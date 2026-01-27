Как посмотреть стаж работы на Госуслугах
Стаж, который учитывается для пенсии, на портале показывают в виде выписки из индивидуального лицевого счета в Социальном фонде России. Эта выписка отражает периоды работы, за которые за вас платили страховые взносы, и именно по ней считают страховой стаж.
Через робота Макса
Робот Макс — встроенный помощник Госуслуг, через которого проще всего заказать выписку о стаже.
Чтобы получить выписку через робота, выполните несколько шагов.
Откройте главную страницу портала или мобильное приложение и войдите в личный кабинет.
В строке поиска или в чате с роботом введите запрос «Узнать стаж работы» или «Выписка из лицевого счета СФР».
Выберите вариант выписки: «О состоянии лицевого счета СФР» или «Из электронной трудовой книжки».
Нажмите «Получить выписку» и подтвердите отправку запроса.
Выписка обычно формируется в течение дня, но часто появляется в личном кабинете за несколько минут, о готовности приходит уведомление на сайте и по e‑mail.
Через каталог услуг
Если не хотите пользоваться роботом, выписку легко найти через стандартный каталог.
Алгоритм действий через каталог услуг такой.
Войдите в личный кабинет на Госуслугах и нажмите «Услуги» в верхнем меню или в приложении.
Откройте раздел «Пенсии, пособия».
Найдите услугу «Выписка из лицевого счета в СФР» (можно воспользоваться строкой поиска по слову «выписка»).
Нажмите «Получить выписку», проверьте свои данные и отправьте запрос.
Готовый документ появится в разделе «Мои документы» или «Мои услуги», его можно открыть, сохранить в формате PDF и распечатать.
Где еще можно посмотреть общий трудовой стаж
Если Госуслуги недоступны или нужна бумажная справка, запросить сведения о стаже можно и другими способами.
Отделение СФР или МФЦ
Можно обратиться лично в клиентскую службу Социального фонда России с паспортом и СНИЛС.
Обычно процедура выглядит так.
Взять талон и обратиться к специалисту по услугам, связанным с пенсиями или индивидуальным лицевым счетом.
В ряде регионов выписку по стажу выдают через МФЦ, достаточно выбрать соответствующую услугу.
Сотрудник сформирует и распечатает выписку из индивидуального лицевого счета, заверенную печатью.
Сайт СФР
Часть сервисов Социального фонда дублируют функциональность Госуслуг.
На сайте фонда в личном кабинете можно заказать несколько видов документов.
Выписку о состоянии индивидуального лицевого счета.
Справку о трудовой деятельности.
Для входа используется та же учетная запись, что и на Госуслугах. Полученную выписку можно смотреть онлайн, сохранять и распечатывать.
Через банк
Крупные банки, которые активно работают с пенсионными продуктами, позволяют запросить выписку из лицевого счета СФР прямо в интернет‑банке.
Типичный порядок действий такой.
Открыть раздел «Пенсии» или «Госуслуги» в приложении банка.
Выбрать опцию «Выписка из лицевого счета СФР» или схожую по названию.
Авторизоваться через Госуслуги и подтвердить запрос.
Дальше выписка либо появится в приложении банка, либо придет в личный кабинет на Госуслугах.
По почте
Выписку из индивидуального лицевого счета можно запросить и по почте, направив заявление в территориальное отделение СФР.
Чтобы воспользоваться этим способом, нужно сделать следующее.
Подготовить заявление с указанием ФИО, СНИЛС, паспортных данных и адреса для ответа.
Отправить письмо в адрес территориального отделения фонда заказным отправлением.
Дождаться заказного письма с бумажной выпиской.
Этот способ самый долгий, но может пригодиться тем, у кого нет доступа к интернету.
Причины, по которым стаж может отображаться не полностью
Даже если вы уверены, что работали официально, в выписке стаж может оказаться меньше фактического.
Компания не передала данные
Стаж в выписке формируется только на основе сведений, которые работодатель передает в Социальный фонд.
Проблемы могут возникнуть в нескольких случаях.
Организация не отправила отчетность.
Работодатель указал ошибочные данные (ФИО, СНИЛС, даты).
Компания находится в стадии ликвидации или банкротства и не закрыла отчетность.
В итоге отдельные периоды работы не попадут в выписку и не будут учтены в страховом стаже.
Работодатель отправил сведения невовремя
У компаний есть сроки сдачи отчетности в фонд, а у СФР — сроки обработки данных.
Из‑за этого возможны временные расхождения.
Свежая информация о новом месте работы может появиться в выписке с задержкой в несколько месяцев.
При смене работодателя или системы налогообложения возможны временные «провалы» в стаже, которые позже корректируются.
За сотрудника не платили взносы
В страховой стаж включают только периоды, за которые уплачивались обязательные страховые взносы.
По этой причине в выписку не попадают несколько типов ситуаций.
«Серые» зарплаты и полностью неофициальная занятость.
Периоды работы по договорам гражданско‑правового характера, если работодатель не перечислял взносы.
Случаи, когда организация платила зарплату, но не перечисляла страховые взносы за работников.
Периоды без цифровизации
Часто не отображается работа до 2002 года, в 1990‑е или на давно ликвидированных предприятиях.
Это связано со следующими факторами.
Часть архивных данных не была переведена в электронный вид.
По старым периодам не всегда корректно привязаны номера СНИЛС и личные карточки.
Такие периоды можно попытаться подтвердить трудовой книжкой, справками из архива и другими документами, но для этого уже потребуется отдельное обращение в СФР.
Что делать, если в выписке о стаже неполные данные или есть ошибки
Если вы видите, что стаж меньше реального или обнаружили очевидные ошибки (неверные даты, отсутствие работодателя, неправильная должность), нужно инициировать корректировку сведений.
Порядок действий при исправлении стажа включает несколько шагов.
Скачайте выписку и выделите спорные периоды, по которым нет данных или есть ошибки.
Подготовьте документы, которые подтверждают работу: трудовую книжку, трудовые договоры, справки о зарплате, архивные выписки.
Подайте заявление о корректировке сведений.
Через Госуслуги (услуга по внесению изменений в лицевой счет СФР) или лично в отделение фонда или через МФЦ с комплектом подтверждающих документов.
Дождитесь проверки: специалисты сверяют данные с отчетностью работодателя и архивами, после чего исправленный стаж отразится в новой выписке.
Как часто нужно проверять свой трудовой стаж
Эксперты рекомендуют не откладывать проверку стажа до выхода на пенсию.
Оптимальная практика контроля стажа выглядит так.
Проверять выписку хотя бы раз в год, например, в начале года или после смены работы.
Обязательно сверять сведения после приема к новому работодателю и по итогам длительных периодов занятости.
При обнаружении ошибок сразу инициировать корректировку, пока проще собрать подтверждающие документы.
Регулярная проверка стажа помогает без спешки подготовиться к выходу на пенсию и избежать ситуаций, когда в зрелом возрасте внезапно выясняется, что несколько лет работы не учтены в системе.
