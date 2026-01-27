28 января отмечают Международный день защиты персональных данных, Всемирный день безработных и Международный день конструктора ЛЕГО. В России эту дату также связывают с Днем Высших специальных офицерских классов ВМФ. В православном календаре вспоминают преподобного Иоанна Кушника, Павла Фивейского и других святых.
Какой сегодня праздник в России 28 января
В России сегодня отмечают такие важные даты:
День Высших специальных офицерских классов ВМФ. Профессиональный праздник, посвященный системе подготовки высшего командного состава Военно-морского флота, его отмечают в военно-морских учебных заведениях, на флотах и в ветеранских организациях.
Международные праздники 28 января
Сегодня в мире отмечают следующие праздники:
Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day / Data Privacy Day). Отмечается в странах Европы, Северной Америки и других регионах, его цель — напомнить гражданам и компаниям о важности конфиденциальности, прозрачных правил обработки данных и защищенности цифровых сервисов.
Всемирный день безработных (World Day of the Unemployed). Общественный день, в рамках которого общественные организации и службы занятости говорят о трудностях поиска работы, проводят информационные кампании, консультации по трудоустройству и акции поддержки безработных.
Международный день конструктора ЛЕГО (International LEGO Day). Неофициальный праздник, связанный с датой регистрации патента на знаменитый конструктор, его отмечают фанаты бренда, семьи с детьми, магазины игрушек, проводя выставки, фестивали, конкурсы и мастер-классы по сборке.
День пробуждения внутреннего ребенка (Awakening Your Inner Child Day). Неформальная дата, призывающая вспомнить о детской непосредственности и творчестве, люди уделяют время любимым хобби, играм, саморазвитию и эмоциональному отдыху.
Церковные праздники 28 января по православному календарю
Сегодня отмечают несколько церковных праздников, связанных с именами известных подвижников.
День памяти преподобного Павла Фивейского. Один из первых христианских отшельников, который, по преданию, прожил более 90 лет в пустыне, полностью посвятив свою жизнь молитве, посту и уединению, почитается как образец подвижничества и полного доверия Богу.
День памяти преподобного Иоанна Кушника. Святой из богатой семьи, который оставил дом ради монашеской жизни и затем, вернувшись, подвизался в бедности и смирении у ворот родительского дома, его житие напоминает о важности скромности, покаяния и милосердия.
День памяти преподобномученика Пансофия Александрийского. Подвижник, который раздал наследство бедным и ушел в пустыню, где был схвачен и казнен за христианскую веру при императоре Декии, почитается как пример стойкости в гонениях.
День памяти мучеников Елпидия и Елены и шестерых в пустыне пострадавших, а также святых Алпсидия, Прохора Пшинского, Гавриила Лесновского и Герасима, патриарха Александрийского. В этот день вспоминают сразу нескольких святых, связанных с монашеством, епископским служением и подвигом мученичества, их жития подчеркивают верность Православию и готовность служить людям.
Народные праздники и приметы на сегодня 28 января
С 28 января связаны несколько народных примет, в которых отражены наблюдения за зимой и планами на будущее.
Приметы:
Если ночью был слышен сильный треск деревьев, ожидали затяжные холода, а тихий, мягкий снег предвещал раннюю оттепель и более мягкий переход к весне.
Кто сегодня обдумает дела и распланирует год, у того труд будет ладиться, а спешка и суета в этот день, напротив, сулят пустые хлопоты и потери времени.
Кто родился в этот день
В этот день родились многие известные люди:
Артур Рубинштейн (1887). Польско-американский пианист, один из крупнейших исполнителей XX века, известный интерпретациями музыки Шопена и насыщенной концертной деятельностью.
Владимир Соловьев (1853). Русский философ, поэт и публицист, один из главных религиозных мыслителей России, автор трудов о христианской философии, этике и смысле истории.
Валентин Катаев (1897) — русский и советский писатель, автор повестей «Белеет парус одинокий», «Сын полка» и других произведений, входящих в школьную программу.
Михаил Казаков (1988) — российский актер, получивший известность благодаря ролям в популярных телесериалах, в том числе подростковой аудитории.
Людмила Полякова (1939) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ, известная по многочисленным ролям в кино и телесериалах.
Начать дискуссию