4 февраля отмечают Международный день человеческого братства, Всемирный день борьбы против рака, а также Праздник хорошего настроения, День чудесных чудаков и День рождения резиновых калош. В православном календаре вспоминают святого апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина и преподобного Макария Жабынского Белевского чудотворца, а в народной традиции этот день известен как Тимофеев день или Тимофей‑полузимник.
Какой сегодня праздник в России 4 февраля
В России сегодня отмечают такие важные даты.
Всемирный день борьбы против рака. Важный медицинский и общественный день, который напоминает о необходимости профилактики, ранней диагностики и доступности лечения онкологических заболеваний; в клиниках и НКО проводят лекции, просветительские акции, бесплатные консультации и благотворительные мероприятия.
Международные праздники 4 февраля
Праздники в мире:
Всемирный день борьбы против рака. Отмечается по инициативе Международного союза по борьбе с раком: проводятся международные конференции, кампании в СМИ, подсветка зданий, массовые забеги и благотворительные акции, цель которых — развеять мифы о раке и поддержать пациентов и их семьи.
Международный день человеческого братства. Праздник под эгидой ООН, направленный на укрепление культуры мира, диалога между религиями и народами; религиозные лидеры, общественные организации и образовательные учреждения проводят дискуссии, форумы и совместные молитвенные и культурные мероприятия.
Праздник хорошего настроения . Повод для неформальных инициатив: компании, школы и онлайн‑сообщества запускают челленджи с добрыми поступками, позитивными постами и благодарностями, чтобы поддерживать хорошее настроение людей.
День рождения резиновых калош. Отмечается как шутливый праздник удобной городской обуви: магазины обуви и бренды могут устраивать тематические распродажи.
Церковные праздники 4 февраля по православному календарю
Сегодня отмечают несколько церковных праздников.
День памяти святого апостола Тимофея (Тимофеев день). Тимофей был учеником апостола Павла, сопровождал его в миссионерских путешествиях и стал епископом Ефесской церкви, где служил около пятнадцати лет; он прославился верностью Христу и проповедью Евангелия, а память апостола отмечают как пример пастырского служения.
День памяти преподобномученика Анастасия Персянина. По преданию, он был персидским воином, принял христианство, оставил службу и стал монахом, однако был схвачен и казнен за веру; его почитают как образец решимости, покаяния и готовности пожертвовать жизнью ради Христа.
День памяти преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца. Русский святой, основатель Жабынского (Белевского) монастыря, известный строгой монашеской жизнью, молитвенным подвигом и помощью нуждающимся; к нему обращаются с молитвами о душевном мире, исцелении и семейном благополучии.
Народные праздники и приметы на сегодня 4 февраля
С 4 февраля связаны несколько народных праздников и примет.
Тимофеев день, Тимофей‑полузимник. На Руси считали, что к этому времени приходится середина зимы, поэтому внимательно наблюдали за погодой: по снегу и ветру судили, как быстро отступит стужа и каким будет урожай.
Примета: снегопад в Тимофеев день обещает богатый урожай, яркое солнце в полдень — раннюю весну, а метель, начавшаяся 4 февраля, по поверью, может тянуться еще неделю.
Примета: в этот день лучше не затевать серьезных ссор — любые конфликты, начатые сегодня, будет трудно уладить до конца зимы.
Кто родился в этот день
В этот день родились многие известные люди.
Франсуа Рабле (около 1494). Французский писатель, гуманист эпохи Возрождения, автор сатирико‑философского романа о Гаргантюа и Пантагрюэле, повлиявший на развитие европейской литературы и юмора.
Климент Ворошилов (1881). Советский военный и государственный деятель, маршал Советского Союза, занимавший ряд ключевых постов в руководстве страны в первой половине ХХ века.
Михаил Пришвин (1873). Русский и советский писатель, мастер «лесной прозы», автор книг и рассказов о природе, детстве и человеке в мире живой природы.
Игорь Кваша (1933). Советский и российский актер театра и кино, многолетний артист МХТ и популярный телеведущий, знакомый зрителям по множеству ролей и программе «Жди меня».
