Редевелопмент ТЦ и офисов: как превратить бетонные коробки в денежные станки

Где искать «спящие» активы

Лучшие проекты почти никогда не лежат на открытой витрине. Чаще всего это прямые переговоры с собственниками, сделки через банки в рамках реструктуризаций или так называемый «тихий стресс», когда объект еще не выставлен на продажу, но собственник уже устал от долга и вакантности.

На фоне высокой стоимости капитала таких ситуаций становится больше — рынок начинает «сдавать» возможности тем, кто умеет с ними работать.