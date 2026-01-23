8099 ОК БСН моб
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 6050. Если нет выручки, то и пониженные тарифы страховых взносов использовать нельзя

Чтобы применять пониженные тарифы страховых взносов, нужно соблюдать критерий по лимиту в 70% дохода от основной деятельности.

Для пониженных тарифов нужно соблюдать критерий по выручке, а если право на примененияе появится по итогам года, взносы придется пересчитать.

Для малого бизнеса могут ввести переходный период по налоговой реформе-2026.

Тест для бухгалтера при приеме на работу и другие способы проверки компетенций: как распознать плохого специалиста — узнаете из статьи.

СФР поделился алгоритмом, как самозанятым рассчитать размер пособия по больничным.

ФНС: наличие долгов по налогам не станет препятствием для перехода на АУСН.

Нельзя штрафовать за отказ работать с неадекватными клиентами, а вот уволить — можно.

Разборы законов

Как ИП рассчитать доходы для алиментов. Мини-курс

Как ИП уплачивать алименты, если он получил убыток? Расскажем по порядку.

Простое товарищество: что это и как его создать

Хотите работать сообща, но без создания общего юридического лица? Есть вариант: договор простого товарищества. Суть: товарищи объединяют деньги, имущество, навыки, деловые связи и ведут общее дело, оставаясь при этом самостоятельными субъектами. Удобно, но есть нюансы.

Как увеличить уставный капитал общества. Мини-курс

Уставный капитал — минимум имущества общества, который гарантирует защиту интересов кредиторов. В мини-курсе разберем, как его можно увеличить.

Как продлить договор ГПХ с физическим лицом: способы, образец допсоглашения

Как правило, договоры имеют сроки действия, привязанные к выполнению конкретной работы, наступлению определенного события. Или просто в договоре указывается календарная дата. Как правильно «сдвинуть» крайние сроки?

Кому нужно предоставлять дополнительные отгулы. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кому положены дополнительные выходные, нужно ли работодателю их оплачивать и кто может взять дополнительный отгул за свой счет.

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 22 января 2026 года

2 😯 Мобильные операторы стали брать деньги за безлимитный интернет в архивных тарифах

3 Сенатор рассказала, как декрет влияет на пенсию

4 Минфин: в начале 2026 года будет дефицит бюджета из-за низких нефтегазовых доходов

5 ❗ Для малого бизнеса могут ввести переходный период по налоговым изменениям-2026

7 👀 Стало известно, какие компании стали лучшими работодателями в 2025 году

8 ❗ Путин поручил упростить налоговую отчетность для малого бизнеса

9 💢 У ФАС будет больше контроля в сфере тарифов

10 Налоговики рекомендуют сначала получить банковские реквизиты, а потом брать иностранца на работу

11 Госдума приняла законопроект об увеличении штрафов за экономические преступления

12 ❗ Минтруд разрешит работодателям вести электронный документооборот с сотрудниками в MAX

13 💳 Переводы с карты на карту: откуда ждать проблем. Выпуск № 9 подкаста «Налоговое утро»

14 ❔ Пропадет ли право на ПСН, если ИП внес на счет собственные средства и превысил лимит

15 Для гостиниц снизят штрафы за нарушение миграционного учета

16 Минфин уточнил, как учитывать передачу в госсобственность объектов инфраструктуры

17 📉 Межбанковский курс доллара упал ниже 76 рублей

18 ФНС разъяснила, можно ли на АУСН вести учет без использования кабинета банка

19 Имущественный и социальный вычеты можно получить, даже если нет зарплаты

20 🙅♂️ Пока нет выручки в 2026 году, нет права на пониженные страховые взносы

21 Лимит дохода на УСН превысили в конце 2025 года. Когда сдать НДС-декларацию?

22 ❗ ФНС добавила коды статуса налогоплательщика для 6-НДФЛ

23 Депутаты запретят повышать стоимость учебы в колледжах

24 ФНС уточнила, можно ли перейти на АУСН с налоговыми долгами

25 Банкам могут запретить использовать неподтвержденные справки при расчете долговой нагрузки

27 С 1 октября 2026 банкам разрешат не контролировать целевое использование небольших новых кредитов

28 СФР рассказал, как рассчитывается больничный самозанятых + формула

29 Мантуров: на промышленных предприятиях по всей России могут открыть ясли

30 💬 На Wildberries ИИ начал пересказывать отзывы на товары

31 У многодетных семей останется пособие при небольшом увеличении дохода

32 💥 Центробанк: инфляция за 2025 год оказалась самой низкой за пять лет

33 Банки могут обязать повторно идентифицировать клиентов

34 Депутат назвала минимальный и максимальный размеры больничных на детей в 2026-м

35 Сенатор Шейкин: Роскомнадзор ограничивает передачу файлов в Telegram

36 💰💰 Эксперты подсчитали, сколько нужно зарабатывать для одобрения ипотеки в 2026 году

37 Роструд: за отказ работать с неадекватными клиентами нельзя штрафовать, но можно уволить

38 Пекарь остался доволен предложением Минэкономразвития о налоговых послаблениях

39 Предприниматели на спецрежимах могут использовать льготу по налогу на имущество за 2025 год

Статьи

22 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

22 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 22 января и кто из известных людей родился в этот день.

Утренний бухгалтер № 6049. При превышении лимита в 20 млн руб. на упрощенке НДС нужно платить не всегда

ФНС рассказала об исключении, при котором даже превышение лимита не станет основанием для уплаты НДС.

Может ли самозанятый выставить чек задним числом

Организации могут учитывать в расходах услуги самозанятых на основании чеков исполнителей. В общем случае чек выставляется после оплаты, но иногда требуется сделать его задним числом.

Организация купила товар в Казахстане и там же продала: сдавать ли расчет сумм, выплаченных иностранным организациям

Если организация закупает товар у иностранной компании и продает другой, то возможно ей придется сдавать отчет о доходах, выплаченных иностранной компании. Но для этого нужно учесть, будет ли российская организация агентом по налогу на прибыль.

Можно ли устанавливать аванс в процентах от зарплаты

Авансом называют зарплату за первую половину текущего месяца. Можно ли устанавливать ее в процентах от оклада?

Как получить пенсионные баллы по уходу за 80-летним пенсионером: новые правила

С 2025 года изменились правила оформления ухода за пожилыми старше 80 лет. Теперь компенсацию за это ухаживающим не платят, но пенсионные баллы по-прежнему дают.

Можно ли делать ремонт в выходные и праздничные дни — что говорит закон

Разбираем, когда в выходные и праздничные дни можно шуметь при ремонте, какие работы считаются нарушением тишины, какие штрафы грозят и как узнать правила именно в своем регионе.

Как заполнять книги покупок и продаж на УСН в 2026 году: пошаговая инструкция с примерами

Книга продаж и книга покупок — главные налоговые регистры по НДС, из которых бухгалтер берет данные для декларации и для расчета налога к уплате. С 2025 года вести их обязан и бизнес на упрощенке, если он не освобожден от уплаты НДС. Рассказываем, как заполнять книги продаж и покупок на УСН.

Как по ИНН проверить, какую отчетность нужно сдавать в Росстат в 2026 году

Какую отчетность нужно сдавать компаниям и ИП в Росстат в 2026 году и как это проверить по ИНН. В какие сроки необходимо сдать отчеты и чем грозит несвоевременая сдача — разбираемся в статье.

Какие есть штрафы за несдачу отчетов в Росстат

Отчетность в Росстат должны сдавать не все компании. Однако если этого не сделать, компания может получить внушительный штраф. Рассказываем, кто должен сдавать отчетность и какие санкции будут за просрочку или отправку недостоверных сведений.

УСН и НДС в 2026 году: почему счет-фактура становится точкой риска

Блог компании на «Клерке»: как все устроено

Как оплатить Gamma AI: рабочие способы купить подписку из России в 2026 году

Новый расчет зарплат в 2026

Уведомление об изменении условий трудового договора

Купить подписку Grok: как оплатить через сторонние сервисы в России

Как изменить сведения в уведомлении об обработке персональных данных в 2026 году

Работаете и получаете официальную зарплату? Вам «нельзя» банкротиться. Правда или миф

Как подать жалобу в налоговую: все способы в 2026 году

Как оплатить Midjourney из России в 2026 году: рабочие способы, тарифы и безопасность

Юрист по заливу квартиры: рейтинг 2026 года

Строительные юристы: рейтинг юристов по строительству 2026 года

Юристы по вопросам ЖКХ: рейтинг лучших

Как выстроить управленческий учет и финансовый контроль в 1С, когда типовой функционал уже не справляется

Юрист по авторскому праву: рейтинг адвокатов по авторскому праву

Что нельзя писать в резюме: 10 советов для бухгалтера

Цифровая ответственность: как выбрать лучшую программу для промышленной безопасности на предприятии

Большое обновление десктопных редакторов Р7 офис: интеграция с облаком Mail.ru (VK) и появление новых функций

Оплата в 2025 году, отгрузка в 2026-м: что происходит с НДС при ставке 5%

💥Обзор новостей: для бизнеса введут переходный налоговый период на 2026 год, Минтруд предложил вести КЭДО в МАХ, Трамп приписал США победу во Второй мировой

⚡️Для МСП введут переходный период на 2026 год, чтобы бизнес успел адаптироваться и воспользоваться льготами по налогам

Реестр недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ: как оспорить незаконное включение

Мяч на стороне Украины, что готов предложить Зеленский? Очередной день Х

💡Интервью с главой ФНС Даниилом Егоровым: честный разбор от бывшего налоговика

Управление остатками маркированной продукции: полное руководство для бизнеса

Разбор эмитента: ДОМ РФ

Реабилитация в банке: что делать, если отказали в открытии счета или проведении платежа по 115-ФЗ?

Займ под залог инвесторам: как бизнесу получить финансирование без банков

Рост без опоры на систему разрушает управление

Как добавить сертификат Кыргызстана в систему маркировки: полное руководство

Как возможно бизнесу перейти из «желтой» зоны в «зеленую» в сервисе ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК), практическое применение

Автоматизация как зеркало кадровой политики

Самозанятые риски, налог на геймеров, защита криптовалютчиков в налоговом обзоре

Виртуальные карты как новая точка интеграции крипты и банкинга

Субсидиарка для начинающих: как не стать главным спонсором банкротства

Как рассматриваются заявления на лицензии OFAC: ключевые этапы

