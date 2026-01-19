С февраля пособия вырастут на 5,6%. 👶«Ночной бухгалтер» № 2097

Сегодня в выпуске:
Пособия вырастут на 5,6%.
Три декларации за 2025 год надо сдавать по новой форме.
Изменят очередность налоговых платежей при банкротстве.
ФНС будет передавать в МВД данные из РСВ на мигрантов.
Невыход на работу из-за морозов – это простой по причинам, не зависящим ни от работодателя, ни от работника.
Пособия
Опубликован проект с коэффициентом индексации пособий на 5,6% с 01.02.2026.
В частности, увеличатся такие выплаты:
минимальное пособие по уходу за ребенком;
пособие при рождении ребенка;
материнский капитал;
пособие по безработице;
выплаты инвалидам.
Отчеты-2025
Сейчас идет декларационная кампания-2025. До 26.01.2026 надо сдать РСВ, декларацию по НДС, отчет о прослеживаемости.
ФНС привела сроки сдачи отчетов и напомнила, какие отчеты за 2025 год надо сдавать на новых бланках. Это декларации по УСН, по налогу на прибыль, 3-НДФЛ.
Очередность платежей
При банкротстве налог на прибыль будет частично в третьей очереди, частично — в пятой. Такие поправки внесут в законопроект, подготовленный после решения Конституционного суда.
К третьей очереди будет относиться налог на прибыль от продажи имущества, а к пятой очереди — налог от продолжающейся деятельности.
РСВ в МВД по иностранцам
Налоговики будут передавать в ФНС данные о доходах мигрантов из РСВ. Срок передачи – до 1 декабря.
Мера направлена на борьбу с фиктивным трудоустройством иностранцев.
Мороз
Если из-за сильного мороза сотрудник не вышел на работу, то он получит за этот день только 2/3 оклада как за простой по причинам, не зависящим ни от работодателя, ни от работника, поясняет эксперт.
Если же в этот день он по договоренности с руководством работает дистанционно, то зарплату урезать не будут.
