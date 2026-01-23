Утренний бухгалтер № 6050. Если нет выручки, то и пониженные тарифы страховых взносов использовать нельзя

Статьи

— 22 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

22 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 22 января и кто из известных людей родился в этот день.

— Утренний бухгалтер № 6049. При превышении лимита в 20 млн руб. на упрощенке НДС нужно платить не всегда

ФНС рассказала об исключении, при котором даже превышение лимита не станет основанием для уплаты НДС.

— Может ли самозанятый выставить чек задним числом

Организации могут учитывать в расходах услуги самозанятых на основании чеков исполнителей. В общем случае чек выставляется после оплаты, но иногда требуется сделать его задним числом.

— Организация купила товар в Казахстане и там же продала: сдавать ли расчет сумм, выплаченных иностранным организациям

Если организация закупает товар у иностранной компании и продает другой, то возможно ей придется сдавать отчет о доходах, выплаченных иностранной компании. Но для этого нужно учесть, будет ли российская организация агентом по налогу на прибыль.

— Можно ли устанавливать аванс в процентах от зарплаты

Авансом называют зарплату за первую половину текущего месяца. Можно ли устанавливать ее в процентах от оклада?

— Как получить пенсионные баллы по уходу за 80-летним пенсионером: новые правила

С 2025 года изменились правила оформления ухода за пожилыми старше 80 лет. Теперь компенсацию за это ухаживающим не платят, но пенсионные баллы по-прежнему дают.

— Можно ли делать ремонт в выходные и праздничные дни — что говорит закон

Разбираем, когда в выходные и праздничные дни можно шуметь при ремонте, какие работы считаются нарушением тишины, какие штрафы грозят и как узнать правила именно в своем регионе.

— Как заполнять книги покупок и продаж на УСН в 2026 году: пошаговая инструкция с примерами

Книга продаж и книга покупок — главные налоговые регистры по НДС, из которых бухгалтер берет данные для декларации и для расчета налога к уплате. С 2025 года вести их обязан и бизнес на упрощенке, если он не освобожден от уплаты НДС. Рассказываем, как заполнять книги продаж и покупок на УСН.

— Как по ИНН проверить, какую отчетность нужно сдавать в Росстат в 2026 году

Какую отчетность нужно сдавать компаниям и ИП в Росстат в 2026 году и как это проверить по ИНН. В какие сроки необходимо сдать отчеты и чем грозит несвоевременая сдача — разбираемся в статье.

— Какие есть штрафы за несдачу отчетов в Росстат

Отчетность в Росстат должны сдавать не все компании. Однако если этого не сделать, компания может получить внушительный штраф. Рассказываем, кто должен сдавать отчетность и какие санкции будут за просрочку или отправку недостоверных сведений.