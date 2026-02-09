Утренний бухгалтер № 6061. Будет новая форма декларации по косвенным налогам

Статьи

— 6 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

6 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 6 февраля и кто из известных людей родился в этот день.

— Утренний бухгалтер № 6060. Роспотребнадзор против подарков в виде тортов и конфет

Привычные на работе сладости к праздникам Роспотребнадзор советует заменить на адекватные аналоги.

— Увольнение по инициативе работодателя в 2026 году: основания, порядок и нюансы

Сотрудник может уволиться по собственному желанию, по соглашению сторон или по инициативе работодателя. В последнем случае закон предусматривает конкретные основания, увольнение по другим причинам работник может оспорить в суде. Рассказываем, как провести увольнение в 2026 году и какие нюансы стоит учесть.

— Как закрыть вклад: условия и риски

Вклад позволяет получать прибыль за счет хранения средств в банке. На первый взгляд это кажется выгодным и для банка, и для самого вкладчика. Какие подводные камни есть при закрытии вклада и что нужно учесть заранее — рассказали в статье.

— Как проверить содержание исполнительного листа по номеру

Узнать сумму и статус долга по исполнительному листу можно за пару минут — достаточно номера документа или производства. Рассказываем, как проверить информацию на сайте ФССП, через Госуслуги, а также что делать, если данные не найдены.

— Какие кадровые документы можно хранить без согласия сотрудника, а какие — только с ним

Личные данные физлица можно использовать только при трудоустройстве, служебном продвижении или для обеспечения безопасности. Разбираемся, какую информацию можно хранить без согласия работника, а какие — только с ним.

— Можно ли выплатить премию только одному человеку

Премирование сотрудников обычно регламентируется локальными нормативными актами. Но иногда работодатели хотят сделать поощрение только одному работнику. Как это оформить?

— Бухгалтерские проводки по депозитам и процентам: как правильно отражать в учете

Депозиты в банке являются одним из способов эффективного использования свободных денежных средств юридических лиц. Они позволяют приумножить капитал, защитить его от инфляции и получать стабильный доход в виде процентов. Разберем, как отражать операции по депозитам в учетах.

— Больничный по уходу за ребенком в 2026 году: лимиты по дням и суммам

Если у сотрудника заболел ребенок, он может оформить больничный по уходу за ним. По оплате детских больничных есть ряд нюансов.

— 20 лучших компаний по ремонту квартир в Санкт-Петербурге в 2026 году

Теряетесь в миллионе компаний на рынке ремонта квартир СПб и ищете надежного подрядчика? Число подрядчиков растет с каждым годом, но только единицы отличаются высоким уровнем качества. Чтобы упростить поиск надежного исполнителя, мы подготовили детальный рейтинг 20 лучших ремонтных компаний в Санкт-Петербурге (СПб).

— Все разъяснения по НДС за 2025 год: обзор писем Минфина и ФНС

Собрали для вас краткую сводку по разъяснениям Минфина и ФНС по НДС. Сохраняйте и пользуйтесь.

— Откровенные условия: управление командой в 2026 году

Мы живем в эпоху, когда привычные управленческие модели устаревают быстрее, чем компании успевают их внедрить. В 2026 году переформатирование команд стала не трендом, а ежедневной реальностью. В статье дадим анализ тому, что сейчас работает в управлении коллективами, а что — уже нет.

— Пять главных правил, как и когда платить неустойку в контрактах по 44-ФЗ

Слово «неустойка» известно всем. Условия о штрафах и пени есть почти в любом финансовом договоре, и не только финансовом. Выплата неустойки — мера защиты интересов одной стороны договора в случае нарушений условий другой стороной. Есть эта мера и в госзакупках. Ее цель — поддерживать дисциплину и надлежащее исполнение контрактов в рамках 44-ФЗ.

— Страховой стаж и трудовой стаж: в чем разница

Что такое страховой и трудовой стаж, чем они отличаются, какие периоды засчитываются и почему для пенсии решающую роль играет страховой стаж и взносы.

— Как заполнить авансовый отчет в 2026 году: образец заполнения, сроки

За выданные под отчет денежные средства на хозяйственные расходы, на командировочные расходы и т. д. сотрудник организации должен отчитаться. Для этого составляют авансовый отчет, к которому прикладывают подтверждающие документы.

— Кому нужен медосмотр при приеме на работу в 2026 году

Для некоторых профессий и категорий работников медосмотр при трудоустройстве обязателен. Приведем подробный перечень.

— Депутаты предлагают новый механизм повышения налогов. 🤔«Ночной бухгалтер» № 2111

Законы о повышении налогов должны вступать в силу через год после их опубликования.