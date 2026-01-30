Сегодня отмечают несколько церковных праздников:

День памяти святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских. Афанасий и Кирилл — крупные богословы, защитники православного вероучения, активно выступавшие против ересей; их труды сыграли важную роль в формировании догматов Церкви, поэтому они почитаются как столпы православного богословия.

День памяти преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. По преданию, они отличались благочестивой жизнью, строгим воспитанием детей и глубоким упованием на Бога; их почитают как пример православной семьи и заступников родителей, молящихся о детях.

День памяти святителя Максима Нового, деспота Сербского. Правитель, который оставил власть и принял монашество, уделял большое внимание духовной жизни, благотворительности и укреплению веры; его житие подчеркивает, что путь к святости возможен и для людей, несущих государственную ответственность.