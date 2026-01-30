8123 КПП ОСНО моб
Общество
31 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

31 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 31 января и кто из известных людей родился в этот день.

Автор

31 января отмечают День рождения русской водки, Международный день ювелира, День рисования солнца на снегу и другие творческие и профессиональные поводы. В православном календаре вспоминают святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских, а также родителей преподобного Сергия Радонежского — схимонаха Кирилла и схимонахиню Марию. В народной традиции дата известна как Афанасьев день или Афанасий Ломонос и связана с суровыми морозами.

Какой сегодня праздник в России 31 января

В России сегодня отмечают такие даты:

  • День рождения русской водки. Праздник связан с датой регистрации товарного знака «Московская особая» и именем химика Дмитрия Менделеева, хотя исторически водка появилась задолго до этого.

Международные праздники 31 января

Праздники в мире:

  • Международный день ювелира. В разных странах ювелирные бренды и ремесленники проводят презентации коллекций, мастер‑классы и акции, рассказывают об этике добычи драгоценных камней и ручной работе; для клиентов это повод заглянуть в салоны и музеи ювелирного искусства.

  • День рисования солнца на снегу. Неофициальный международный праздник, который поддерживают школы, детские центры и городские сообщества: люди выходят на улицу, создают яркие рисунки на снегу, делятся фото в соцсетях. Праздник символизирует свет, тепло и приближение весны, пробуждая природу от зимнего сна.

  • День скотча. Легкий и ироничный повод вспомнить о полезном бытовом изобретении: в офисах устраивают конкурсы на самые необычные «починки» скотчем, в блогах показывают творческие арт‑объекты и поделки из клейкой ленты.

Церковные праздники 31 января по православному календарю

Сегодня отмечают несколько церковных праздников:

  • День памяти святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских. Афанасий и Кирилл — крупные богословы, защитники православного вероучения, активно выступавшие против ересей; их труды сыграли важную роль в формировании догматов Церкви, поэтому они почитаются как столпы православного богословия.

  • День памяти преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. По преданию, они отличались благочестивой жизнью, строгим воспитанием детей и глубоким упованием на Бога; их почитают как пример православной семьи и заступников родителей, молящихся о детях.

  • День памяти святителя Максима Нового, деспота Сербского. Правитель, который оставил власть и принял монашество, уделял большое внимание духовной жизни, благотворительности и укреплению веры; его житие подчеркивает, что путь к святости возможен и для людей, несущих государственную ответственность.

  • День памяти преподобных Маркиана Кирского, Сильвана Палестинского, Илариона, Емилиана, Димитрия и мучеников Кириака, Ксении, Феодосии, а также святителя Ефрема, епископа Миласского. Это собор святых подвижников и мучеников, которые прославились молитвенным подвигом, проповедью и стойкостью в гонениях; к ним обращаются с просьбами о помощи в духовной борьбе и укреплении веры.

Народные праздники и приметы на сегодня 31 января

С 31 января связаны несколько народных праздников и примет:

  • Афанасьев день, Афанасий Ломонос. В народе говорили: «Пришел Афанасий‑ломонос — береги щеки и нос», подчеркивая частые сильные морозы в конце января.

  • Примета: если в Афанасьев день трескучий мороз и ясное небо, то зима простоит еще долго, а метель и поземка сулили скорый перелом погоды.

  • Примета: кто 31 января сохранит спокойствие и доброжелательность, тот легче переживет оставшуюся зиму и войдет в весну с новыми силами.

Кто родился в этот день

В этот день родились многие известные люди:

  • Франц Шуберт (1797). Австрийский композитор, один из центральных авторов эпохи романтизма, создатель множества песен, симфоний, камерных и фортепианных произведений, оказавших огромное влияние на европейскую музыку.

  • Андре‑Жак Гарнерен (1769). Французский воздухоплаватель и один из первых парашютистов в истории, прославившийся публичными прыжками с парашютом из воздушного шара и экспериментами с безопасностью полетов.

  • Вангелия Гуштерова, Ванга (1911). Болгарская провидица, ставшая одной из самых известных мистических фигур ХХ века; к ее личности и высказываниям до сих пор проявляют интерес, хотя вокруг них много легенд и споров.

  • Владислав Стржельчик (1921). Советский и российский актер театра и кино, мастер характерных и драматических ролей, выступавший на ведущих сценах и снявшийся во многих популярных фильмах.

  • Александр Логинов (1992). Российский биатлонист, чемпион мира и призер крупных международных соревнований, известный сильной стрельбой и скоростным ходом по дистанции.

