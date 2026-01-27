Сегодня отмечают несколько церковных праздников, связанных с именами известных подвижников.

День памяти преподобного Павла Фивейского. Один из первых христианских отшельников, который, по преданию, прожил более 90 лет в пустыне, полностью посвятив свою жизнь молитве, посту и уединению, почитается как образец подвижничества и полного доверия Богу.

День памяти преподобного Иоанна Кушника. Святой из богатой семьи, который оставил дом ради монашеской жизни и затем, вернувшись, подвизался в бедности и смирении у ворот родительского дома, его житие напоминает о важности скромности, покаяния и милосердия.

День памяти преподобномученика Пансофия Александрийского. Подвижник, который раздал наследство бедным и ушел в пустыню, где был схвачен и казнен за христианскую веру при императоре Декии, почитается как пример стойкости в гонениях.