История праздника

Крещение Господне посвящено крещению Иисуса Христа в реке Иордан пророком Иоанном Предтечей. В этот момент миру впервые явно открылась Святая Троица: голос Бога Отца с небес, Сын, принимающий крещение, и Дух Святой в виде голубя.

Праздник также называют Богоявлением. Через событие на Иордане людям было явлено триединство Бога и началось общественное служение Христа.

Уже во II–III веках Крещение отмечали христиане. Они соединяли его с освящением воды и крещением новообращенных.