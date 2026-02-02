3 февраля отмечают Международный день нежности, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, а также День кормления птиц. В ряде стран и общественных организаций эту дату связывают с Днем без вести пропавших людей и напоминанием о важности взаимной поддержки. В православном календаре вспоминают преподобного Максима Грека и Максима Исповедника, а в народной традиции день известен как Максимов день, или Максим Утешитель.
Какой сегодня праздник в России 3 февраля
В России сегодня отмечают такие даты:
День без вести пропавших людей. Общественный день памяти, который напоминает о судьбах людей, пропавших без вести, и о поддержке их семей; проходят акции, информационные кампании, обсуждаются вопросы работы правоохранительных органов и волонтерских поисковых отрядов.
Международные праздники 3 февраля
Праздники в мире на сегодня:
Международный день нежности. Неофициальный праздник, который отмечают флешмобами, благотворительными акциями, публикациями о важности эмпатии и поддержки; люди делятся историями о добрых поступках и делают маленькие знаки внимания близким.
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. В разных странах его используют как повод обсудить культуру речи, влияние грубых слов на психологический климат, проводить образовательные кампании в школах и онлайн‑сообществах.
День кормления птиц. Эту дату поддерживают природоохранные организации и эко‑активисты: устраивают наблюдения за птицами, мастер‑классы по изготовлению кормушек, акции по подкормке городских и лесных птиц зимой.
Церковные праздники 3 февраля по православному календарю
Сегодня отмечают несколько церковных праздников.
День памяти преподобного Максима Грека. Монах и богослов XVI века, приглашенный в Москву для исправления богослужебных книг; прославился ученостью, стойкостью в вере и критическим отношением к злоупотреблениям, за что подвергался заключению, но почитается как один из важных православных книжников.
День памяти преподобного Максима Исповедника. Византийский богослов VII века, борец с ересью монофелитства, пострадавший за защиту православного учения; его чтят как образец духовной стойкости и глубокого богословского мышления.
День памяти мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы. Эти мученики, по преданию, пострадали во времена правления Диоклетиана за отказ отречься от христианской веры; они почитаются как свидетели верности Христу до смерти.
День памяти мученика Неофита Никейского. Юный святой, который, согласно преданию, с юности отличался особой ревностью к вере и был казнен за исповедание Христа; к нему обращаются как к заступнику молодежи и тех, кто находится под давлением окружающих.
Народные праздники и приметы на сегодня 3 февраля
С 3 февраля связаны несколько народных праздников и примет.
Максимов день, Максим Утешитель. По народному календарю это день, когда принято вспоминать людей, которые помогали в трудные моменты, и самим проявлять милосердие и участие; считалось, что доброе слово и поддержка сегодня возвращаются сторицей. Примета: если в Максимов день оказать помощь нуждающемуся, год пройдет спокойнее и удачливее.
Примета: говорили, что красная заря обещает крепкие морозы, а мягкие облака и тихий снег — скорое потепление и более легкий конец зимы.
С солью и хлебом в этот день были связаны особые запреты и ожидания. Считалось, что давать в долг соль 3 февраля — «отдать из дома достаток», поэтому хозяйки старались отказываться от таких просьб, а вот разделить хлеб с человеком, особенно девушке, считалось добрым знаком к скорой свадьбе или примирению.
Кто родился в этот день
В этот день родились многие известные люди.
Сергей Корсаков (1854). Русский психиатр, один из основоположников отечественной психиатрической школы, разработавший нозологический подход и описавший ряд психических синдромов, в том числе синдром, носящий его имя.
Евгений Шапошников (1942). Советский и российский военачальник, маршал авиации, занимавший пост министра обороны СССР, участвовал в реформировании вооруженных сил в переломный период.
Георгий Светлани (1903). Советский актер театра и кино, знакомый зрителям по характерным ролям в популярных фильмах середины XX века.
Иван Скобрев (1983) — российский конькобежец, заслуженный мастер спорта России, призер Олимпийских игр и чемпионатов мира по конькобежному спорту.
Начать дискуссию