Участковый полицейский — первый человек, к которому можно обратиться, если возникают проблемы с соседями, мелкие правонарушения во дворе или нужно получить консультацию по вопросам безопасности. Он отвечает за поддержание порядка на закрепленной территории, знает ситуацию на месте и помогает решать конфликты до того, как они перерастут в серьезные преступления.
Какие вопросы решает участковый
Участковый полицейский — это связующее звено между органами власти и жителями определенного района. Он отвечает за безопасность и порядок на своем участке и выполняет следующие функции:
Приезжает на вызовы и решает жилищные и преступные проблемы.
Ведет беседы с жильцами, консультирует по вопросам безопасности.
Участвует в проверке сообщений о преступлениях и правонарушениях, собирает информацию о лицах, представляющих оперативный интерес.
Оказывает неотложную помощь в экстренных ситуациях.
Проводит профилактические мероприятия (например, на общих собраниях жильцов).
Объясняет меры предосторожности и правила поведения.
Благодаря регулярному общению с гражданами, участковый должен быстро реагировать на жалобы и помогать разрешать конфликты.
Например, если соседи систематически нарушают тишину, участковый может провести с ними беседу и предупредить о возможной административной ответственности. После такого вмешательства конфликты часто удается погасить
Как узнать, кто является участковым по вашему адресу
Существует несколько способов определить, кто отвечает за ваш район.
Через сайт МВД
Откройте сайт МВД.РФ
Выберите Онлайн-сервисы.
Выберите Ваш участковый / Отдел полиции.
Заполните свой адрес.
После этого вы получите данные: ФИО, должность, контактный телефон участкового и часы его приема.
По телефону
1. Позвоните по номерам 02, 102 или 112.
2. Спросите у оператора, кто ваш участковый полицейский. Для этого потребуется назвать адрес проживания.
Через отделение полиции
Можно прийти лично или позвонить.
Найдите официальный сайт полиции по региону.
Назовите дежурному адрес, и он предоставит контакты участкового, отвечающего за район.
Через управляющую компанию
Посетите офис своей УК. Контакты и адрес можно найти на ее официальном сайте или на сервисах вроде Мой ЖКХ.
Попросите сотрудника предоставить данные об участковом полицейском.
За что отвечает участковый полицейский
Участковый уполномоченный полицейский — сотрудник МВД, отвечающий за правопорядок на закрепленном за ним административном участке. Его обязанности включают:
проводит профилактический обход;
выявляет и пресекает правонарушения, включая семейные конфликты, шум, незаконную торговлю алкоголем или наркотиками;
контролирует соблюдение миграционных правил и беспризорность несовершеннолетних;
ведет индивидуальную профилактику: беседы, предупреждения;
принимает и рассматривает обращения граждан;
контролирует поведение бывших заключенных, условно освобожденных и лиц, состоящих на учете;
проводит собрания с целью информирования граждан — не реже чем раз в год.
Вы можете обратиться к участковому полицейскому в случае любого административного правонарушения — например, если кто-то распивает алкоголь на детской площадке, курит на общем балконе или шумит ночью.
Участковый не всегда может незамедлительно отреагировать на ваш звонок. Если вы стали свидетелем тяжкого преступления (например, грабежа или попытки убийства) или если подозреваемые все еще находятся рядом — лучше сразу вызвать полицию. Позвонить можно по номерам 02 или 102 (с мобильного телефона).
Полномочия участкового полицейского
Участковый имеет право:
потребовать предъявить документы для проверки;
проводить досмотр вещей и составлять протоколы об административных правонарушениях;
доставить правонарушителя в полицейский участок;
участковый полицейский может войти в жилое помещение с согласия проживающих, за исключением экстренных случаев: спасение жизни, пресечение тяжкого преступления или задержание подозреваемых.
Во всех случаях он обязан представиться и предъявить удостоверение.
Штраф за ложный вызов участкового
Участковый полицейский обязан оперативно отреагировать на административное правонарушение, совершенное на территории, которая за ним закреплена. Однако в случае заведомо ложного вызова согласно ст. 19.13 КоАП он вправе выписать штраф в размере 1 000 – 1 500 рублей.
Что делать, если участковый не принимает заявление
Если участковый полицейский отказывается принимать заявления или реагировать на поступающие жалобы, вы можете составить претензию.
В ней следует указать:
личные данные и адрес проживания заявителя;
Ф. И. О. участкового полицейского.
Претензию можно направить:
1. Начальнику территориального подразделения полиции.
— Посетите его с паспортом и передайте претензию лично.
— Если у отделения есть сайт, вы можете отправить претензию онлайн (в разделах «Прием обращений» или «Информация для граждан»).
2. В прокуратуру.
— Перейдите на сайт прокуратуры своего города.
— Направьте претензию либо запишитесь на прием к прокурору через портал «Госуслуги» — с собой нужно будет взять паспорт.
3. В районный суд.
— Направьте претензию онлайн через портал «Госуслуги» или ГАС «Правосудие».
Как правило, ответ направляется в течение 30 дней со дня регистрации обращения, если законом не предусмотрено иное.
