8144 ОК МП моб
🔴 Вебинар: 6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти проверку →
Вклады
Накопительный счет и вклад — в чем разница

Накопительный счет и вклад — в чем разница

Вклад и накопительный счет — это разные банковские продукты, которые часто путают, хотя они решают разные задачи. Как работает вклад, как накопительный счет и в чем между ними разница — разбираемся в статье.

Автор

Что такое вклад в банке

Банковский вклад (депозит) — это договор, по которому вы размещаете в банке определенную сумму на заданных условиях, а банк выплачивает проценты за пользование деньгами. Обычно вклад открывают на фиксированный срок и с оговоренным режимом пополнения и снятия.

Правовой режим банковских  вкладов регулируется гл. 44 ГК.

Виды банковских вкладов

Чаще всего банки предлагают такие виды вкладов:

  • Срочные. Открываются на конкретный срок (3, 6, 12 месяцев и т. д.), дают максимальную ставку, но при досрочном расторжении проценты часто пересчитывают по минимальной ставке.

  • Вклады до востребования. Деньги можно снимать в любой момент, но ставка минимальная, поэтому их используют как технический запас, а не как инструмент накопления.

  • Пополняемые. Позволяют вносить дополнительные суммы в течение срока, иногда с ограничениями по минимальной или максимальной сумме.

  • С возможностью частичного снятия. Разрешают забирать часть суммы без закрытия вклада, обычно в пределах неснижаемого остатка и с чуть более низкой ставкой.

  • С капитализацией процентов. Начисленные проценты добавляют к телу вклада, и дальше проценты считают уже на увеличенную сумму.

У любого вклада есть ключевые параметры: срок, ставка, порядок выплаты процентов (в конце срока, ежемесячно, ежеквартально), возможность пополнения и досрочного снятия.

Как работает вклад в банке

Механика вклада проста: вы размещаете деньги на фиксированный срок по фиксированной ставке, банк замораживает сумму до конца договора и регулярно начисляет проценты. Проценты рассчитывают по согласованной формуле, чаще всего по простым или сложным процентам.

Простейшая формула расчета по простым процентам выглядит так: 

Сумма вклада x Ставка x (Срок в днях / 365). 

При капитализации проценты периодически добавляют к вкладу, и далее расчет идет уже на увеличенную сумму.

Например, вы открыли вклад на год:

  • сумма — 100 000 руб.;

  • срок — 12 месяцев;

  • ставка — 15% годовых;

  • проценты в конце срока, без капитализации.

По формуле простых процентов доход будет таким: 100 000 × 15% × (365 / 365) = 15 000 руб. К концу срока вы получите 115 000 руб.

Если бы проценты капитализировались ежемесячно, итоговый доход был бы чуть выше за счет начисления на проценты к процентам. 

Под высокий процент вы жертвуете свободным доступом к деньгам, а попытка забрать их раньше почти всегда означает потерю части дохода.

Что такое накопительный счет

Накопительный счет — это банковский счет, который совмещает признаки обычного расчетного счета и вклада. Деньги можно свободно пополнять и снимать, при этом на остаток начисляются проценты.

Основной смысл накопительного счета — держать финансовую подушку безопасности или живые накопления с процентами, не блокируя их на фиксированный срок.

Правовой режим накопительных счетов (как разновидности банковских вкладов) регулируется гл. 45 ГК.

Виды накопительных счетов в банке

Банки предлагают несколько форматов накопительных счетов.

  • Классический накопительный счет. Бессрочный, без ограничений по сроку, с плавающей или фиксированной ставкой, чаще всего с ежедневным начислением процентов на фактический остаток.

  • Счет с повышенной ставкой при выполнении условий. Повышенный процент действует при выполнении лимитов по обороту, остаткам, использованию дебетовой карты, зарплатным поступлениям и т. п.

  • Целевой накопительный счет. Продукт под конкретную цель (покупка жилья, отпуск, крупная покупка), иногда со встроенными лимитами на снятие, бонусами или кешбэком.

  • Накопительный счет в приложении‑копилке. Привязан к карте, автоматически переводит сдачу или фиксированный процент от расходов на накопления.

По ставке накопительный счет обычно уступает лучшим вкладам, но выигрывает за счет гибкости.

Как работает накопительный счет в банке

По накопительному счету банк начисляет проценты на остаток средств, а вы в любой момент можете пополнить счет, перевести деньги на карту или частично снять их. Расчет чаще всего ведут так: каждый день считают проценты на минимальный или фактический остаток, а в конце месяца (или другого периода) суммируют начисления и зачисляют их на счет.

Распространенная формула: минимальный (или фактический) остаток за период × годовая ставка / 365 × число дней в периоде.

Например, вы открыли накопительный счет:

  • 1 сентября положили 100 000 руб.;

  • ставка — 10% годовых;

  • проценты считают по минимальному остатку месяца, выплата раз в месяц.

За 30‑дневный месяц проценты будут примерно такими: 100 000 × 10% / 365 × 30 ≈ 821,9 руб. В конце месяца на счете станет около 100 821,9 руб.

Если вы в процессе пополняете или снимаете деньги, при расчете учитывают либо ежедневный фактический остаток, либо минимальный остаток периода — по условиям банка. 

Вы не привязаны к сроку, деньги можно использовать в любой момент, и при этом они продолжают работать и приносить проценты.

Разница между вкладом и накопительным счетом

Оба продукта защищены системой страхования вкладов (до 1,4 млн руб. на клиента в одном банке вместе с процентами) и облагаются налогом на проценты по единым правилам. Но условия пользования деньгами и доходность отличаются.

Таблица основных отличий вклада и накопительного счета:

Параметр

Вклад

Накопительный счет

Срок

Фиксированный (от нескольких месяцев)

Бессрочный, нет фиксированного срока

Ставка

Обычно выше, фиксируется на срок

Обычно ниже, может меняться по решению банка

Доступ к деньгам

Ограничен, досрочное снятие — с потерей части процентов

Свободный: можно пополнять и снимать в любой момент

Пополнение

Есть у пополняемых вкладов, по условиям

Обычно свободное пополнение

Частичное снятие

Только у специальных вкладов, с условиями

Свободное, иногда с неснижаемым остатком

Начисление процентов

На фиксированную сумму, по ставке и сроку; возможна капитализация

На остаток на счете (минимальный или фактический), часто ежедневно

Прогнозируемость дохода

Высокая: доход известен заранее (при неснятии)

Ниже: доход зависит от движения средств и возможной смены ставки

Назначение

Долгосрочное накопление под фиксированный доход

Подушка безопасности, накопления с доступом к средствам

Риск потери процентов

Высок при досрочном закрытии

Низкий: проценты за уже прошедший период обычно сохраняются

Страхование и налоги

Застраховано до 1,4 млн руб., согласно Федеральному закону 177-ФЗ.

Застраховано до 1,4 млн руб., согласно Федеральному закону 177-ФЗ.

Что выгоднее: вклад или накопительный счет

Выбор зависит от задач, горизонта и готовности заморозить деньги.

Вклад обычно выгоднее, если у вас есть крупная сумма, которую вы готовы не трогать 6–12 месяцев и дольше, если важна максимальная ставка и понятный заранее доход, а также когда это стратегические накопления на крупные долгосрочные цели.

Накопительный счет выигрывает, если нужен резерв на непредвиденные расходы (здоровье, ремонт, техника) и вы не можете позволить себе заморозить деньги. Он удобен, когда вы копите постепенно небольшими суммами, хотите пополнять и иногда снимать, а ставка по счету сопоставима с вкладом, но свобода действий важнее возможной разницы в нескольких процентных пунктах.

Оптимальная стратегия для многих — комбинировать инструменты: на вклад оформить часть средств, которые точно не понадобятся ближайший год, а на накопительном счете держать финансовую подушку и текущие накопления. Так вы получите и более высокий процент по длинным деньгам, и доступ к резерву без штрафов.

Начать дискуссию

ГлавнаяКурсы