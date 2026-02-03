4 февраля отмечают Международный день человеческого братства, Всемирный день борьбы против рака, а также Праздник хорошего настроения, День чудесных чудаков и День рождения резиновых калош. В православном календаре вспоминают святого апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина и преподобного Макария Жабынского Белевского чудотворца, а в народной традиции этот день известен как Тимофеев день или Тимофей‑полузимник.