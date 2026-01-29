Фабрики в малых городах закроются? Почему вакансий больше, чем людей, и что с этим делать бизнесу

По оценкам независимых источников, в 2025 году количество открытых вакансий в России достигло 1,8 млн, тогда как число незанятых граждан — около 1,7 млн. Разрыв кажется небольшим, но на практике он критичен: люди и рабочие места просто не совпадают географически и профессионально. Но решение все же есть.
Почему рынок «сломался»: ключевые причины дефицита
Первая причина — это демография и отток населения. Малые города теряют трудоспособное население. Молодежь уезжает в мегаполисы за деньгами, карьерой и качеством жизни. Обратный поток минимален. В результате предприятия остаются без рабочих рук: просто некому работать.
Вторая причина — зарплатный разрыв. Средняя зарплата в Москве и других крупных городах давно перевалила за 110–120 тыс. рублей. В малых городах предложения часто вдвое ниже. Конкурировать за кадры в таких условиях практически невозможно, особенно если речь идет о квалифицированных рабочих.
Третья причина — дефицит рабочих профессий. Сварщики, токари, операторы производственных линий, слесари — именно эти специалисты сегодня в максимальном дефиците. Они нужны в промышленности, строительстве, переработке, машиностроении. Но в малых городах такого «готового пула» специалистов чаще всего просто нет.
Еще одна ключевая причина в том, что в провинции классический найм сотрудников не работает. Размещение вакансий на job-сайтах дает минимальный эффект. В небольших населенных пунктах по-прежнему решают личные связи, рекомендации и репутация работодателя. Онлайн-подбор почти бесполезен.
Что происходит в регионах: цифры и реальность
Плачевное положение видно из статистики:
Татарстан — более 37 тыс. незакрытых вакансий, при этом на одного соискателя приходится свыше 11 предложений.
Воронежская область — половине компаний не хватает персонала при рекордно низкой безработице.
Хабаровский край — производственные вакансии стабильно входят в топ по количеству незакрытых позиций.
Даже рост зарплат и меры господдержки не дают быстрого эффекта: структурный дефицит никуда не исчезает.
Какие решения кадрового дефицита реально работают
На сегодняшний день есть три наиболее эффективных способа победить дефицит рабочих. Два из них реализуются долго, один быстро.
Вахта — быстрая стратегия
Самый оперативный способ закрыть потребность в рабочих — вахтовый персонал и аутсорсинг линейных сотрудников. Это не панацея, но самое эффективное решение, когда производство нельзя останавливать.
Для бизнеса это возможность закрыть дефицит в краткосрочной перспективе, гибко масштабировать персонал и получить более высокую производительность (вахтовики часто выполняют больший объем работ). Для работников — это повышенный доход и понятные условия.
Формирование резерва — стратегия в долгую
Некоторые предприятия в моногородах инвестируют в подготовку кадров: сотрудничают с колледжами, техникумами, оплачивают обучение. Это дорого и долго, но в перспективе дает устойчивый результат — собственных специалистов, привязанных к региону.
Инфраструктура вместо гонки зарплат
Поднять оплату труда до уровня мегаполисов могут далеко не все. Поэтому бизнес все чаще идет другим путем: помогает с жильем, инвестирует в социальную инфраструктуру, участвует в строительстве школ, детских садов, благоустройстве.
Это снижает текучесть и делает работу в малом городе более осознанным выбором, а не компромиссом.
Итог: что ждет бизнес в малых городах
Кадровый голод — не временный сбой, а следствие демографических и экономических изменений. Люди не стали ленивыми, у них просто появилось больше альтернатив: мегаполисы, вахта, смена профессии.
Для бизнеса это означает одно: старые модели найма больше не работают. Побеждают те, кто инвестирует в людей, гибко комбинирует форматы занятости, думает не только о зарплате, но и об условиях жизни. Именно это сегодня определяет, будет ли завод в малом городе работать или постепенно исчезнет.
