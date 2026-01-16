КПК ОБЩ 8103
Крещение Господне в 2026 году в России: дата, история праздника, традиции

Крещение Господне (или Богоявление) — один из главных двунадесятых православных праздников. Какого числа отмечают торжество, когда купаются в проруби и какие традиции с ним связаны.

Крещение Господне — один из самых узнаваемых зимних праздников, который завершает череду новогодних выходных и Святок. В 2026 году верующие снова соберутся в храмах, чтобы набрать святую воду, поучаствовать в богослужениях и, при желании, окунуться в крещенскую прорубь, сохраняя многовековые традиции Богоявления

История праздника

Крещение Господне посвящено крещению Иисуса Христа в реке Иордан пророком Иоанном Предтечей. В этот момент миру впервые явно открылась Святая Троица: голос Бога Отца с небес, Сын, принимающий крещение, и Дух Святой в виде голубя.

Праздник также называют Богоявлением. Через событие на Иордане людям было явлено триединство Бога и началось общественное служение Христа.

Уже во II–III веках Крещение отмечали христиане. Они соединяли его с освящением воды и крещением новообращенных.

Какого числа Крещение Господне в 2026 году

Дата Крещения Господня в православной традиции неизменна — 19 января по новому стилю. Это соответствует 6 января по юлианскому календарю.

В 2026 году Крещение приходится на понедельник. Праздничные богослужения начнутся уже вечером воскресенья, 18 января, в Крещенский сочельник.

Праздник завершает Святки — период от Рождества до Богоявления. После него заканчиваются святочные гадания и народные «страшные» обряды.

Когда купаются в проруби на Крещение

Крещенские купания проходят в ночь с 18 на 19 января и в течение дня 19 января 2026 года. Многие стремятся окунуться ровно в полночь или в первые часы праздника.

С церковной точки зрения принципиального значения конкретное время не имеет. Во многих регионах оборудованные купели и иордани работают весь праздник. Обычно это с вечера 18 января до вечера 19 января под наблюдением спасателей и медиков.

Зачем окунаться в прорубь на Крещение

Традиция купания в ледяной воде не является церковной обязанностью. Она стала популярным народным обычаем последних десятилетий.

Люди окунаются в прорубь, чтобы прикоснуться ко святой, освященной воде не только губами, но и всем телом. Это помогает почувствовать духовное обновление и символическое «очищение».

Окунание засвидетельствует веру и внутреннюю решимость. Оно также дает необычные ощущения и «перезагрузку» в начале года.

Священники подчеркивают: без молитвы, покаяния и трезвого настроя само по себе погружение не несет духовной пользы. Оно не заменяет участие в богослужении.

Как называется прорубь на Крещение

Прорубь, подготовленная для праздника, по традиции называют иорданью (в память о реке Иордан, в которой крестился Иисус Христос).

Обычно ее вырубают в форме креста или прямоугольной купели. Рядом устанавливают крест, освещают место и организуют удобный спуск к воде.

Как искупаться в проруби и не заболеть

Медики и священники советуют относиться к купаниям максимально ответственно.

Кому нельзя окунаться: при тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях, недавно перенесенном инфаркте или инсульте, эпилепсии, тяжелой гипертонии, неконтролируемых хронических болезнях, острой инфекции, беременности.

Вот основные рекомендации по безопасному купанию.

  • Проконсультируйтесь с врачом. Особенно при проблемах с сердцем, сосудами, дыхательной системой или хронических заболеваниях.

  • Не пейте алкоголь. Он создает ложное ощущение тепла, расширяет сосуды и резко повышает риск обморока и осложнений в холодной воде.

  • Выбирайте только официальные купели. Купайтесь там, где дежурят спасатели и медики, оборудованы безопасный спуск и освещение.

  • Одевайтесь по принципу «быстро снять — быстро надеть». Теплая шапка, варежки, удобная обувь без шнуровки, халат или широкий пуховик и заранее приготовленное сухое белье.

  • Окунайтесь недолго. Обычно достаточно трех кратких погружений с головой или по шею, без долгого пребывания в воде и плавания.

  • Сразу насухо вытритесь и согрейтесь. Быстро вытираются полотенцем, надевают сухую одежду, заходят в теплое помещение и пьют горячий чай.

  • Не приходите на купель в одиночку. Лучше, чтобы рядом были близкие люди и при необходимости — помощь спасателей.

Эти правила помогут избежать осложнений от переохлаждения и несчастных случаев.

Традиции праздника Крещение Господне

Главные традиции Крещения связаны с богослужениями, освящением воды и семейной трапезой после строгого поста. Верующие посещают храм, участвуют в водоосвящении, берут святую воду домой и окропляют жилье и хозяйство.

Крещенские богослужения и Великое водоосвящение

Праздничные службы начинаются вечером 18 января. Совершается всенощное бдение с чтением ветхозаветных пророчеств, посвященных Мессии и обновлению мира.

Утром 19 января служат Божественную литургию в белых рясах. Они символизируют свет и чистоту. Затем совершают Великое освящение воды.

Воду освящают дважды: в сочельник и в сам день праздника. Верующие набирают ее и хранят дома целый год, употребляя с молитвой.

Крещенский сочельник

18 января — Крещенский сочельник, день строгого поста и подготовки к празднику. До появления первой звезды верующие воздерживаются от скоромной пищи.

На стол подают постные блюда. Это сочиво, постные вареники, винегрет, печеные яблоки, рыба.

Вечером идут в храм на службы. Вернувшись, продолжают воздержание или устраивают скромную постную трапезу в ожидании праздника.

Погружение в прорубь

После освящения воды многие отправляются к иордани. Окунаются в освященную воду с молитвой, крестным знамением и тройным погружением.

Это символизирует очищение и обновление жизни. Церковь подчеркивает: главное в праздник — участие в литургии и молитве.

Купание в проруби остается добровольным народным обычаем. Оно не заменяет духовной стороны Крещения.

Комментарии

  • ska-kseniya

    Светлая статья) Спасибо, подробно и по делу изложено. Пишу как выпускница православного института (экономический факультет). С купаниями надо быть очень осторожными. Современные незакаленные люди, привыкшие к комфорту, могут получить осложнения. Главное - быть в храме в этот праздник.

