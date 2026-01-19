8101 ОК МП моб
Обзоры для бухгалтера
С февраля пособия вырастут на 5,6%. 👶«Ночной бухгалтер» № 2097

С 01.02.2026 проиндексируют 40 пособий.

Сегодня в выпуске:

  • Пособия вырастут на 5,6%.

  • Три декларации за 2025 год надо сдавать по новой форме.

  • Изменят очередность налоговых платежей при банкротстве.

  • ФНС будет передавать в МВД данные из РСВ на мигрантов.

  • Невыход на работу из-за морозов – это простой по причинам, не зависящим ни от работодателя, ни от работника.

  • Главред рекомендует

  • Мем дня

Пособия

Опубликован проект с коэффициентом индексации пособий на 5,6% с 01.02.2026.

В частности, увеличатся такие выплаты:

  • минимальное пособие по уходу за ребенком;

  • пособие при рождении ребенка;

  • материнский капитал;

  • пособие по безработице;

  • выплаты инвалидам.

Отчеты-2025

Сейчас идет декларационная кампания-2025. До 26.01.2026 надо сдать РСВ, декларацию по НДС, отчет о прослеживаемости.

ФНС привела сроки сдачи отчетов и напомнила, какие отчеты за 2025 год надо сдавать на новых бланках. Это декларации по УСН, по налогу на прибыль, 3-НДФЛ.

Очередность платежей

При банкротстве налог на прибыль будет частично в третьей очереди, частично — в пятой. Такие поправки внесут в законопроект, подготовленный после решения Конституционного суда.

К третьей очереди будет относиться налог на прибыль от продажи имущества, а к пятой очереди — налог от продолжающейся деятельности.

РСВ в МВД по иностранцам

Налоговики будут передавать в ФНС данные о доходах мигрантов из РСВ. Срок передачи – до 1 декабря.

Мера направлена на борьбу с фиктивным трудоустройством иностранцев.

Мороз

Если из-за сильного мороза сотрудник не вышел на работу, то он получит за этот день только 2/3 оклада как за простой по причинам, не зависящим ни от работодателя, ни от работника, поясняет эксперт.

Если же в этот день он по договоренности с руководством работает дистанционно, то зарплату урезать не будут.

