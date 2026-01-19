С февраля пособия вырастут на 5,6%. 👶«Ночной бухгалтер» № 2097

Очередность платежей

При банкротстве налог на прибыль будет частично в третьей очереди, частично — в пятой. Такие поправки внесут в законопроект, подготовленный после решения Конституционного суда.

К третьей очереди будет относиться налог на прибыль от продажи имущества, а к пятой очереди — налог от продолжающейся деятельности.