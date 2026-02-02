Как отменить заказ на Wildberries пошагово: причины и условия возврата

Отмена заказа на Wildberries — это возможность изменить свои покупательские решения в зависимости от обстоятельств. Маркетплейс предоставляет функцию отмены заказа как до оплаты, так и после, при соблюдении определенных условий.
Важно понимать, что отмена возможна только при наличии уважительной причины, а сроки возврата средств зависят от этапа оформления заказа.
Причины для отмены заказа
Просто передумать о покупке — это не всегда допустимо. Wildberries требует конкретных, уважительных причин для отмены заказа, чтобы предотвратить злоупотребления. Разрешенные причины включают:
Случайно заказан не тот товар.
Покупатель может оформить заказ на похожий товар, который не соответствует первоначальному желанию. В таком случае отмена поможет избежать лишних расходов.
Напутали с размерами.
Разные товары имеют разные размерные таблицы — некоторые «маломерят», другие — не соответствуют стандартам. Если подозревается, что был заказан не тот размер, лучше отменить покупку.
Случайно заказали всю корзину.
Один клик может привести к оформлению всей корзины, включающей товары на сотни тысяч рублей. При таком случае отмена заказа — важная мера предосторожности.
На выбранный товар появилась скидка после оформления.
После оформления заказа в рекомендациях может появиться один и тот же товар с более выгодной ценой. В этом случае отмена позволяет сэкономить деньги.
Заказали не на тот пункт выдачи.Выбор пункта выдачи — важный шаг. Если выбран не близкий к дому ПВЗ, можно отменить заказ и оформить его заново, указав правильный адрес.
Передумали брать товар.
Иногда товар больше не нужен. В этом случае отмена — законный и допустимый шаг, особенно если товар еще не доставлен.
Как отменить заказ в мобильном приложении Wildberries до получения
Отмена заказа до получения возможна в течение часа после оформления или до момента начала сборки товара. Если заказ уже собран и находится в пути, отмена возможна только в случае значительной задержки доставки.
До оплаты
Отменить заказ до оплаты — максимально простой и быстрый процесс. В этом случае деньги не списываются, и операция не сопряжена с комиссиями.
Шаги:
Откройте мобильное приложение Wildberries → перейдите в раздел «Покупки» → выберите нужный товар.
Перейдите в раздел «Доставки» → на карточке товара нажмите кнопку «Отменить доставку» и подтвердите действие.
Альтернативный путь (если заказ уже в пути):
Откройте Wildberries → нажмите на плитку «В пути» с QR-кодом.
Найдите нужный товар → нажмите на ссылку статуса «Оформлен».
Нажмите кнопку «Отменить заказ» → подтвердите действие кнопкой «Да, отменить».
При отмене система спрашивает о причине отказа. Если отмена произведена в течение часа после оформления — никакой комиссии не будет.
После оплаты
Если заказ уже оплачен, отмена возможна, но требует ожидания возврата средств. Процесс может занять от 3 до 10 рабочих дней. Важно сохранять все документы и подтверждения для поддержки при необходимости.
Как отменить заказ после получения
Если заказ уже доставлен, отмена возможна только через оформление возврата товара. В этом случае важно учитывать условия возврата и возможные сборы.
Условия возврата
Если общая сумма покупки менее 5 000 ₽ и процент выкупа ниже 15% — возврат платный.
В большинстве регионов СНГ — 50 ₽ за единицу.
Жители Байконура, Калининграда, Магадана и Дальнего Востока — 100 ₽ за единицу.
Как оформить возврат:
Запустите Wildberries → перейдите в профиль (иконка в нижней панели).
Перейдите в раздел «Покупки».
Найдите нужный товар → нажмите на кнопку с тремя точками → выберите «Вернуть товар».
Если на товаре есть пометка «не подлежит возврату» — кнопка «Вернуть товар» отсутствует. Это означает, что сроки возврата уже истекли.
Отменить заказ в пункте выдачи Wildberries
Если заказ был оформлен и оплачен, но не был забран, можно отказаться от него в ПВЗ. В этом случае возможны два варианта:
Не забирать товар при получении.Достаточно просто не забирать посылку. В этом случае система автоматически отменит заказ и начнет обработку возврата. При этом нужно указать причину отказа (например, не тот размер или цвет).
Сообщить сотруднику ПВЗ.
Покупатель может проконсультироваться с сотрудником и попросить отменить заказ. Сотрудник выполнит действия, и товар будет отменен.
Проще отказаться, если оплата производится при получении — тогда деньги возвращаются немедленно.
Сроки возврата средств
Если оплата была проведена сразу — ожидайте возврата средств от 3 до 10 рабочих дней. Если через этот срок деньги не поступили — необходимо обратиться в службу поддержки для уточнения статуса возврата.
Денег возвращают на тот же способ оплаты: банковскую карту или «WB Кошелек». В большинстве случаев средства поступают почти сразу, но в отдельных случаях может потребоваться дополнительная обработка — особенно при возврате через ПВЗ.
Как отменить заказ на Wildberries: до получения, после оплаты, если доставка задерживается
Маркетплейс позволяет отменить заказ в течение одного часа после оформления или до момента, пока продавец или склад не начали сборку. Это зависит от того, что произошло раньше.
Причины отмены могут быть самыми разными:
не рассчитали бюджет;
передумали брать товар в принципе;
не успеваете забрать товар;
случайно заказали всю вашу корзину;
на выбранный товар появилась скидка после оформления;
заказали его не на тот пункт выдачи.
Если доставка задерживается — в случае с российскими складами задержка более 10 дней, а с зарубежными — более 12 дней, кнопка отмены возвращается. В этом случае покупатель может отменить заказ и получить возврат.
Отмена заказа после получения
Если заказ уже в пути, стандартная отмена невозможна. Варианты:
Не забирать посылку в ПВЗ.
Если товар не забирается в течение срока хранения — он автоматически отменяется. Средства возвращаются, но с удержанием 200 рублей как компенсация за обратную доставку. Если заказ не оплачивался — 200 рублей все равно списываются.
Оформить возврат в пункте выдачи.
Проверив товар, можно сообщить, что не будете забирать. В этом случае деньги возвращаются полностью. Комиссия за отмену не взимается. Средства поступают на банковскую карту или в «WB Кошелек».
Важно: при пропуске срока хранения автоматически удерживают 200 рублей за единицу товара.
Отмена неоплаченного заказа
Неоплаченный заказ отменяется так же, как и оплаченный — в течение часа после оформления. Деньги не списываются — заказ снимается с обработки.
Операция осуществляется через личный кабинет или в мобильном приложении.
Отмена при задержке доставки
Если товар задерживается на более чем 10 дней (российские склады) или на 12 дней (зарубежные), кнопка «Отменить заказ» становится доступной. Это позволяет избежать ненужных расходов на товар, который не придет вовремя.
Как вернуть деньги
При отмене заказа деньги возвращаются на тот же способ оплаты: банковскую карту или «WB Кошелек».
В большинстве случаев возврат происходит почти сразу, но в некоторых случаях может занять несколько дней — зависит от работы банка.
Сроки возврата зависят от этапа:
до оплаты — деньги не списываются;
после оплаты — возврат происходит от 3 до 10 рабочих дней.
