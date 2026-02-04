Как цифровизация меняет розницу, сервис и каналы продаж

Рост интернет-торговли в России ускоряется

Покупатель уже не воспринимает онлайн как дополнительный канал — для многих он становится основным способом взаимодействия с брендом. Люди сравнивают предложения в интернете, читают отзывы, ожидают мгновенной обратной связи и удобной доставки. Компании, которые не успевают подстраиваться под эти ожидания, теряют клиентов даже при сильном продукте, потому что удобство сервиса становится не менее важным фактором выбора, чем цена или качество.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем интернет-торговли за январь–сентябрь 2025 года достиг почти 8,2 трлн рублей — это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и онлайн-канал занял 18,3% в общем объеме розничных продаж по сравнению с 15,4% годом ранее. Большая часть онлайн-покупок — 97% — приходится на российские интернет-магазины и платформы.

Если раньше выбор товара требовал визита в магазин, сегодня маркетплейсы позволяют заказать несколько вариантов, оценить их дома и вернуть неподходящие.

Интернет‑торговля активно растет практически по всей стране, хотя в дальних регионах темпы несколько ниже из‑за логистики. С расширением зон доставки онлайн‑продажи уверенно увеличивают свою долю и там. В крупных городах офлайн‑магазины все чаще становятся лишь точками выдачи или шоурумами, а сами покупки оформляются в цифровом пространстве.