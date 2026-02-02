Сегодня отмечают несколько церковных праздников.

День памяти преподобного Максима Грека. Монах и богослов XVI века, приглашенный в Москву для исправления богослужебных книг; прославился ученостью, стойкостью в вере и критическим отношением к злоупотреблениям, за что подвергался заключению, но почитается как один из важных православных книжников.

День памяти преподобного Максима Исповедника. Византийский богослов VII века, борец с ересью монофелитства, пострадавший за защиту православного учения; его чтят как образец духовной стойкости и глубокого богословского мышления.

День памяти мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы. Эти мученики, по преданию, пострадали во времена правления Диоклетиана за отказ отречься от христианской веры; они почитаются как свидетели верности Христу до смерти.