Утренний бухгалтер № 6048. С января 2026 у ИП появился новый риск доначисления налогов

ФНС может доначислить НДФЛ индивидуальному предпринимателю, если он использует один и тот же счет для личных расходов и нужд бизнеса.
Нужно ли индексировать зарплату, если оклад установлен уже «с учетом индексации».
ФНС рассказала: можно ли на АУСН в январе учесть расходы за декабрь на патенте.
Необходимость вести учет полученных счетов-фактур напрямую зависит от того, кто заказчики или покупатели.
В заявлении на регистрацию ИП указывает адрес из Государственного адресного реестра.
Бухгалтеры рассказали, как быстро вернуть переплату на ЕНС по уведомлениям на УСН.
Разборы законов
— Кому нужно предоставлять дополнительные отгулы. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кому положены дополнительные выходные, нужно ли работодателю их оплачивать и кто может взять дополнительный отгул за свой счет.
— Как отражать в учете расходы на ДМС для сотрудников
Многие компании страхуют своих работников по программе добровольного медицинского страхования (ДМС). Такие страховки — это не только привилегии для сотрудников, но и сложный элемент бухгалтерского и налогового учета. Стоит бухгалтеру ошибиться в учете — компания попадет на доначисление налогов. Разберем, как делать правильно.
— Что делать, если поставщик отказался от договора в одностороннем порядке
Как предотвратить споры при одностороннем отказе от договора? Расскажем по порядку.
— Сальдо в бухгалтерском учете: виды, порядок расчета
Бухгалтеры говорят на своем особом профессиональном языке и применяют различные термины. Одним из них является «сальдо», то есть остаток по счету. Без понимания этого термина невозможно корректно вести учет, составлять отчетность и принимать управленческие решения.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в январе 2026
Обычно ежемесячно бизнес сдает по два уведомления, в декабре – три, но в январе оно будет одно.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 20 января 2026 года
2 Доля онлайн-покупок в 2025 году снизилась
3 Адвокаты рассказали об отмене почти половины оправдательных приговоров
4 При отстранении сотрудника от работы зарплату не платят, но есть исключения
5 Законопроект об увеличении лимита сверхурочных рассмотрят в феврале 2026
6 Слуцкий предложил давать статус Ветерана труда многодетным матерям
7 MAX будет присылать уведомления о звонках с неизвестных номеров
8 В каких сферах ожидается рост зарплат в 2026 году. Реальный рост составит всего 2,7%
9 Депутаты хотят увеличить надбавки преподавателям вузов
10 Оклад по должности установлен с учетом индексации – нужно ли индексировать еще раз вместе с остальными
11 Справки для вычета на образование может не хватить
12 Что будет с налогом на прибыль при присоединении, если по основному средству применяли инвестиционный вычет
13 🚩 Минусы АУСН, о которых вы должны знать. Выпуск № 7 подкаста «Налоговое утро»
14 У женщин будет больше оснований для досрочного назначения страховой пенсии
15 Центробанк начал публиковать первые некредитные рейтинги акций российских компаний
16 Можно ли учесть в январе на АУСН расходы за декабрь на ПСН
17 Нужно ли вести журнал полученных счетов-фактур – зависит от того, кто заказчики
18 Понятие «электронный адрес» законодательно закрепят к 2027 году
19 Названы самые востребованные профессии на 2026 год
20 До 21 января 2026 года работодатели должны отчитаться об условиях труда
21 За незаконный майнинг собираются штрафовать до 10 млн рублей
22 Объем наличных денег в России вырос в 1,5 раза за пять лет
23 Для льготы по страховым взносам учитывают только доходы от основного вида деятельности.
24 Семейный налоговый кешбэк могут распространить на другие категории плательщиков
25 🏩 Через сколько лет можно продать квартиру без НДФЛ, зависит от региона
26 Предприниматели закрыли больше 35 тысяч ресторанов и кафе в 2025 году
27 Программы лояльности банков и маркетплейсов проанализируют
28 В таможне объяснили, почему сокращается параллельный импорт
29 🤖 Депутаты предлагают предупреждать, что звонит робот
30 Кабмин утвердил учет всех отпусков по уходу за ребенком в страховом стаже родителей
31 Число малых и средних предприятий превысило 6,8 млн — это новый исторический максимум!
32 Центробанк запретит распространение похожих на деньги предметов
34 У ИП с января 2026 появился риск доначисления налогов
35 Налоговики рассказали, как получить ИНН новорожденному ребенку
36 👍 Бухгалтеры советуют: как быстрее вернуть деньги, если переплатили по уведомлениям на УСН
37 В заявлении о регистрации ИП нужно писать адрес как в Государственном адресном реестре
Статьи
— 20 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
20 января— чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 20 января и кто из известных людей родился в этот день.
— Утренний бухгалтер № 6047. Маркетплейсы ужесточат контроль за продажей маркированных товаров
Ozon и Wildberries будут проверять легальность товаров на этапе создания карточек.
— Как в 1С отразить получение УКД к уменьшению от Ozon
Маркетплейсы регулярно присылают селлерам УПД. Но иногда нужно откорректировать уже существующий документ с помощью УКД. Рассказываем, как это сделать.
— Организация на ОСНО вернула товар поставщику: как оформить операцию
При возврате товаров поставщику организации нужно сформировать документы, подтверждающие основание возврата. Рассказываем о деталях оформления операции.
— Можно ли принять к учету акт по договору оказания услуг, если в нем нет стоимости
Нередко организации заключают договоры оказания услуг с внештатными исполнителями. Обычно стоимость для принятия к учету берут из акта сдачи-приемки оказанных услуг. Но что делать, если там не указана стоимость?
— Как провести сокращение штата в 2026 году: ограничения, процедура и выплаты
Сокращение штата сотрудников в 2026 году требует внимательного подхода к соблюдению законодательных норм и прав работников. Рассказываем: как провести процедуру, кого сокращать нельзя и какие выплаты положены сотрудникам.
— Новые правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году
В 2026 году ужесточились правила перевозки детей в автомобиле и выросли штрафы за нарушения. Разбираем, какие кресла теперь разрешены, с какого возраста можно ездить без бустера и что изменилось для такси.
Как получить визу в Италию россиянам в 2026: подробный гид по оформлению итальянского шенгена
Оплата на 1688, Taobao и Poizon из России в 2025: как покупать без комиссии посредников
НДС для упрощенцев в 2026 году: где начинаются особые правила
Лучшие компании по банкротству физических лиц в Уфе: рейтинг 2026 года
Нужно ли подтверждать основной вид деятельности в 2026 году
Документы по ФЗ-152: полный перечень обязательных документов для бизнеса в 2026 году
ЕНС в 2026 году: 7 типовых ошибок, которые стоят бизнесу штрафов
IP-телефония и автоматизация звонков в CRM: как бизнес использует возможности 2026 года
Как получить визу в Испанию россиянам в 2026: подробный гид по оформлению испанского шенгена
Как получить визу в Грецию россиянам в 2026: подробный гид по оформлению греческого шенгена
Пошаговый гайд: как скачать ChatGPT и оплатить подписку чат GPT в России в 2026
📄 Новая декларация по УСН с 2026 года: что важно учесть бухгалтеру
Возврат аванса покупателю после смены системы налогообложения
Ошибочно указана целая ставка, вместо 0,5
Дополнение к вопросу: Реализация в 2025, счет-фактура в 2026.
Иностранцы в общепите Москва и Московская область 2026г
О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ с МРОТ в отношении ДИРЕКТОРА
Как Соцфонд заранее готовит вашу пенсию: что такое предварительная оценка и почему это выгодно вам
Как печатать кассовые чеки при переходе на НДС 22%
Последние законы 2025 года: важные новшества. Госконтроль. Защита прав потребителей. Банки
💥Обзор новостей: внесут поправки в ТК, Минфин вписался в план по дефициту бюджета, началась мощнейшая магнитная буря
Как получить акт с КИЗами в Ozon Seller: пошаговая инструкция
Осторожность прежде всего: почему стоит отложить новые сделки? Обзор рынка
Новые правила удержания исполнительского сбора ударят по кошельку взыскателей
🌟 Гороскоп на месяц: узнайте, что ждет вас впереди!
Что изменилось в едином пособии с 2026 года
Первичные документы на АУСН: что, как и зачем хранить
2026 год: два важных изменения в ЭДО для бизнеса на 1С. Готовы ли ваши документы?
Новые облигации Аэрофьюэлз 003P-01. Только для среднесрочных спекуляций?
Новая графа 5б в счете‑фактуре на реализацию и УПД с 01 января 2026 года
Как криптовалюта встраивается в банковскую платежную инфраструктуру, а не заменяет ее
Если работник увёл клиентов: что делать бизнесу и какие есть правовые инструменты
«Вам отказано»: 7 причин, почему банк не дает кредит
Почему ЦБ отменил все лимиты для физлиц на перевод валюты за рубеж, а рубли и золото вывозить нельзя?
