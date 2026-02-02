Как отменить заказ на Wildberries пошагово: причины и условия возврата

Отмена заказа на Wildberries — это возможность изменить свои покупательские решения в зависимости от обстоятельств. Маркетплейс предоставляет функцию отмены заказа как до оплаты, так и после, при соблюдении определенных условий.

Важно понимать, что отмена возможна только при наличии уважительной причины, а сроки возврата средств зависят от этапа оформления заказа.