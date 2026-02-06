Страховой стаж и трудовой стаж: в чем разница

Много лет стажа в трудовой книжке — еще не гарантия хорошей пенсии: для работодателя и Социального фонда стаж считается по разным правилам и по‑разному влияет на ваши права. В статье разбираемся, чем страховой стаж отличается от трудового стажа, и почему периоды неофициальной работы часто выпадают из пенсионной биографии.
Что такое страховой стаж
Страховой стаж — это суммарная продолжительность периодов, за которые уплачивались страховые взносы за человека в Социальный фонд России (бывший ПФР), плюс отдельные социально значимые периоды, которые закон разрешает засчитывать даже без взносов.
Понятие страхового стажа и порядок его учета закреплены в главе 3 закона № 400‑ФЗ «О страховых пенсиях».
Что значит страховой стаж для пенсии
Страховой стаж нужен в первую очередь для:
назначения страховой пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца;
определения права на пенсию (минимальный стаж) и влияет на размер пенсии вместе с пенсионными баллами.
Что включают в страховой стаж
Для пенсии в страховой стаж засчитывают периоды, когда человек работал официально и за него платили страховые взносы, а также некоторые социально значимые периоды, когда он не работал.
В страховой стаж для пенсии входят:
работа по трудовому договору, когда работодатель уплачивает страховые взносы;
деятельность по договорам ГПХ и предпринимательство, если за эти периоды перечислялись взносы;
служба по призыву;
отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет (но не более 6 лет суммарно за всю жизнь);
уход за престарелыми или инвалидами I группы;
время, когда человек не работал, но состоял на учёте в центре занятости и получал пособие по безработице.
Именно страховой стаж проверяют при назначении страховой пенсии. Если его мало, права на страховую пенсию может не быть, даже если человек всю жизнь работал.
Что такое трудовой стаж
Трудовой стаж — это общая продолжительность трудовой деятельности человека, то есть период, когда он работал и выполнял трудовые обязанности.
Порядок учета трудового стажа для получения отдельных гарантий и компенсаций закреплен в статье 314 Трудового кодекса.
Сейчас для назначения страховой пенсии по старости решающим считается страховой стаж и пенсионные баллы, но трудовой стаж продолжают использовать, когда считают периоды работы до 2002 года и при расчете отдельных видов пенсий — например, за выслугу лет или досрочных пенсий для «льготных» профессий.
Что входит в общий трудовой стаж
В общий трудовой стаж включают все периоды, когда человек работал и выполнял трудовые обязанности, подтвержденные документами, даже если за это время не платились страховые взносы.
Как правило, в трудовой стаж засчитываются:
работа по трудовому договору по записям в трудовой книжке;
работа по трудовым контрактам, подтверждённая договорами, приказами, архивными справками и другими документами работодателя;
периоды работы у разных работодателей, включая сезонную занятость и подработки, если они подтверждены документально;
периоды учебы и иной деятельности, которые учитываются в общий трудовой стаж по старым правилам до 2002 года.
При этом в трудовой стаж могут попасть периоды работы, за которые страховые взносы фактически не платились (например, серая зарплата). Это увеличит общий трудовой стаж и может повлиять на выслугу лет и отдельные льготы, но не войдет в страховой стаж и не даст пенсионных баллов для современной страховой пенсии.
Как считается трудовой стаж
Традиционно его считали по:
записям в трудовой книжке;
иногда — по другим документам (контракты, справки, архивные сведения) при подтверждении стажа.
Раньше общий трудовой стаж был базой для расчета пенсии. Сейчас он чаще используется для:
надбавок за выслугу лет;
корпоративных льгот;
установления доплат, дополнительных отпусков и других гарантий по локальным актам работодателя.
Чем страховой стаж отличается от трудового
Разницу между трудовым и страховым стажем нагляднее всего показать в таблице — по тому, как их считают, для чего используют и какие периоды жизни засчитывают.
Таблица различий трудового и страхового стажа:
Критерий
Трудовой стаж
Страховой стаж
Основа учета
Фиксирует сам факт работы по трудовой книжке и другим документам.
Фиксирует периоды, за которые уплачивались взносы в систему обязательного пенсионного страхования, плюс льготные периоды (уход, служба и др.).
Основное назначение
Нужен для выслуги лет, кадровых расчетов, корпоративных льгот и подтверждения опыта.
Критически важен для назначения права на страховую пенсию и расчета ее размера.
Какие периоды входят
Может включать периоды, когда взносы не платились (неофициальная работа, «серые» схемы), если есть документы.
Не включает такие неофициальные периоды, но учитывает специальные социальные периоды: уход за ребенком, инвалидом, служба по призыву и др.
Типичный размер
Обычно больше: учитывает и официальную, и подтвержденную неофициальную занятость, сезонные подработки и т.п.
Обычно меньше и жестко привязан к фактическим взносам и данным Социального фонда России.
Пример различия трудового и страхового стажей
Если человек:
10 лет работал официально с белой зарплатой;
5 лет — неофициально, без трудового договора и взносов.
Тогда:
трудовой стаж (если подтвердить все периоды) может составить 15 лет;
страховой стаж — только 10 лет, потому что платежей в систему обязательного пенсионного страхования за 5 серых лет не было, если при этом не было льготных периодов (уход за ребенком, служба и т. п.).
Поэтому для будущей пенсии важна не просто длительность работы, а официальная занятость и уплата страховых взносов, которые формируют страховой стаж и пенсионные баллы.
