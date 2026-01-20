21 января— какой сегодня праздник отмечают в России и мире

21 января 2026 года в России и мире отмечают Международный день аспиранта, Международный день объятий, а в православном календаре — память святителя Емилиана и попразднство Богоявления. День связан и с народным Емельяновым днем, когда по приметам судят о зиме и будущем урожае.
В России сегодня отмечают несколько памятных дат:
Международный день аспиранта. Профессиональный праздник студентов научных программ, посвящённый людям, которые совмещают учебу, исследования и преподавательскую работу.
Международный день объятий. Неформальный, но популярный праздник, когда предлагается обнимать родных и друзей, напоминая о важности поддержки и тепла.
Международные праздники 21 января
Сегодня в мире отмечают:
Международный день объятий (International Hug Day). В разных странах его отмечают флешмобами, благотворительными акциями и кампаниями о психическом здоровье и значении тактильного контакта.
Церковные праздники 21 января по православному календарю
В церкви продолжается период после Крещения, отмечают:
День памяти святителя Емилиана, епископа Кизического. Он выступал против иконоборчества, за что был сослан, и почитается как образец стойкости в вере.
Попразднство Богоявления. Продолжается период после праздника Крещения Господня: в богослужениях ещё звучат крещенские песнопения и вспоминается освящение вод.
Народные праздники и приметы на сегодня 21 января
С датой связаны народные праздники и приметы:
Емельяны Перезимники. В народном календаре день связан с именем Емельяна; считалось, что зимние холода преодолевают середину сезона, и зима подходит ко второму кругу.
Примета: сильный мороз 21 января обещает хороший урожай и богатый сенокос, а мягкая погода и оттепель — раннюю и теплую весну.
Кто родился в этот день
Кристиан Диор (1905). Французский кутюрье, основатель модного дома Dior, один из главных реформаторов женской моды XX века.
Кристобаль Баленсиага (1895). Испанский кутюрье, основатель модного дома Balenciaga, которого дизайнеры называют «мастером кроя» и одним из самых влиятельных модельеров XX века.
Дмитрий Харатьян (1960). Советский и российский актёр, народный артист России, известен по фильмам «Зеленый фургон» и «Гардемарины, вперед!».
Светлана Ходченкова (1983). Российская актриса театра и кино, снималась как в отечественных, так и в голливудских проектах, одна из самых востребованных актрис своего поколения.
Саша Пивоварова (1984). Российская супермодель и художница, много лет была лицом Prada и других мировых брендов, неоднократно входила в списки самых востребованных моделей.
