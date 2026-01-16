Квантовый компьютер, охота на кибермошенников и первый электро-хаб: российский IT-дайджест #20

«Спринт 2.0» — акселератор для тех, кто пережил идею на салфетке

Минцифры и ФРИИ открыли набор в федеральный акселератор «Спринт 2.0» для российских IT-компаний. Эти компании создают ПО под ключевые отрасли экономики взамен зарубежных решений.

Участвовать могут команды от двух человек с минимально жизнеспособным продуктом и ресурсами на трехмесячный интенсив: заявки принимают до 16 февраля 2026 года, старт программы намечен на май.​

За прошлые годы через «Спринт» прошло 642 проекта из 76 регионов, часть из них, по данным Минцифры, доросла до устойчивых компаний. Для бизнеса это возможность ускорить развитие и встроиться в повестку импортозамещения, но и тест на выживаемость: если проект разваливается на бесплатном акселераторе, рынок 2026 года вряд ли будет мягче.​