8061 ОК НДС на УСН деск
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2026: контроль ФНС и блокировка счетов →
Общество
21 января— какой сегодня праздник отмечают в России и мире

21 января— какой сегодня праздник отмечают в России и мире

21 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 21 января и кто из известных людей родился в этот день.

Автор

21 января 2026 года в России и мире отмечают Международный день аспиранта, Международный день объятий, а в православном календаре — память святителя Емилиана и попразднство Богоявления. День связан и с народным Емельяновым днем, когда по приметам судят о зиме и будущем урожае.

Какой сегодня праздник в России 21 января

В России сегодня отмечают несколько памятных дат:

  • Международный день аспиранта. Профессиональный праздник студентов научных программ, посвящённый людям, которые совмещают учебу, исследования и преподавательскую работу.

  • Международный день объятий. Неформальный, но популярный праздник, когда предлагается обнимать родных и друзей, напоминая о важности поддержки и тепла.

Международные праздники 21 января

Сегодня в мире отмечают:

  • Международный день объятий (International Hug Day). В разных странах его отмечают флешмобами, благотворительными акциями и кампаниями о психическом здоровье и значении тактильного контакта.

Церковные праздники 21 января по православному календарю

В церкви продолжается период после Крещения, отмечают:

  • День памяти святителя Емилиана, епископа Кизического. Он выступал против иконоборчества, за что был сослан, и почитается как образец стойкости в вере.

  • Попразднство Богоявления. Продолжается период после праздника Крещения Господня: в богослужениях ещё звучат крещенские песнопения и вспоминается освящение вод.

Народные праздники и приметы на сегодня 21 января

С датой связаны народные праздники и приметы:

  • Емельяны Перезимники. В народном календаре день связан с именем Емельяна; считалось, что зимние холода преодолевают середину сезона, и зима подходит ко второму кругу.

  • Примета: сильный мороз 21 января обещает хороший урожай и богатый сенокос, а мягкая погода и оттепель — раннюю и теплую весну.

Кто родился в этот день

  • Кристиан Диор (1905). Французский кутюрье, основатель модного дома Dior, один из главных реформаторов женской моды XX века.​

  • Кристобаль Баленсиага (1895). Испанский кутюрье, основатель модного дома Balenciaga, которого дизайнеры называют «мастером кроя» и одним из самых влиятельных модельеров XX века.

  • Дмитрий Харатьян (1960). Советский и российский актёр, народный артист России, известен по фильмам «Зеленый фургон» и «Гардемарины, вперед!».​

  • Светлана Ходченкова (1983). Российская актриса театра и кино, снималась как в отечественных, так и в голливудских проектах, одна из самых востребованных актрис своего поколения.

  • Саша Пивоварова (1984). Российская супермодель и художница, много лет была лицом Prada и других мировых брендов, неоднократно входила в списки самых востребованных моделей.

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум