Квантовый компьютер, охота на кибермошенников и первый электро-хаб: российский IT-дайджест #20

Главные новости российского айти за неделю.

Первая полноценная рабочая неделя после праздников сразу вошла в темп: государство запускает акселератор и оперативный штаб против кибермошенников, регуляторы считают DDoS-атаки, а ученые показывают отечественный квантовый компьютер. Обо всем, что задает тон началу 2026 года для пользователей, бизнеса и инфраструктуры, — в этом дайджесте.

«Спринт 2.0» — акселератор для тех, кто пережил идею на салфетке

Минцифры и ФРИИ открыли набор в федеральный акселератор «Спринт 2.0» для российских IT-компаний. Эти компании создают ПО под ключевые отрасли экономики взамен зарубежных решений.

Участвовать могут команды от двух человек с минимально жизнеспособным продуктом и ресурсами на трехмесячный интенсив: заявки принимают до 16 февраля 2026 года, старт программы намечен на май.​

За прошлые годы через «Спринт» прошло 642 проекта из 76 регионов, часть из них, по данным Минцифры, доросла до устойчивых компаний. Для бизнеса это возможность ускорить развитие и встроиться в повестку импортозамещения, но и тест на выживаемость: если проект разваливается на бесплатном акселераторе, рынок 2026 года вряд ли будет мягче.​

Тяжелый конец года: Роскомнадзор отразил более тысячи атак в декабре

Роскомнадзор сообщил о 1 043 DDoS-атаках в декабре 2025 года. Специалисты отразили удары на ресурсы госорганов, финансового, топливно-энергетического, транспортного и химического секторов, а также операторов связи.

Чаще всего били по телеком-отрасли. По регионам лидировал Центральный федеральный округ.

Максимальная мощность одной из атак достигла почти 483 Гбит/с при 42,5 млн пакетов в секунду, самая продолжительная длилась 3 дня 23 часа 51 минуту. В дополнение заблокировали свыше 13 тысяч фишинговых ресурсов, 333 сайта с вредоносным ПО и устранили 737 нарушений маршрутизации трафика, что еще раз показывает: надежная сеть сейчас — не просто «чтобы все работало», а вопрос базовой выживаемости процессов.​

На таком фоне желание государства более системно заняться кибермошенниками выглядит уже не инициативой «для галочки».

Оперативный штаб против кибермошенников: теперь мошенников будут обижать коллективно

Правительство создает оперативный штаб по борьбе с кибермошенниками с участием Минцифры, силовых ведомств, регуляторов, операторов связи, Банка России, банков и цифровых платформ. 

Штаб должен выявлять новые схемы мошенничества, собирать эффективные меры противодействия в единую базу и готовить предложения по изменению законодательства, чтобы защита граждан не ограничивалась памяткой «не диктуйте коды по телефону».​

Ведомства должны до начала марта предложить формат работы и состав участников, после чего штаб станет постоянной площадкой для координации. Для банков, операторов и крупных сервисов это означает больше совместной ответственности и меньше шансов «перевести стрелки», а для бизнеса в целом — усиление требований к антифроду, KYC и процедурам обработки подозрительных операций.

Data Елка: ML-секта собирается на «стерео»-сходку

VK и сообщество Open Data Science проведут 24 января Data Елку одновременно в Москве и Санкт-Петербурге, с онлайн-трансляцией для всех остальных. В программе — RecSys, CodeGen, NLP, PyData, Open Source, MLOps, ML in Manufacturing и ML in Rust, плюс подведение итогов 2025 года в машинном обучении и анализе данных.​

Организаторы обещают «стерео»-формат: один канал для глубокой инженерной аналитики, второй — для прикладных инсайтов и индустриальных кейсов, а также разбор решений VK RecSys Challenge с 800 участниками из 14 стран и 3,9 тыс. сабмитов.

HR-ам это дает календарный ориентир: если в компании есть ML‑команда, 24 января лучше сразу считать «коллективным учебным выездом», а не удивляться резко выросшему онлайн-трафику на YouTube.

Единый «Наш спорт»

«Ростелеком» и АО «Мой спорт» создали совместное предприятие «Наш спорт» для цифровизации управления физкультурой и спортом. 

Компания зарегистрирована 12 января 2026 года, при этом 51% принадлежит структуре «Ростелекома» ООО «Телеком‑1», а 49% — «Моему спорту», платформе, которую Минспорт ранее выкупил для цифровизации детско-юношеского спорта.​

Новая структура фактически должна превратить разрозненные региональные системы и Excel-отчеты в единый цифровой контур отрасли — от реестров до показателей эффективности. Для региональных властей это означает переход к централизованным инструментам учета и аналитики, для интеграторов — новый живой рынок вокруг модулей отчетности, интеграций и витрин данных в связке «спорт — образование — здравоохранение».​

И это не единственная инициатива «Ростелекома», которая уходит от слайдов к реальной инфраструктуре.

Мониторинг сети «Ростелекома»: импортозамещение, которое реально работает

«Ростелеком» завершил трансформацию IT-ландшафта системы мониторинга сети, полностью переведя ее на отечественный стек и доведя до целевой архитектуры. 

Программа стартовала в 2022 году и привела к росту производительности мониторинга в 2,9 раза, а время информирования и обработки аварий сократилось в пять раз.​

Сердце обновленной системы — мониторинговый комплекс «Филин», CEP-платформа на базе российского Sceptor и интеграционная шина OSS на RT.Streaming, через которую проходит свыше 7 тысяч событий в минуту и которая поддерживает работу ИИ‑агентов. Для корпоративных заказчиков это показательный кейс: если такая конфигурация держит сеть национального оператора, обсуждать ее как рабочий вариант для крупных корпоративных сетей уже вполне уместно, а не «в перспективе когда-нибудь».​

На фоне телеком-гигантов свое слово говорит и отечественный десктопный Linux.

ROSA Хром 13.0: корпоративный Linux без шаманства с драйверами

НТЦ ИТ РОСА представила бета-версию корпоративного дистрибутива ROSA Хром 13.0 на базе новой платформы ROSA 13, рассчитанного на рабочие станции в организациях. В составе — glibc 2.40, GTK 4.21, Qt 6.8, ядро Linux 6.12, Mesa 25.1 и Wine 10 для запуска Windows-приложений без виртуалок, а в качестве основного окружения — KDE Plasma 6 (с опцией остаться на Plasma 5 при обновлении).​

Дистрибутив делает ставку на «из коробки» рабочий опыт: широкий набор драйверов Wi‑Fi, автоподбор проприетарных драйверов NVIDIA, предустановленные офисные решения и графический менеджер пакетов DNF с нормальным интерфейсом. Для компаний, которые присматриваются к переходу на отечественные Linux-станции, это аргумент против образа «корпоративный Linux = полдня шаманства с железом» и за более предсказуемое внедрение.

Огромный повербанк: открылась первая крупнейшая станция зарядки электромобилей в России. 

В Москве открылся первый городской зарядный хаб для электромобилей рядом со станцией метро «Волоколамская» на перехватывающей парковке «Московского паркинга». Комплекс включает 18 быстрых и супербыстрых зарядных станций (четыре — мощностью до 240 кВт), работает круглосуточно и может обслуживать до 500 электрокаров в сутки с динамической балансировкой мощности между подключенными машинами.​

Программное обеспечение для управления хабом разработано в Транспортном комплексе Москвы, на территории есть зона отдыха для водителей, пока машины «заправляют» киловатты. 

Для бизнеса это сигнал, что инфраструктура для электротранспорта выходит из стадии экспериментальных точек, а для разработчиков и интеграторов — рынок решений по мониторингу, биллингу и интеграции зарядных станций в городские и корпоративные системы управления.

Квантовый форсаж: отечественный компьютер на 72 кубита

Российский квантовый центр представил ионный квантовый компьютер на базе кусептов — семиуровневых квантовых ячеек, использующий 26 ионов кальция. Каждый ион имеет семь возможных состояний, что по информационной емкости соответствует 72 классическим двумерным кубитам, но при этом требует значительно более сложного управления и калибровки.​

В экспериментах установка показала точность однокубитных операций 99,92% и двухкубитных — 96,5%, что для системы такого масштаба выглядит серьезной заявкой на практическую применимость.

Исследователи планируют применять этот вычислитель для задач комбинаторной оптимизации и проектирования сетей, а это уже напрямую бьет в интересы телекомов, логистики и финансов — тех самых отраслей, которые привыкли считать квантовые компьютеры чем-то далеким и сугубо академическим.​

