Нейросети для создания презентаций: лучшие сервисы 2026 года
Нейросети уже умеют собирать презентацию «под ключ» из одного текстового запроса: вы задаете тему или загружаете текст, а сервис сам предлагает структуру слайдов, подбирает оформление и картинки, а потом выдает готовый PPTX или PDF.
Ниже — обзор самых удобных AI‑сервисов 2026 года для создания презентаций, доступных в России. Рассмотрим их возможности, ограничения, форматами экспорта и стоимость тарифов. Общая таблица сравнения — в конце статьи.
Presentacium: русскоязычный генератор презентаций
Presentacium — российский сервис, ориентированный на русскоязычные учебные и бизнес‑презентации: дипломы, отчеты, коммерческие предложения и доклады.
Основные возможности.
Сервис фокусируется на работе с текстом и структурой на русском языке.
Генерация презентаций по тексту: вставленный текст или загруженный файл автоматически преобразуется в структурированную презентацию с выделенными ключевыми моментами и заголовками.
Создание презентаций по теме: достаточно указать тему и ключевые пункты, нейросеть сама раскроет их в слайдах с логичной последовательностью.
Автоматическая структура и наполнение: система формирует план, затем генерирует текст и изображения для слайдов — получается быстрый черновик готовой презентации.
Работа без полной регистрации: достаточно указать e‑mail, логин и пароль генерируются и приходят пользователю.
Ориентация на учебные и рабочие задачи: сервис рассчитан на студентов, преподавателей и специалистов, которые работают с большими объемами информации.
Это упрощает жизнь тем, кто регулярно пересобирает рефераты, отчеты и доклады в формат слайдов.
Редактирование и оформление.
Онлайн‑редактор позволяет довести слайды до нужного вида.
Онлайн‑редактор, похожий на PowerPoint: можно менять текст, добавлять и заменять изображения, править оформление и структуру.
Гибкая доработка структуры: редактирование плана, переименование заголовков, добавление новых слайдов.
Выбор числа слайдов и оформления до генерации: можно задать детализацию и стиль.
Автосохранение в личном кабинете: презентации доступны для повторного входа и правок с разных устройств.
Работа в браузере на смартфоне, планшете и ПК, без установки дополнительного ПО.
Форматы презентаций и экспорта.
Presentacium поддерживает базовые форматы для учебы и работы.
Экспорт в PowerPoint (PPTX) для дальнейшей офлайн‑доработки.
Экспорт в другие форматы, включая PDF, через интерфейс сохранения.
Облачное хранение презентаций в личном кабинете для повторного скачивания и обновления.
Gamma: быстрые презентации из текста
Gamma — платформа, которая с помощью ИИ помогает быстро делать презентации, лендинги, документы и соцсетевой контент в виде гамм — карточных страниц. Готовые материалы можно показывать онлайн, публиковать как мини‑сайты или экспортировать в привычные офисные форматы.
Основные возможности Gamma.
У сервиса есть несколько ключевых сценариев работы.
Генерация по промпту. Достаточно одной фразы или краткого описания темы, чтобы Gamma предложила структуру и содержание будущей презентации.
Создание по готовому тексту или документу. Можно вставить текст, загрузить Word, PDF, PPTX или дать ссылку на статью, нейросеть сама выделит смысловые блоки и разложит их по карточкам‑слайдам.
Импорт внешнего контента. Поддерживается загрузка документов и импорт из Google Drive, а также анализ веб‑страниц по URL с интеграцией содержания в презентацию.
Генерация не только слайдов. Gamma может создавать презентации, документы и веб‑страницы, то есть работать и как генератор одностраничников и лонгридов.
Работа с большими текстами. ИИ умеет суммировать длинные материалы, группировать идеи и превращать конспекты или отчеты в понятные структуры.
AI‑агент (Agent). В платных тарифах умеет искать и подтягивать факты из интернета, анализировать страницы и встраивать их содержимое, редактировать всю презентацию сразу (поменять стиль на всех слайдах одной командой), извлекать данные из скриншотов и оформлять таблицы и графики.
Редактирование и оформление.
Отдельный блок функций отвечает за доработку текста и визуала.
Режим Edit with AI. Можно попросить ИИ переписать, упростить или расширить текст, перевести его на другой язык, изменить тон (деловой, маркетинговый, обучающий) или разбить плотный абзац на списки.
Вставка блоков и /команды. Через боковую панель или команду / добавляются текстовые блоки, изображения, видео, GIF, коды, встраиваемые приложения и сайты /embed.
Drag‑and‑drop‑редактор. Карточки и элементы легко перетаскивать, объединять и перестраивать без пиксельной верстки.
Темы и бренд‑наборы. Поддерживаются готовые темы и кастомные бренд‑темы (логотип, фирменные цвета и шрифты), чтобы все гаммы выглядели в одном стиле.
Адаптивные макеты. «Антихрупкие» шаблоны подстраиваются под содержимое: при изменении текста сетка не разваливается.
Генерация и редактирование изображений. Встроенные AI‑инструменты помогают подбирать картинки по смыслу, в свежих версиях сервиса появились базовые инструменты редактирования изображений.
Стиль‑инструкции. Можно задать глобальный стиль для текста и визуала, он будет применяться ко всей презентации.
Вложенные карточки (nested cards). Поддержка многоуровневого контента: на одном слайде можно раскрывать дополнительные детали по клику, не перегружая основную структуру.
Диаграммы и схемы. Автоматическое оформление таблиц, диаграмм и графиков в выбранном стиле, данные можно обновлять без полной регенерации слайда.
Аналитика и доступ. Встроенная статистика просмотров, пароли на отдельные гаммы и настройки приватности, данные шифруются, а доступ можно ограничивать по ссылкам.
Форматы презентаций и экспорта.
PPTX и PowerPoint. Экспорт в редактируемый формат PowerPoint (доступен на платных планах), чтобы доработать презентацию в привычной офисной среде.
PDF. Формат для рассылки, печати и согласования документов.
Google Slides. Экспорт в формат Google Slides для работы в экосистеме Google.
PNG/изображения. Экспорт слайдов и карточек как картинок для использования в отчетах, соцсетях и на лендингах.
Веб‑формат. Публикация гамм как веб‑страниц на домене Gamma или подключение собственного домена, web‑native‑формат заточен под скролл, а не только клики по слайдам.
Прямой постинг. Отправка материалов в LinkedIn и другие платформы из интерфейса сервиса.
Beautiful.ai: корпоративные шаблоны
Beautiful.ai заточен под бизнес: отчеты, питч‑деки и маркетинговые презентации, где важна аккуратная авто‑верстка и единый фирменный стиль.
Основные возможности.
Сервис делает упор на корпоративные сценарии и контролируемый дизайн.
AI‑генерация строгих корпоративных слайдов по промпту: DesignerBot создает структуру презентации (agenda, проблема, решение, метрики, roadmap) и подбирает минималистичные макеты.
Smart Slides: умные шаблоны автоматически выравнивают текст и графики, соблюдают поля, сетку и иерархию.
Корпоративные темы и бренд‑наборы: единые шрифты, цвета, логотипы и макеты для продаж, отчетности, инвест‑деков и борд‑презентаций.
Командная работа: общий доступ к шаблонам, статусам слайдов и версиям, совместное редактирование колод.
Enterprise‑функции: SSO/SCIM, расширенная безопасность и управление доступами.
Такой набор особенно полезен компаниям, которые жестко следят за единым стилем презентаций.
Редактирование и оформление.
Отдельные функции отвечают за авто‑верстку и текст.
Автодизайн при правках: при изменении текста и диаграмм Smart Slides автоматически перестраивают композицию и сохраняют «консалтинговый» стиль.
AI‑переписывание текста: генерация, сокращение и переформулировка контента под деловой тон или формат питча.
Библиотека корпоративных макетов: KPI‑дашборды, воронки, дорожные карты, оргструктуры, сравнительные таблицы и таймлайны.
Строгая визуальная дисциплина: сервис ограничивает хаотичную ручную кастомизацию, чтобы все слайды выглядели on‑brand.
Заметки и режим докладчика: отдельные заметки к слайдам и presenter view с двумя экранами.
Форматы презентаций и экспорта.
Beautiful.ai поддерживает интеграцию с офисными редакторами и онлайн‑показ.
Экспорт в полностью редактируемый PowerPoint (PPT/PPTX).
Экспорт в Google Slides и отдельных слайдов в PowerPoint при встраивании в корпоративные шаблоны.
Экспорт в PDF для отправки клиентам и инвесторам.
Экспорт отдельных слайдов в JPEG для отчетов, писем и соцсетей.
Онлайн‑ссылка для показа и асинхронного просмотра, включая офлайн‑режим плеера с сохранением анимаций.
SlidePoint: PowerPoint из текста в один клик
SlidePoint — российский онлайн‑сервис, который собирает презентацию по тексту или документу и сразу выдает готовый файл PowerPoint.
Основные возможности.
Сервис заточен под быстрое превращение сырых материалов в слайды.
Генерация презентаций по теме и тексту: нейросеть превращает введенную тему, заметки или загруженный файл в структуру слайдов с заголовками, тезисами и иллюстрациями.
Автоматический подбор дизайна: SlidePoint сам выбирает макеты, цветовые схемы и расположение блоков для профессионального и читабельного результата.
Умный анализ содержимого: сервис выделяет ключевые темы и детали, превращая сырой текст в логически выстроенные слайды.
Быстрый старт без установки ПО: работает в браузере, подходит для студентов, преподавателей и специалистов.
Поддержка разных сценариев: учебные презентации, отчеты, научные доклады и бизнес‑выступления, включая работу со сложными текстами и данными.
Редактирование и оформление.
Встроенный редактор позволяет не уходить в сторонние программы.
Встроенный онлайн‑редактор: можно править текст, заголовки, порядок слайдов и добавлять новые элементы.
Управление изображениями: замена подобранных картинок на свои, изменение размеров, положения и эффектов.
Добавление элементов: таблицы, диаграммы, фигуры, иконки, видео и другое мультимедиа.
Настройка дизайна: изменение фона, палитры, анимаций появления и переходов.
Умное форматирование: превращает черновые заметки и длинные абзацы в аккуратные списки и структурированный текст.
Форматы презентаций и экспорта.
SlidePoint поддерживает несколько вариантов экспорта и интеграций.
PPTX: для дальнейшей работы в PowerPoint и аналогах.
PDF: для рассылки, печати и прикрепления к отчетам и методическим материалам.
Набор изображений: экспорт слайдов как отдельных картинок.
JSON: интеграция с другими системами и автоматизированной обработкой.
Хранение в личном кабинете и общая база презентаций по темам.
SimpleSlide: простые решения для учебы и работы
SimpleSlide — онлайн‑сервис, который с помощью нейросети за несколько минут превращает тему или готовый текст в структурированную презентацию с подобранными изображениями. Подходит тем, кому нужно быстро получить аккуратный, логично выстроенный материал без глубокого погружения в дизайн.
Основные возможности.
Функциональность ориентирована на массовые учебные и рабочие сценарии.
Генерация презентаций по теме: вводите тему, выбираете количество слайдов и настройки картинок, нейросеть строит структуру и создает слайды с текстом и иллюстрациями.
Создание презентаций по готовому тексту или файлу (DOCX/DOC/PDF/TXT, до 20 000 символов): сервис выделяет ключевые идеи и распределяет их по слайдам.
Автоматическое создание личного кабинета: при первом запросе по указанному e‑mail создается учетная запись для сохранения и редактирования презентаций.
Умный анализ и структурирование: алгоритмы формируют логичную структуру с разделами и подбирают релевантные изображения.
Ориентация на студентов, преподавателей и специалистов, которым нужно быстро превратить текст в наглядный доклад.
Редактирование и оформление.
Онлайн‑редактор позволяет доработать слайды перед защитой или докладом.
Онлайн‑редактор, похожий на PowerPoint Online: правка текста, добавление и удаление слайдов, смена шаблонов, шрифтов и цветов.
Перегенерация контента: можно заново сгенерировать текст или изображения для отдельных слайдов.
Настройка параметров генерации: выбор количества слайдов, источника картинок (стоки или ИИ‑изображения) и уровня детализации.
Облачное хранение и доступ с разных устройств: презентации сохраняются в личном кабинете.
Рекомендации по промптам: подсказки по тому, как формулировать запросы и структурировать исходный текст.
Форматы презентаций и экспорта.
SimpleSlide ориентируется на привычные форматы офисной работы.
Экспорт в PPTX и PDF для офлайн‑работы и доработки в редакторах.
Прямая ссылка для показа презентации онлайн без скачивания.
Облачное хранение с возможностью редактирования, копирования и повторного скачивания.
Сводная таблица: сравнение нейросетей для презентаций
Ниже — сравнительная таблица по всем сервисам.
Сервис
Основное назначение
Экспорт форматов
Бесплатный план
Платные тарифы
Ключевые ограничения
Presentacium
Русскоязычные учебные и деловые презентации, дипломы, отчеты
PPTX, PDF, изображения, облачное хранение
1 бесплатная генерация в сутки с неограниченным редактированием.
Премиум 3 дня — 99 руб. (3 презентации в день), подписка без ограничений 299 руб./мес.
Ориентирован на РФ, англоязычный контент хуже, в free — лимиты и водяные знаки
Gamma
Быстрые презентации, лендинги и гаммы из текста, документов и веб‑страниц
PDF, PPTX, Google Slides, PNG, веб‑страницы, онлайн‑показ
Есть: ограниченные AI‑кредиты, брендинг, лимиты по генерациям
Plus 8 $/мес., Pro 18 $/мес., Ultra 90 $/мес.
Больше оптимизирована под английский, в free строгие лимиты, часть функций только в платных планах
Beautiful.ai
Строгие корпоративные презентации, отчеты, питч‑деки
PPT/PPTX, Google Slides, PDF, JPEG, онлайн‑ссылка
Пробный/ограниченный режим
Pro 12$ /мес., Team 40$ /мес., кастомные корпоративные планы по запросу.
Ориентация на англоязычный бизнес, жесткий контроль стиля, ключевые функции в платных тарифах
SlidePoint
Презентации из текста и документов, быстрый PowerPoint онлайн на русском
PPTX, PDF, изображения, JSON, облачное хранение
1 бесплатная генерация в сутки с неограниченным редактированием.
99 руб. за премиум доступна на 3 дня, без подписки. Доступны все функции.
Строгие лимиты в free, расширенные функции по подписке, заточен под русский текст
SimpleSlide
Простые учебные и рабочие презентации из темы или текста
PPTX, PDF, онлайн‑ссылка, облачное хранение
Бесплатно доступен ограниченный режим генераций
99 руб. за премиум доступна на 3 дня, без подписки. Доступны все функции.
Лимиты по объему текста и числу презентаций в бесплатном режиме, дизайн проще, чем у конкурентов
