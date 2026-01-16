Квантовый компьютер, охота на кибермошенников и первый электро-хаб: российский IT-дайджест #20

Первая полноценная рабочая неделя после праздников сразу вошла в темп: государство запускает акселератор и оперативный штаб против кибермошенников, регуляторы считают DDoS-атаки, а ученые показывают отечественный квантовый компьютер. Обо всем, что задает тон началу 2026 года для пользователей, бизнеса и инфраструктуры, — в этом дайджесте.
Хотите, чтобы новости вашей компании попали в следующий выпуск дайджеста? Присылайте их в Telegram-канал основателя Клерка — Бориса Мальцева.
«Спринт 2.0» — акселератор для тех, кто пережил идею на салфетке
Минцифры и ФРИИ открыли набор в федеральный акселератор «Спринт 2.0» для российских IT-компаний. Эти компании создают ПО под ключевые отрасли экономики взамен зарубежных решений.
Участвовать могут команды от двух человек с минимально жизнеспособным продуктом и ресурсами на трехмесячный интенсив: заявки принимают до 16 февраля 2026 года, старт программы намечен на май.
За прошлые годы через «Спринт» прошло 642 проекта из 76 регионов, часть из них, по данным Минцифры, доросла до устойчивых компаний. Для бизнеса это возможность ускорить развитие и встроиться в повестку импортозамещения, но и тест на выживаемость: если проект разваливается на бесплатном акселераторе, рынок 2026 года вряд ли будет мягче.
Тяжелый конец года: Роскомнадзор отразил более тысячи атак в декабре
Роскомнадзор сообщил о 1 043 DDoS-атаках в декабре 2025 года. Специалисты отразили удары на ресурсы госорганов, финансового, топливно-энергетического, транспортного и химического секторов, а также операторов связи.
Чаще всего били по телеком-отрасли. По регионам лидировал Центральный федеральный округ.
Максимальная мощность одной из атак достигла почти 483 Гбит/с при 42,5 млн пакетов в секунду, самая продолжительная длилась 3 дня 23 часа 51 минуту. В дополнение заблокировали свыше 13 тысяч фишинговых ресурсов, 333 сайта с вредоносным ПО и устранили 737 нарушений маршрутизации трафика, что еще раз показывает: надежная сеть сейчас — не просто «чтобы все работало», а вопрос базовой выживаемости процессов.
На таком фоне желание государства более системно заняться кибермошенниками выглядит уже не инициативой «для галочки».
Оперативный штаб против кибермошенников: теперь мошенников будут обижать коллективно
Правительство создает оперативный штаб по борьбе с кибермошенниками с участием Минцифры, силовых ведомств, регуляторов, операторов связи, Банка России, банков и цифровых платформ.
Штаб должен выявлять новые схемы мошенничества, собирать эффективные меры противодействия в единую базу и готовить предложения по изменению законодательства, чтобы защита граждан не ограничивалась памяткой «не диктуйте коды по телефону».
Ведомства должны до начала марта предложить формат работы и состав участников, после чего штаб станет постоянной площадкой для координации. Для банков, операторов и крупных сервисов это означает больше совместной ответственности и меньше шансов «перевести стрелки», а для бизнеса в целом — усиление требований к антифроду, KYC и процедурам обработки подозрительных операций.
Data Елка: ML-секта собирается на «стерео»-сходку
VK и сообщество Open Data Science проведут 24 января Data Елку одновременно в Москве и Санкт-Петербурге, с онлайн-трансляцией для всех остальных. В программе — RecSys, CodeGen, NLP, PyData, Open Source, MLOps, ML in Manufacturing и ML in Rust, плюс подведение итогов 2025 года в машинном обучении и анализе данных.
Организаторы обещают «стерео»-формат: один канал для глубокой инженерной аналитики, второй — для прикладных инсайтов и индустриальных кейсов, а также разбор решений VK RecSys Challenge с 800 участниками из 14 стран и 3,9 тыс. сабмитов.
HR-ам это дает календарный ориентир: если в компании есть ML‑команда, 24 января лучше сразу считать «коллективным учебным выездом», а не удивляться резко выросшему онлайн-трафику на YouTube.
Единый «Наш спорт»
«Ростелеком» и АО «Мой спорт» создали совместное предприятие «Наш спорт» для цифровизации управления физкультурой и спортом.
Компания зарегистрирована 12 января 2026 года, при этом 51% принадлежит структуре «Ростелекома» ООО «Телеком‑1», а 49% — «Моему спорту», платформе, которую Минспорт ранее выкупил для цифровизации детско-юношеского спорта.
Новая структура фактически должна превратить разрозненные региональные системы и Excel-отчеты в единый цифровой контур отрасли — от реестров до показателей эффективности. Для региональных властей это означает переход к централизованным инструментам учета и аналитики, для интеграторов — новый живой рынок вокруг модулей отчетности, интеграций и витрин данных в связке «спорт — образование — здравоохранение».
И это не единственная инициатива «Ростелекома», которая уходит от слайдов к реальной инфраструктуре.
Мониторинг сети «Ростелекома»: импортозамещение, которое реально работает
«Ростелеком» завершил трансформацию IT-ландшафта системы мониторинга сети, полностью переведя ее на отечественный стек и доведя до целевой архитектуры.
Программа стартовала в 2022 году и привела к росту производительности мониторинга в 2,9 раза, а время информирования и обработки аварий сократилось в пять раз.
Сердце обновленной системы — мониторинговый комплекс «Филин», CEP-платформа на базе российского Sceptor и интеграционная шина OSS на RT.Streaming, через которую проходит свыше 7 тысяч событий в минуту и которая поддерживает работу ИИ‑агентов. Для корпоративных заказчиков это показательный кейс: если такая конфигурация держит сеть национального оператора, обсуждать ее как рабочий вариант для крупных корпоративных сетей уже вполне уместно, а не «в перспективе когда-нибудь».
На фоне телеком-гигантов свое слово говорит и отечественный десктопный Linux.
ROSA Хром 13.0: корпоративный Linux без шаманства с драйверами
НТЦ ИТ РОСА представила бета-версию корпоративного дистрибутива ROSA Хром 13.0 на базе новой платформы ROSA 13, рассчитанного на рабочие станции в организациях. В составе — glibc 2.40, GTK 4.21, Qt 6.8, ядро Linux 6.12, Mesa 25.1 и Wine 10 для запуска Windows-приложений без виртуалок, а в качестве основного окружения — KDE Plasma 6 (с опцией остаться на Plasma 5 при обновлении).
Дистрибутив делает ставку на «из коробки» рабочий опыт: широкий набор драйверов Wi‑Fi, автоподбор проприетарных драйверов NVIDIA, предустановленные офисные решения и графический менеджер пакетов DNF с нормальным интерфейсом. Для компаний, которые присматриваются к переходу на отечественные Linux-станции, это аргумент против образа «корпоративный Linux = полдня шаманства с железом» и за более предсказуемое внедрение.
Огромный повербанк: открылась первая крупнейшая станция зарядки электромобилей в России.
В Москве открылся первый городской зарядный хаб для электромобилей рядом со станцией метро «Волоколамская» на перехватывающей парковке «Московского паркинга». Комплекс включает 18 быстрых и супербыстрых зарядных станций (четыре — мощностью до 240 кВт), работает круглосуточно и может обслуживать до 500 электрокаров в сутки с динамической балансировкой мощности между подключенными машинами.
Программное обеспечение для управления хабом разработано в Транспортном комплексе Москвы, на территории есть зона отдыха для водителей, пока машины «заправляют» киловатты.
Для бизнеса это сигнал, что инфраструктура для электротранспорта выходит из стадии экспериментальных точек, а для разработчиков и интеграторов — рынок решений по мониторингу, биллингу и интеграции зарядных станций в городские и корпоративные системы управления.
Квантовый форсаж: отечественный компьютер на 72 кубита
Российский квантовый центр представил ионный квантовый компьютер на базе кусептов — семиуровневых квантовых ячеек, использующий 26 ионов кальция. Каждый ион имеет семь возможных состояний, что по информационной емкости соответствует 72 классическим двумерным кубитам, но при этом требует значительно более сложного управления и калибровки.
В экспериментах установка показала точность однокубитных операций 99,92% и двухкубитных — 96,5%, что для системы такого масштаба выглядит серьезной заявкой на практическую применимость.
Исследователи планируют применять этот вычислитель для задач комбинаторной оптимизации и проектирования сетей, а это уже напрямую бьет в интересы телекомов, логистики и финансов — тех самых отраслей, которые привыкли считать квантовые компьютеры чем-то далеким и сугубо академическим.
Начать дискуссию