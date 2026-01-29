Что такое наследственное дело

Процесс вступления в наследство начинается с открытия наследственного дела. Это юридический процесс, который инициирует заинтересованное лицо, подавая заявление в нотариальную контору. Дело обычно открывается в течение шести месяцев после смерти наследодателя — в этот срок наследники должны заявить о своих правах, согласно ст. 1154 ГК.

Восстановление пропущенного срока возможно по решению суда при наличии уважительных причин либо при согласии других наследников, что предусмотрено пунктом 2 ст. 1155 ГК.

Наследственные дела ведутся в соответствии с законодательством РФ и вносятся в единый реестр наследственных дел. Каждое наследственное дело отражается в реестре после того, как нотариус принял заявление и инициировал процесс, это позволяет быстро определить, открыто ли наследство и какой нотариус его ведет.