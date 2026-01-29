Нематериальные активы: нюансы учета и амортизации в целях налогообложения прибыли

Сущность и критерии признания НМА

Нематериальные активы (НМА) представляют собой особую категорию имущества, не имеющего материально‑вещественной формы, но обладающую значительной экономической ценностью. В соответствии с главой 25 Налогового кодекса, чтобы объект был признан нематериальным активом, необходимо одновременное соблюдение четырех ключевых условий.

Во‑первых, у налогоплательщика должны быть исключительные права на объект, подтвержденные патентами, свидетельствами или договорами. Во‑вторых, требуется документальное подтверждение этих прав — например, лицензионные договоры, акты приема‑передачи или регистрационные документы.

В‑третьих, объект должен быть способен приносить экономические выгоды в будущем, будь то прямые доходы или оптимизация затрат. И наконец, срок полезного использования актива должен превышать 12 месяцев.

Среди типичных примеров нематериальных активов можно назвать программы для электронных вычислительных машин и базы данных, изобретения, полезные модели и промышленные образцы, ноу‑хау (секреты производства), товарные знаки и знаки обслуживания, селекционные достижения, а также деловую репутацию (гудвилл) при покупке бизнеса.