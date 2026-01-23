Утренний бухгалтер № 6050. Если нет выручки, то и пониженные тарифы страховых взносов использовать нельзя

Для пониженных тарифов нужно соблюдать критерий по выручке, а если право на примененияе появится по итогам года, взносы придется пересчитать.
Для малого бизнеса могут ввести переходный период по налоговой реформе-2026.
Тест для бухгалтера при приеме на работу и другие способы проверки компетенций: как распознать плохого специалиста — узнаете из статьи.
СФР поделился алгоритмом, как самозанятым рассчитать размер пособия по больничным.
ФНС: наличие долгов по налогам не станет препятствием для перехода на АУСН.
Нельзя штрафовать за отказ работать с неадекватными клиентами, а вот уволить — можно.
Разборы законов
— Как ИП рассчитать доходы для алиментов. Мини-курс
Как ИП уплачивать алименты, если он получил убыток? Расскажем по порядку.
— Простое товарищество: что это и как его создать
Хотите работать сообща, но без создания общего юридического лица? Есть вариант: договор простого товарищества. Суть: товарищи объединяют деньги, имущество, навыки, деловые связи и ведут общее дело, оставаясь при этом самостоятельными субъектами. Удобно, но есть нюансы.
— Как увеличить уставный капитал общества. Мини-курс
Уставный капитал — минимум имущества общества, который гарантирует защиту интересов кредиторов. В мини-курсе разберем, как его можно увеличить.
— Как продлить договор ГПХ с физическим лицом: способы, образец допсоглашения
Как правило, договоры имеют сроки действия, привязанные к выполнению конкретной работы, наступлению определенного события. Или просто в договоре указывается календарная дата. Как правильно «сдвинуть» крайние сроки?
— Кому нужно предоставлять дополнительные отгулы. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кому положены дополнительные выходные, нужно ли работодателю их оплачивать и кто может взять дополнительный отгул за свой счет.
Бухгалтер маркетплейса 2026: консультация с экспертом Еленой Шедис
Дата проведения: 23 января, пятница
Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов
Дата проведения: 27 января, вторник
Ключевые изменения-2026: охрана труда, пожарная безопасность, ГО и ЧС – Ваш единый чек-лист
Дата проведения: 28 января, среда
— 22 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
22 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 22 января и кто из известных людей родился в этот день.
— Утренний бухгалтер № 6049. При превышении лимита в 20 млн руб. на упрощенке НДС нужно платить не всегда
ФНС рассказала об исключении, при котором даже превышение лимита не станет основанием для уплаты НДС.
— Может ли самозанятый выставить чек задним числом
Организации могут учитывать в расходах услуги самозанятых на основании чеков исполнителей. В общем случае чек выставляется после оплаты, но иногда требуется сделать его задним числом.
— Организация купила товар в Казахстане и там же продала: сдавать ли расчет сумм, выплаченных иностранным организациям
Если организация закупает товар у иностранной компании и продает другой, то возможно ей придется сдавать отчет о доходах, выплаченных иностранной компании. Но для этого нужно учесть, будет ли российская организация агентом по налогу на прибыль.
— Можно ли устанавливать аванс в процентах от зарплаты
Авансом называют зарплату за первую половину текущего месяца. Можно ли устанавливать ее в процентах от оклада?
— Как получить пенсионные баллы по уходу за 80-летним пенсионером: новые правила
С 2025 года изменились правила оформления ухода за пожилыми старше 80 лет. Теперь компенсацию за это ухаживающим не платят, но пенсионные баллы по-прежнему дают.
— Можно ли делать ремонт в выходные и праздничные дни — что говорит закон
Разбираем, когда в выходные и праздничные дни можно шуметь при ремонте, какие работы считаются нарушением тишины, какие штрафы грозят и как узнать правила именно в своем регионе.
— Как заполнять книги покупок и продаж на УСН в 2026 году: пошаговая инструкция с примерами
Книга продаж и книга покупок — главные налоговые регистры по НДС, из которых бухгалтер берет данные для декларации и для расчета налога к уплате. С 2025 года вести их обязан и бизнес на упрощенке, если он не освобожден от уплаты НДС. Рассказываем, как заполнять книги продаж и покупок на УСН.
— Как по ИНН проверить, какую отчетность нужно сдавать в Росстат в 2026 году
Какую отчетность нужно сдавать компаниям и ИП в Росстат в 2026 году и как это проверить по ИНН. В какие сроки необходимо сдать отчеты и чем грозит несвоевременая сдача — разбираемся в статье.
— Какие есть штрафы за несдачу отчетов в Росстат
Отчетность в Росстат должны сдавать не все компании. Однако если этого не сделать, компания может получить внушительный штраф. Рассказываем, кто должен сдавать отчетность и какие санкции будут за просрочку или отправку недостоверных сведений.
УСН и НДС в 2026 году: почему счет-фактура становится точкой риска
Блог компании на «Клерке»: как все устроено
Как оплатить Gamma AI: рабочие способы купить подписку из России в 2026 году
Уведомление об изменении условий трудового договора
Купить подписку Grok: как оплатить через сторонние сервисы в России
Как изменить сведения в уведомлении об обработке персональных данных в 2026 году
Работаете и получаете официальную зарплату? Вам «нельзя» банкротиться. Правда или миф
Как подать жалобу в налоговую: все способы в 2026 году
Как оплатить Midjourney из России в 2026 году: рабочие способы, тарифы и безопасность
Юрист по заливу квартиры: рейтинг 2026 года
Строительные юристы: рейтинг юристов по строительству 2026 года
Юристы по вопросам ЖКХ: рейтинг лучших
Как выстроить управленческий учет и финансовый контроль в 1С, когда типовой функционал уже не справляется
Юрист по авторскому праву: рейтинг адвокатов по авторскому праву
Что нельзя писать в резюме: 10 советов для бухгалтера
Цифровая ответственность: как выбрать лучшую программу для промышленной безопасности на предприятии
Большое обновление десктопных редакторов Р7 офис: интеграция с облаком Mail.ru (VK) и появление новых функций
Оплата в 2025 году, отгрузка в 2026-м: что происходит с НДС при ставке 5%
💥Обзор новостей: для бизнеса введут переходный налоговый период на 2026 год, Минтруд предложил вести КЭДО в МАХ, Трамп приписал США победу во Второй мировой
⚡️Для МСП введут переходный период на 2026 год, чтобы бизнес успел адаптироваться и воспользоваться льготами по налогам
Реестр недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ: как оспорить незаконное включение
Мяч на стороне Украины, что готов предложить Зеленский? Очередной день Х
💡Интервью с главой ФНС Даниилом Егоровым: честный разбор от бывшего налоговика
Управление остатками маркированной продукции: полное руководство для бизнеса
Реабилитация в банке: что делать, если отказали в открытии счета или проведении платежа по 115-ФЗ?
Займ под залог инвесторам: как бизнесу получить финансирование без банков
Рост без опоры на систему разрушает управление
Как добавить сертификат Кыргызстана в систему маркировки: полное руководство
Как возможно бизнесу перейти из «желтой» зоны в «зеленую» в сервисе ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК), практическое применение
Автоматизация как зеркало кадровой политики
Самозанятые риски, налог на геймеров, защита криптовалютчиков в налоговом обзоре
Виртуальные карты как новая точка интеграции крипты и банкинга
Субсидиарка для начинающих: как не стать главным спонсором банкротства
Как рассматриваются заявления на лицензии OFAC: ключевые этапы
Начать дискуссию