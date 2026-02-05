С 1 февраля в России изменились правила возврата технически сложных товаров — в чем суть

Новые правила возврата техники: ключевые изменения

Теперь покупатель может требовать не только уплаченные по договору деньги, но и компенсацию разницы между ценой покупки и актуальной рыночной ценой аналогичного товара с учетом износа, года выпуска и сопоставимых характеристик.

Речь идет о случаях, когда товар оказался ненадлежащего качества и потребитель заявляет одно из предусмотренных законом требований — возврат денег, замену, устранение недостатков или снижение цены. Механизм направлен на то, чтобы покупатель после возврата бракованной вещи мог приобрести аналогичный товар в текущих ценовых условиях, а не терять часть стоимости из‑за инфляции и подорожания техники.

Главное изменение: при возврате технически сложного товара ненадлежащего качества покупатель вправе требовать:

возврат суммы, уплаченной по договору купли‑продажи;

возмещение разницы между ценой покупки и рыночной ценой аналогичного товара на момент удовлетворения требования — добровольно или по решению суда.

Под «аналогичным товаром» понимается изделие с сопоставимыми характеристиками, годом выпуска и степенью износа. Цена берется не по каталогу новых устройств, а по рыночной стоимости товара с аналогичными параметрами на вторичном рынке.