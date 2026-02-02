8139 БСН моб
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб →
Общество
3 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

3 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

3 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 3 февраля и кто из известных людей родился в этот день.

Автор

3 февраля отмечают Международный день нежности, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, а также День кормления птиц. В ряде стран и общественных организаций эту дату связывают с Днем без вести пропавших людей и напоминанием о важности взаимной поддержки. В православном календаре вспоминают преподобного Максима Грека и Максима Исповедника, а в народной традиции день известен как Максимов день, или Максим Утешитель.

Какой сегодня праздник в России 3 февраля

В России сегодня отмечают такие даты:

  • День без вести пропавших людей. Общественный день памяти, который напоминает о судьбах людей, пропавших без вести, и о поддержке их семей; проходят акции, информационные кампании, обсуждаются вопросы работы правоохранительных органов и волонтерских поисковых отрядов.

Международные праздники 3 февраля

Праздники в мире на сегодня:

  • Международный день нежности. Неофициальный праздник, который отмечают флешмобами, благотворительными акциями, публикациями о важности эмпатии и поддержки; люди делятся историями о добрых поступках и делают маленькие знаки внимания близким.

  • Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. В разных странах его используют как повод обсудить культуру речи, влияние грубых слов на психологический климат, проводить образовательные кампании в школах и онлайн‑сообществах.

  • День кормления птиц. Эту дату поддерживают природоохранные организации и эко‑активисты: устраивают наблюдения за птицами, мастер‑классы по изготовлению кормушек, акции по подкормке городских и лесных птиц зимой.

Церковные праздники 3 февраля по православному календарю

Сегодня отмечают несколько церковных праздников.

  • День памяти преподобного Максима Грека. Монах и богослов XVI века, приглашенный в Москву для исправления богослужебных книг; прославился ученостью, стойкостью в вере и критическим отношением к злоупотреблениям, за что подвергался заключению, но почитается как один из важных православных книжников.

  • День памяти преподобного Максима Исповедника. Византийский богослов VII века, борец с ересью монофелитства, пострадавший за защиту православного учения; его чтят как образец духовной стойкости и глубокого богословского мышления.

  • День памяти мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы. Эти мученики, по преданию, пострадали во времена правления Диоклетиана за отказ отречься от христианской веры; они почитаются как свидетели верности Христу до смерти.

  • День памяти мученика Неофита Никейского. Юный святой, который, согласно преданию, с юности отличался особой ревностью к вере и был казнен за исповедание Христа; к нему обращаются как к заступнику молодежи и тех, кто находится под давлением окружающих.

Народные праздники и приметы на сегодня 3 февраля

С 3 февраля связаны несколько народных праздников и примет.

  • Максимов день, Максим Утешитель. По народному календарю это день, когда принято вспоминать людей, которые помогали в трудные моменты, и самим проявлять милосердие и участие; считалось, что доброе слово и поддержка сегодня возвращаются сторицей. Примета: если в Максимов день оказать помощь нуждающемуся, год пройдет спокойнее и удачливее.

  • Примета:  говорили, что красная заря обещает крепкие морозы, а мягкие облака и тихий снег — скорое потепление и более легкий конец зимы.

  • С солью и хлебом в этот день были связаны особые запреты и ожидания. Считалось, что давать в долг соль 3 февраля — «отдать из дома достаток», поэтому хозяйки старались отказываться от таких просьб, а вот разделить хлеб с человеком, особенно девушке, считалось добрым знаком к скорой свадьбе или примирению.

Кто родился в этот день

В этот день родились многие известные люди.

  • Сергей Корсаков (1854). Русский психиатр, один из основоположников отечественной психиатрической школы, разработавший нозологический подход и описавший ряд психических синдромов, в том числе синдром, носящий его имя.

  • Евгений Шапошников (1942). Советский и российский военачальник, маршал авиации, занимавший пост министра обороны СССР, участвовал в реформировании вооруженных сил в переломный период.

  • Георгий Светлани (1903). Советский актер театра и кино, знакомый зрителям по характерным ролям в популярных фильмах середины XX века.

  • Иван Скобрев (1983) — российский конькобежец, заслуженный мастер спорта России, призер Олимпийских игр и чемпионатов мира по конькобежному спорту.

Начать дискуссию

ГлавнаяКурсы