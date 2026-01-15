16 января 2026 года в России и мире отмечают День ледовара и Всемирный день The Beatles, а в православном календаре вспоминают пророка Малахию и мученика Гордия.
Какой сегодня праздник в России 16 января
В этот день в российском календаре выделяют несколько заметных дат.
День ледовара. Профессиональный праздник работников ледовых арен и катков, которые отвечают за качество льда для хоккея, фигурного катания и массового катания.
Международные праздники 16 января
В международном календаре 16 января связано прежде всего с музыкой.
Всемирный день The Beatles. Отмечается фанатами группы в разных странах: устраивают тематические вечеринки, кавер‑концерты и радиомарафоны песен The Beatles.
Церковные праздники 16 января по православному календарю
Православный календарь на 16 января включает память ветхозаветного пророка и раннехристианского мученика.
Память пророка Малахии. Малахия — один из малых пророков Ветхого Завета, чье служение пришлось на период после Вавилонского плена; к нему обращаются с молитвами о духовной трезвости и верности Богу.
Память мученика Гордия Каппадокийского. Римский воин, открыто исповедовавший христианскую веру и принявший мученическую смерть за отказ отречься от убеждений.
День относится к послерождественскому периоду, поэтому строгого поста нет, верующим рекомендуют провести его спокойно и вдумчиво.
Во многих храмах читают жития святого пророка и мученика, подчеркивая темы стойкости веры и ответственности перед Богом.
Народные праздники и приметы на сегодня 16 января
В народном календаре 16 января известно как Гордеев день (Гордея и Малахии).
Гордеев день связывают с памятью мученика Гордия; считалось, что в этот день активизируются «нечистые силы», поэтому дом и скотину старались особенно оберегать.
По поверьям, чтобы защитить коров и двор от «ведьм», над воротами подвешивали сальные свечи и читали молитвы.
Примета: если 16 января стоит сильный мороз, ожидали затяжную, но снежную зиму и хороший урожай, а оттепель сулила сырое межсезонье.
Кто родился в этот день
16 января родились известные деятели политики, музыки, литературы и театра.
Иван Хемницер (1745). Русский поэт и переводчик, представитель классицизма, известен баснями и стихами нравоучительного характера.
Василий Лановой (1934). Советский и российский актер театра и кино, звезда экранизации «Войны и мира» и фильмов о войне, один из символов классической актерской школы.
Джон Карпентер (1948). Американский режиссер, сценарист и композитор, мастер хоррора и фантастики, прославился фильмами «Хэллоуин», «Нечто» и «Побег из Нью‑Йорка».
Кейт Мосс (1974). Британская супермодель, икона моды 1990‑х, работала с крупнейшими домами и стала одной из самых узнаваемых моделей мира.
Лин‑Мануэль Миранда (1980). Американский актер, драматург и композитор, автор мюзикла «Гамильтон», обладатель «Тони», «Грэмми» и Пулитцеровской премии.
