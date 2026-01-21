Утренний бухгалтер № 6048. С января 2026 у ИП появился новый риск доначисления налогов

ФНС может доначислить НДФЛ индивидуальному предпринимателю, если он использует один и тот же счет для личных расходов и нужд бизнеса.

Нужно ли индексировать зарплату, если оклад установлен уже «с учетом индексации».

ФНС рассказала: можно ли на АУСН в январе учесть расходы за декабрь на патенте.

Необходимость вести учет полученных счетов-фактур напрямую зависит от того, кто заказчики или покупатели.

В заявлении на регистрацию ИП указывает адрес из Государственного адресного реестра.

Бухгалтеры рассказали, как быстро вернуть переплату на ЕНС по уведомлениям на УСН.