Крещение Господне — один из самых узнаваемых зимних праздников, который завершает череду новогодних выходных и Святок. В 2026 году верующие снова соберутся в храмах, чтобы набрать святую воду, поучаствовать в богослужениях и, при желании, окунуться в крещенскую прорубь, сохраняя многовековые традиции Богоявления
История праздника
Крещение Господне посвящено крещению Иисуса Христа в реке Иордан пророком Иоанном Предтечей. В этот момент миру впервые явно открылась Святая Троица: голос Бога Отца с небес, Сын, принимающий крещение, и Дух Святой в виде голубя.
Праздник также называют Богоявлением. Через событие на Иордане людям было явлено триединство Бога и началось общественное служение Христа.
Уже во II–III веках Крещение отмечали христиане. Они соединяли его с освящением воды и крещением новообращенных.
Какого числа Крещение Господне в 2026 году
Дата Крещения Господня в православной традиции неизменна — 19 января по новому стилю. Это соответствует 6 января по юлианскому календарю.
В 2026 году Крещение приходится на понедельник. Праздничные богослужения начнутся уже вечером воскресенья, 18 января, в Крещенский сочельник.
Праздник завершает Святки — период от Рождества до Богоявления. После него заканчиваются святочные гадания и народные «страшные» обряды.
Когда купаются в проруби на Крещение
Крещенские купания проходят в ночь с 18 на 19 января и в течение дня 19 января 2026 года. Многие стремятся окунуться ровно в полночь или в первые часы праздника.
С церковной точки зрения принципиального значения конкретное время не имеет. Во многих регионах оборудованные купели и иордани работают весь праздник. Обычно это с вечера 18 января до вечера 19 января под наблюдением спасателей и медиков.
Зачем окунаться в прорубь на Крещение
Традиция купания в ледяной воде не является церковной обязанностью. Она стала популярным народным обычаем последних десятилетий.
Люди окунаются в прорубь, чтобы прикоснуться ко святой, освященной воде не только губами, но и всем телом. Это помогает почувствовать духовное обновление и символическое «очищение».
Окунание засвидетельствует веру и внутреннюю решимость. Оно также дает необычные ощущения и «перезагрузку» в начале года.
Священники подчеркивают: без молитвы, покаяния и трезвого настроя само по себе погружение не несет духовной пользы. Оно не заменяет участие в богослужении.
Как называется прорубь на Крещение
Прорубь, подготовленная для праздника, по традиции называют иорданью (в память о реке Иордан, в которой крестился Иисус Христос).
Обычно ее вырубают в форме креста или прямоугольной купели. Рядом устанавливают крест, освещают место и организуют удобный спуск к воде.
Как искупаться в проруби и не заболеть
Медики и священники советуют относиться к купаниям максимально ответственно.
Кому нельзя окунаться: при тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях, недавно перенесенном инфаркте или инсульте, эпилепсии, тяжелой гипертонии, неконтролируемых хронических болезнях, острой инфекции, беременности.
Вот основные рекомендации по безопасному купанию.
Проконсультируйтесь с врачом. Особенно при проблемах с сердцем, сосудами, дыхательной системой или хронических заболеваниях.
Не пейте алкоголь. Он создает ложное ощущение тепла, расширяет сосуды и резко повышает риск обморока и осложнений в холодной воде.
Выбирайте только официальные купели. Купайтесь там, где дежурят спасатели и медики, оборудованы безопасный спуск и освещение.
Одевайтесь по принципу «быстро снять — быстро надеть». Теплая шапка, варежки, удобная обувь без шнуровки, халат или широкий пуховик и заранее приготовленное сухое белье.
Окунайтесь недолго. Обычно достаточно трех кратких погружений с головой или по шею, без долгого пребывания в воде и плавания.
Сразу насухо вытритесь и согрейтесь. Быстро вытираются полотенцем, надевают сухую одежду, заходят в теплое помещение и пьют горячий чай.
Не приходите на купель в одиночку. Лучше, чтобы рядом были близкие люди и при необходимости — помощь спасателей.
Эти правила помогут избежать осложнений от переохлаждения и несчастных случаев.
Традиции праздника Крещение Господне
Главные традиции Крещения связаны с богослужениями, освящением воды и семейной трапезой после строгого поста. Верующие посещают храм, участвуют в водоосвящении, берут святую воду домой и окропляют жилье и хозяйство.
Крещенские богослужения и Великое водоосвящение
Праздничные службы начинаются вечером 18 января. Совершается всенощное бдение с чтением ветхозаветных пророчеств, посвященных Мессии и обновлению мира.
Утром 19 января служат Божественную литургию в белых рясах. Они символизируют свет и чистоту. Затем совершают Великое освящение воды.
Воду освящают дважды: в сочельник и в сам день праздника. Верующие набирают ее и хранят дома целый год, употребляя с молитвой.
Крещенский сочельник
18 января — Крещенский сочельник, день строгого поста и подготовки к празднику. До появления первой звезды верующие воздерживаются от скоромной пищи.
На стол подают постные блюда. Это сочиво, постные вареники, винегрет, печеные яблоки, рыба.
Вечером идут в храм на службы. Вернувшись, продолжают воздержание или устраивают скромную постную трапезу в ожидании праздника.
Погружение в прорубь
После освящения воды многие отправляются к иордани. Окунаются в освященную воду с молитвой, крестным знамением и тройным погружением.
Это символизирует очищение и обновление жизни. Церковь подчеркивает: главное в праздник — участие в литургии и молитве.
Купание в проруби остается добровольным народным обычаем. Оно не заменяет духовной стороны Крещения.
Комментарии2
Светлая статья) Спасибо, подробно и по делу изложено. Пишу как выпускница православного института (экономический факультет). С купаниями надо быть очень осторожными. Современные незакаленные люди, привыкшие к комфорту, могут получить осложнения. Главное - быть в храме в этот праздник.