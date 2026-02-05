С 1 февраля в России изменились правила возврата технически сложных товаров — в чем суть

С 1 февраля 2026 года в пункт 4 статьи 24 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300‑1 «О защите прав потребителей» внесены изменения Федеральным законом от 28.12.2025 № 500‑ФЗ. Эти поправки меняют порядок расчетов при возврате технически сложных товаров ненадлежащего качества.
Чтобы понять, как будут работать новые правила и к чему готовиться продавцам и покупателям, разберем основные изменения в порядке возврата техники и расчета компенсации
Новые правила возврата техники: ключевые изменения
Теперь покупатель может требовать не только уплаченные по договору деньги, но и компенсацию разницы между ценой покупки и актуальной рыночной ценой аналогичного товара с учетом износа, года выпуска и сопоставимых характеристик.
Речь идет о случаях, когда товар оказался ненадлежащего качества и потребитель заявляет одно из предусмотренных законом требований — возврат денег, замену, устранение недостатков или снижение цены. Механизм направлен на то, чтобы покупатель после возврата бракованной вещи мог приобрести аналогичный товар в текущих ценовых условиях, а не терять часть стоимости из‑за инфляции и подорожания техники.
Главное изменение: при возврате технически сложного товара ненадлежащего качества покупатель вправе требовать:
возврат суммы, уплаченной по договору купли‑продажи;
возмещение разницы между ценой покупки и рыночной ценой аналогичного товара на момент удовлетворения требования — добровольно или по решению суда.
Под «аналогичным товаром» понимается изделие с сопоставимыми характеристиками, годом выпуска и степенью износа. Цена берется не по каталогу новых устройств, а по рыночной стоимости товара с аналогичными параметрами на вторичном рынке.
При этом сохраняются общие правила: продавец вправе провести экспертизу, чтобы подтвердить производственный характер недостатка, а сроки удовлетворения требований и ответственность за просрочку по‑прежнему регулируются законом «О защите прав потребителей».
Перечень технически сложных товаров, подлежащих возврату
Перечень технически сложных товаров утвержден постановлением Правительства от 10.11.2011 № 924 и используется, в том числе, для применения новых правил возврата. К таким товарам относятся, например:
легковые автомобили, мотоциклы, мотороллеры, снегоходы и иные транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем, предназначенные для движения по дорогам общего пользования;
легкие самолеты, вертолеты и другие летательные аппараты с двигателем;
тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы и иная самоходная техника с двигателем;
суда спортивные, туристские и прогулочные, катера, лодки, яхты;
системные блоки, стационарные и портативные компьютеры, ноутбуки, мониторы с цифровым блоком управления;
планшеты, игровые приставки, комплекты спутникового телевидения;
телевизоры и проекторы с цифровым блоком управления;
цифровые фото- и видеокамеры, объективы и иное оптическое оборудование с цифровым управлением;
холодильники, морозильники, комбинированные холодильники‑морозильники;
стиральные, сушильные, стирально‑сушильные и посудомоечные машины;
плиты, варочные панели, духовые шкафы, встраиваемые СВЧ‑печи, кондиционеры, электрические водонагреватели, роботы‑пылесосы и другая крупная бытовая техника;
наручные и карманные часы (механические, электронно‑механические, электронные) с двумя и более функциями;
ручной и переносной электрифицированный инструмент.
Именно для этих категорий действует особый порядок возврата, замены и ремонта, в том числе новые правила расчета суммы компенсации.
Возврат технически сложного товара и условия его применения
Технически сложный товар можно вернуть при наличии существенного недостатка или других оснований, предусмотренных законом, например повторяющейся поломки после ремонта. В таких случаях потребитель выбирает: потребовать возврата денег, замены товара на аналогичный, безвозмездного устранения недостатков или соразмерного уменьшения цены.
С 1 февраля 2026 года, если выбор сделан в пользу возврата денег, продавец должен ориентироваться на рыночную стоимость сопоставимого товара на момент удовлетворения требования, а не только на сумму по чеку. При этом учитываются год выпуска, уровень износа и характеристики конкретной модели, чтобы не сравнивать флагманские и сильно устаревшие устройства.
Сам по себе факт эксплуатации товара не лишает покупателя права на возврат, если недостаток существенный и возник не по его вине. Но степень использования прямо влияет на расчет рыночной стоимости и, соответственно, на размер дополнительной компенсации.
Права потребителей 2026: защита от инфляции и несправедливого расчета
Новая конструкция призвана защитить потребителей от инфляционного обесценивания их денег. Раньше при возврате бракованной техники покупатель получал только уплаченную сумму, и в условиях роста цен на рынке этих денег часто не хватало для покупки аналогичного товара.
Теперь закон допускает компенсацию разницы, если сопоставимый товар подорожал: человек вправе получить ту сумму, которой реально хватит, чтобы снова купить аналогичное устройство с учетом его возраста и износа. Одновременно правила содержат баланс в пользу продавцов: расчет ведется не по цене абсолютно нового товара, а по рыночной стоимости подержанного аналога, а размер неустойки ограничен ценой договора.
Если продавец умышленно вводил покупателя в заблуждение относительно характеристик или состояния товара, это рассматривается в рамках общих норм о защите прав потребителей, и у суда сохраняется возможность назначить полный возврат и дополнительные санкции.
Ограничение неустойки и ответственность продавца
Еще одно важное изменение с 1 февраля 2026 года — ограничение размера законной неустойки. Теперь сумма неустойки за просрочку удовлетворения требований потребителя не может превышать цену товара, уплаченную по договору купли‑продажи, если иное не предусмотрено законом.
Ранее неустойка начислялась по ставке 1% в день от цены товара, и при длительных спорах ее размер мог в разы перекрывать стоимость самой вещи. Новый «потолок» в размере 100% цены товара снижает риск чрезмерных сумм и стимулирует стороны к более быстрому урегулированию конфликтов.
Кроме того, уточнены основания освобождения продавца от штрафа в размере 50% от присужденной суммы: он может быть освобожден, если докажет, что не смог удовлетворить требования по вине покупателя или из‑за действий третьих лиц. Это должно сократить случаи формального выбивания штрафов и сосредоточить ответственность на действительно виновной стороне.
Возврат бракованной техники и рыночная реальность
На практике ключевой вопрос — как определить рыночную цену аналогичного товара с учетом износа и года выпуска. Чаще всего ориентиром становятся данные маркетплейсов и площадок объявлений вроде сервисов объявлений, а также заключения оценщиков и экспертов.
Пример. Покупатель приобрел смартфон в 2023 году за 40 000 рублей, а в 2026 году у него выявлен существенный заводской дефект. Аналогичный смартфон того же года выпуска и с сопоставимым состоянием сегодня на рынке подержанной техники стоит 55 000 рублей. В этом случае покупатель может требовать:
40 000 рублей — уплаченная по договору сумма;
15 000 рублей — разница между ценой покупки и рыночной ценой сопоставимого подержанного смартфона.
Если же аналогичная модель на вторичном рынке стоит уже 30 000 рублей, разница в пользу покупателя отсутствует, и он получает только 40 000 рублей по договору. Таким образом, механизм дополнительно защищает от инфляции, но не превращает возврат бракованной техники в способ заработать: результат зависит от реальной динамики цен на рынке.
Начать дискуссию