Что такое вклад в банке

Банковский вклад (депозит) — это договор, по которому вы размещаете в банке определенную сумму на заданных условиях, а банк выплачивает проценты за пользование деньгами. Обычно вклад открывают на фиксированный срок и с оговоренным режимом пополнения и снятия.

Виды банковских вкладов

У любого вклада есть ключевые параметры: срок, ставка, порядок выплаты процентов (в конце срока, ежемесячно, ежеквартально), возможность пополнения и досрочного снятия.

С капитализацией процентов . Начисленные проценты добавляют к телу вклада, и дальше проценты считают уже на увеличенную сумму.

С возможностью частичного снятия . Разрешают забирать часть суммы без закрытия вклада, обычно в пределах неснижаемого остатка и с чуть более низкой ставкой.

Пополняемые . Позволяют вносить дополнительные суммы в течение срока, иногда с ограничениями по минимальной или максимальной сумме.

Вклады до востребования . Деньги можно снимать в любой момент, но ставка минимальная, поэтому их используют как технический запас, а не как инструмент накопления.

Срочные . Открываются на конкретный срок (3, 6, 12 месяцев и т. д.), дают максимальную ставку, но при досрочном расторжении проценты часто пересчитывают по минимальной ставке.

Чаще всего банки предлагают такие виды вкладов:

Как работает вклад в банке

Механика вклада проста: вы размещаете деньги на фиксированный срок по фиксированной ставке, банк замораживает сумму до конца договора и регулярно начисляет проценты. Проценты рассчитывают по согласованной формуле, чаще всего по простым или сложным процентам.

Простейшая формула расчета по простым процентам выглядит так:

Сумма вклада x Ставка x (Срок в днях / 365).

При капитализации проценты периодически добавляют к вкладу, и далее расчет идет уже на увеличенную сумму.

Например, вы открыли вклад на год:

сумма — 100 000 руб. ;

срок — 12 месяцев ;

ставка — 15% годовых ;

проценты в конце срока, без капитализации.

По формуле простых процентов доход будет таким: 100 000 × 15% × (365 / 365) = 15 000 руб. К концу срока вы получите 115 000 руб.

Если бы проценты капитализировались ежемесячно, итоговый доход был бы чуть выше за счет начисления на проценты к процентам.