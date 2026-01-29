Фабрики в малых городах закроются? Почему вакансий больше, чем людей, и что с этим делать бизнесу

Почему рынок «сломался»: ключевые причины дефицита

Первая причина — это демография и отток населения. Малые города теряют трудоспособное население. Молодежь уезжает в мегаполисы за деньгами, карьерой и качеством жизни. Обратный поток минимален. В результате предприятия остаются без рабочих рук: просто некому работать.

Вторая причина — зарплатный разрыв. Средняя зарплата в Москве и других крупных городах давно перевалила за 110–120 тыс. рублей. В малых городах предложения часто вдвое ниже. Конкурировать за кадры в таких условиях практически невозможно, особенно если речь идет о квалифицированных рабочих.

Третья причина — дефицит рабочих профессий. Сварщики, токари, операторы производственных линий, слесари — именно эти специалисты сегодня в максимальном дефиците. Они нужны в промышленности, строительстве, переработке, машиностроении. Но в малых городах такого «готового пула» специалистов чаще всего просто нет.