DOC/PDF/TXT, до 20 000 символов): сервис выделяет ключевые идеи и распределяет их по слайдам.

Автоматическое создание личного кабинета: при первом запросе по указанному e‑mail создается учетная запись для сохранения и редактирования презентаций.

Умный анализ и структурирование: алгоритмы формируют логичную структуру с разделами и подбирают релевантные изображения.

Ориентация на студентов, преподавателей и специалистов, которым нужно быстро превратить текст в наглядный доклад.

Редактирование и оформление.

Онлайн‑редактор позволяет доработать слайды перед защитой или докладом.

Онлайн‑редактор, похожий на PowerPoint Online: правка текста, добавление и удаление слайдов, смена шаблонов, шрифтов и цветов.

Перегенерация контента: можно заново сгенерировать текст или изображения для отдельных слайдов.

Настройка параметров генерации: выбор количества слайдов, источника картинок (стоки или ИИ‑изображения) и уровня детализации.

Облачное хранение и доступ с разных устройств: презентации сохраняются в личном кабинете.

Рекомендации по промптам: подсказки по тому, как формулировать запросы и структурировать исходный текст.

Форматы презентаций и экспорта.

SimpleSlide ориентируется на привычные форматы офисной работы.

Экспорт в PPTX и PDF для офлайн‑работы и доработки в редакторах.

Прямая ссылка для показа презентации онлайн без скачивания.

Облачное хранение с возможностью редактирования, копирования и повторного скачивания.

Единственный платный тариф SimpleSlide.

Сводная таблица: сравнение нейросетей для презентаций

Ниже — сравнительная таблица по всем сервисам.