Страховой стаж и трудовой стаж: в чем разница

Что такое трудовой стаж

Трудовой стаж — это общая продолжительность трудовой деятельности человека, то есть период, когда он работал и выполнял трудовые обязанности.

Порядок учета трудового стажа для получения отдельных гарантий и компенсаций закреплен в статье 314 Трудового кодекса.

Сейчас для назначения страховой пенсии по старости решающим считается страховой стаж и пенсионные баллы, но трудовой стаж продолжают использовать, когда считают периоды работы до 2002 года и при расчете отдельных видов пенсий — например, за выслугу лет или досрочных пенсий для «льготных» профессий.