Как часто нужно проверять свой трудовой стаж

Эксперты рекомендуют не откладывать проверку стажа до выхода на пенсию.

Оптимальная практика контроля стажа выглядит так.

Проверять выписку хотя бы раз в год, например, в начале года или после смены работы.

Обязательно сверять сведения после приема к новому работодателю и по итогам длительных периодов занятости.

При обнаружении ошибок сразу инициировать корректировку, пока проще собрать подтверждающие документы.

Регулярная проверка стажа помогает без спешки подготовиться к выходу на пенсию и избежать ситуаций, когда в зрелом возрасте внезапно выясняется, что несколько лет работы не учтены в системе.