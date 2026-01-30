31 января отмечают День рождения русской водки, Международный день ювелира, День рисования солнца на снегу и другие творческие и профессиональные поводы. В православном календаре вспоминают святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских, а также родителей преподобного Сергия Радонежского — схимонаха Кирилла и схимонахиню Марию. В народной традиции дата известна как Афанасьев день или Афанасий Ломонос и связана с суровыми морозами.
Какой сегодня праздник в России 31 января
В России сегодня отмечают такие даты:
День рождения русской водки. Праздник связан с датой регистрации товарного знака «Московская особая» и именем химика Дмитрия Менделеева, хотя исторически водка появилась задолго до этого.
Международные праздники 31 января
Праздники в мире:
Международный день ювелира. В разных странах ювелирные бренды и ремесленники проводят презентации коллекций, мастер‑классы и акции, рассказывают об этике добычи драгоценных камней и ручной работе; для клиентов это повод заглянуть в салоны и музеи ювелирного искусства.
День рисования солнца на снегу. Неофициальный международный праздник, который поддерживают школы, детские центры и городские сообщества: люди выходят на улицу, создают яркие рисунки на снегу, делятся фото в соцсетях. Праздник символизирует свет, тепло и приближение весны, пробуждая природу от зимнего сна.
День скотча. Легкий и ироничный повод вспомнить о полезном бытовом изобретении: в офисах устраивают конкурсы на самые необычные «починки» скотчем, в блогах показывают творческие арт‑объекты и поделки из клейкой ленты.
Церковные праздники 31 января по православному календарю
Сегодня отмечают несколько церковных праздников:
День памяти святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских. Афанасий и Кирилл — крупные богословы, защитники православного вероучения, активно выступавшие против ересей; их труды сыграли важную роль в формировании догматов Церкви, поэтому они почитаются как столпы православного богословия.
День памяти преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. По преданию, они отличались благочестивой жизнью, строгим воспитанием детей и глубоким упованием на Бога; их почитают как пример православной семьи и заступников родителей, молящихся о детях.
День памяти святителя Максима Нового, деспота Сербского. Правитель, который оставил власть и принял монашество, уделял большое внимание духовной жизни, благотворительности и укреплению веры; его житие подчеркивает, что путь к святости возможен и для людей, несущих государственную ответственность.
День памяти преподобных Маркиана Кирского, Сильвана Палестинского, Илариона, Емилиана, Димитрия и мучеников Кириака, Ксении, Феодосии, а также святителя Ефрема, епископа Миласского. Это собор святых подвижников и мучеников, которые прославились молитвенным подвигом, проповедью и стойкостью в гонениях; к ним обращаются с просьбами о помощи в духовной борьбе и укреплении веры.
Народные праздники и приметы на сегодня 31 января
С 31 января связаны несколько народных праздников и примет:
Афанасьев день, Афанасий Ломонос. В народе говорили: «Пришел Афанасий‑ломонос — береги щеки и нос», подчеркивая частые сильные морозы в конце января.
Примета: если в Афанасьев день трескучий мороз и ясное небо, то зима простоит еще долго, а метель и поземка сулили скорый перелом погоды.
Примета: кто 31 января сохранит спокойствие и доброжелательность, тот легче переживет оставшуюся зиму и войдет в весну с новыми силами.
Кто родился в этот день
В этот день родились многие известные люди:
Франц Шуберт (1797). Австрийский композитор, один из центральных авторов эпохи романтизма, создатель множества песен, симфоний, камерных и фортепианных произведений, оказавших огромное влияние на европейскую музыку.
Андре‑Жак Гарнерен (1769). Французский воздухоплаватель и один из первых парашютистов в истории, прославившийся публичными прыжками с парашютом из воздушного шара и экспериментами с безопасностью полетов.
Вангелия Гуштерова, Ванга (1911). Болгарская провидица, ставшая одной из самых известных мистических фигур ХХ века; к ее личности и высказываниям до сих пор проявляют интерес, хотя вокруг них много легенд и споров.
Владислав Стржельчик (1921). Советский и российский актер театра и кино, мастер характерных и драматических ролей, выступавший на ведущих сценах и снявшийся во многих популярных фильмах.
Александр Логинов (1992). Российский биатлонист, чемпион мира и призер крупных международных соревнований, известный сильной стрельбой и скоростным ходом по дистанции.
