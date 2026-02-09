Утренний бухгалтер № 6061. Будет новая форма декларации по косвенным налогам

ФНС подготовила изменения в форму декларации по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров на территорию РФ с территории государств-членов ЕАЭС.
Роструд: командировка на Крайний Север – не причина проводить медосмотр.
Дробление бизнеса глазами ФНС: варианты схем, их последствия и способы сокращения налоговой нагрузки, разбираем здесь.
Работодателям могут разрешить хранить данные сотрудников только в цифровом виде в централизованной госсистеме под управлением Минтруда или СФР.
Налоговая служба: если в платежке не указали НДС – его все равно нужно заплатить.
Опрос: жители крупных городов рассказали о желаемой зарплате. На МРОТ 2026 не согласны нигде.
Если в 4 квартале выручка организации превысила 60 млн рублей – подавать уточненку по налогу на прибыль за 9 месяцев не нужно.
Молодежь сокращает траты на одежду и обувь, а маркетинговые уловки просто игнорирует.
⭐ Совет от редакции: Электронные перевозочные документы в 2026 году. Как подготовиться к обязательности внедрения ЭДО на транспорте, узнаете на вебинаре 4 марта в 11:00 мск. Записаться.
🔥 Защитите бизнес от штрафов — обучите сотрудников вовремя!
За отсутствие обучения охране труда предусмотрены серьезные штрафы — до 130 тыс. руб. за каждого сотрудника по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП. Научитесь оценивать риски на производстве, а также организовывать безопасную работу и предотвращать штрафы с комплектом курсов «Обязательное обучение по охране труда. Комплект‑максимум».
После прохождения вы сможете оптимизировать систему охраны труда, разберетесь со всеми требованиями законодательства, получите документы об обучении, которые мы передадим в реестр Минтруда.
Цена комплекта со скидкой 32%: 5 900 руб. вместо
8 700 руб.
Разборы законов
— Упрощенная бухгалтерская финансовая отчетность за 2025 год
Отчитываться в упрощенной форме могут некоторые категории организаций. Начиная с 2025 года бухгалтерскую отчетность регулирует новый ФСБУ 4/2023. Разберем, что именно поменялось в упрощенной отчетности за год.
— Маркетплейсы – 2026: контроль ФНС и блокировка счетов. Конспект вебинара с видео
Обсудили основные изменения, которые коснутся селлеров в 2026 году. Что делать с НДС, как перейти на АУСН и как взять курс на обеление.
— Как оформить увольнение из-за переезда работника. Мини-курс
Как в трудовой книжке оформить запись об увольнении из-за смены места жительства? Расскажем по порядку.
— Как принять нового участника в ООО. Мини-курс
Как зарегистрировать увеличение уставного капитала за счет нового участника? Расскажем по порядку.
— Отчет о финансовых результатах: новая форма за 2025 год
Все компании обязаны составлять отчет о финансовых результатах и представлять его в ИФНС ежегодно в составе годовой бухгалтерской отчетности. Рассмотрим порядок сдачи формы за 2025 год в полном и упрощенном варианте.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 6 февраля 2026 года
2 Совкомбанк будет кредитовать компании под залог биткоина
3 📈 С 2026 года повысили пособие по временной нетрудоспособности: Минтруд назвал новые суммы
4 Жалобы по административным правонарушениям будут рассматривать высшие суды регионов
5 Зимой 2025-2026 россияне стали больше искать подработку
6 💫 Февральское потепление! Скидки до -75% на курсы для работы в 2026 году
7 Молодежь стала меньше тратить из-за роста цен, а маркетинговые уловки просто игнорируют
8 А7-Агент затягивает возврат денег из-за своей ошибки. Клиенты продолжают жаловаться на работу компании
9 💍 За непредставление информации об обороте ювелирных изделий хотят ввести штрафы
10 📚 Депутаты предлагают не хранить кадровые архивы
11 Если в 4 квартале выручка превысила 60 млн рублей – подавать уточненку за 9 месяцев не нужно
12 Центробанк приглашает экспертов оценить денежно-кредитную политику
13 🚚 Госдума может ужесточить наказание за использование автомобиля в качестве рекламного билборда
14 «Клерк» подобрал грамотных консультантов для разбора сложных бухгалтерских ситуаций
15 Как сохранить деньги от инфляции в 2026 году: совет от эксперта
16 Какую ставку НДС применять – зависит от стадии расчета и сделки
17 👷 Ужесточат требования к генподрядчикам, привлекающим на стройки иностранных работников
18 Больше половины российских компаний внедрили ИИ в работу с персоналом. Но очень точечно
19 ❄ Нельзя заставлять работника трудиться на улице в сильный мороз без перерыва на обогрев и средств защиты
20 👀 Институт экономики РАН назвал самые перспективные профессии, где будет рост зарплат
21 ✉ Серую зарплату получают около 8 млн россиян, а для молодых з/п наличкой — уже архаика
22 Обманутым дольщикам предлагают выдавать субсидии на погашение кредита + новый реестр
23 Жители крупных городов рассказали о желаемой зарплате. На МРОТ 2026 не согласны нигде
24 📉 Рынок бухгалтерского аутсорсинга вырос только на 10%: эксперт объяснил, почему падает доход
25 📄 ФНС меняет форму декларации по косвенным налогам
26 ⏳ ЛДПР предлагает ввести новый механизм повышения налогов. Опрос
27 ФНС: если в платежке не указали НДС – его все равно нужно заплатить
28 Миронов предложил условие для господдержки застройщиков: делитесь квартирами
29 Командировка на Крайний Север – не причина проводить медосмотр
30 В какую недвижимость самые перспективные инвестиции в 2026 году: мнение эксперта
31 👩💼 Резюме главбуха глазами руководителя: как сделать так, чтобы вас заметили. Выпуск № 20 подкаста «Налоговое утро»
32 ✌ УФНС: в Дагестане появился девятый миллиардер
33 💰 В 10 регионах пенсионеры получают больше 30 тысяч рублей
34 Для инвестпроектов в СЭЗ в новых регионах могут смягчить условия
35 Межведомственные комиссии будут обязаны подтверждать пенсионный стаж жителям Крыма за 2014 год
36 💥 АУСН криво считает НДФЛ, важные изменения в феврале, долг экс-бухгалтера Турусиной в бюджет на 700+ млн, новые формы по налогам и декларации. Топ новостей за неделю
37 🔥 Скидка выходного дня! Онлайн-курсы по 3 500 руб. до понедельника
38 Мосбиржа научит инвесторов анализировать рынок с помощью нейросетей
39 📈 «Клерк» занял 16 место в рейтинге самых цитируемых финансовых СМИ за 2025 год
40 Страховщики предложили уведомлять о всех изменениях с ОСАГО через Госуслуги
Мероприятия
От управленческого учета к стратегическому финансовому моделированию. Консультация с экспертом Ларисой Магафуровой
Дата проведения: 9 февраля, понедельник
Маркетплейсы: как работать с АУСН и НДС в 2026 году
Дата проведения: 10 февраля, вторник
Практический курс AI- главный бухгалтер.
Дата проведения: 10 февраля, вторник
Налоговая реформа 2026. Практическое внедрение. Как работать по-новому без штрафов и проблем.
Дата проведения: 11 февраля, среда
Налоговые проверки в 2026 году: топ 5 претензий, опасные схемы и разумные альтернативы
Дата проведения: 12 февраля, четверг
Статьи
— 6 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
6 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 6 февраля и кто из известных людей родился в этот день.
— Утренний бухгалтер № 6060. Роспотребнадзор против подарков в виде тортов и конфет
Привычные на работе сладости к праздникам Роспотребнадзор советует заменить на адекватные аналоги.
— Увольнение по инициативе работодателя в 2026 году: основания, порядок и нюансы
Сотрудник может уволиться по собственному желанию, по соглашению сторон или по инициативе работодателя. В последнем случае закон предусматривает конкретные основания, увольнение по другим причинам работник может оспорить в суде. Рассказываем, как провести увольнение в 2026 году и какие нюансы стоит учесть.
— Как закрыть вклад: условия и риски
Вклад позволяет получать прибыль за счет хранения средств в банке. На первый взгляд это кажется выгодным и для банка, и для самого вкладчика. Какие подводные камни есть при закрытии вклада и что нужно учесть заранее — рассказали в статье.
— Как проверить содержание исполнительного листа по номеру
Узнать сумму и статус долга по исполнительному листу можно за пару минут — достаточно номера документа или производства. Рассказываем, как проверить информацию на сайте ФССП, через Госуслуги, а также что делать, если данные не найдены.
— Какие кадровые документы можно хранить без согласия сотрудника, а какие — только с ним
Личные данные физлица можно использовать только при трудоустройстве, служебном продвижении или для обеспечения безопасности. Разбираемся, какую информацию можно хранить без согласия работника, а какие — только с ним.
— Можно ли выплатить премию только одному человеку
Премирование сотрудников обычно регламентируется локальными нормативными актами. Но иногда работодатели хотят сделать поощрение только одному работнику. Как это оформить?
— Бухгалтерские проводки по депозитам и процентам: как правильно отражать в учете
Депозиты в банке являются одним из способов эффективного использования свободных денежных средств юридических лиц. Они позволяют приумножить капитал, защитить его от инфляции и получать стабильный доход в виде процентов. Разберем, как отражать операции по депозитам в учетах.
— Больничный по уходу за ребенком в 2026 году: лимиты по дням и суммам
Если у сотрудника заболел ребенок, он может оформить больничный по уходу за ним. По оплате детских больничных есть ряд нюансов.
— 20 лучших компаний по ремонту квартир в Санкт-Петербурге в 2026 году
Теряетесь в миллионе компаний на рынке ремонта квартир СПб и ищете надежного подрядчика? Число подрядчиков растет с каждым годом, но только единицы отличаются высоким уровнем качества. Чтобы упростить поиск надежного исполнителя, мы подготовили детальный рейтинг 20 лучших ремонтных компаний в Санкт-Петербурге (СПб).
— Все разъяснения по НДС за 2025 год: обзор писем Минфина и ФНС
Собрали для вас краткую сводку по разъяснениям Минфина и ФНС по НДС. Сохраняйте и пользуйтесь.
— Откровенные условия: управление командой в 2026 году
Мы живем в эпоху, когда привычные управленческие модели устаревают быстрее, чем компании успевают их внедрить. В 2026 году переформатирование команд стала не трендом, а ежедневной реальностью. В статье дадим анализ тому, что сейчас работает в управлении коллективами, а что — уже нет.
— Пять главных правил, как и когда платить неустойку в контрактах по 44-ФЗ
Слово «неустойка» известно всем. Условия о штрафах и пени есть почти в любом финансовом договоре, и не только финансовом. Выплата неустойки — мера защиты интересов одной стороны договора в случае нарушений условий другой стороной. Есть эта мера и в госзакупках. Ее цель — поддерживать дисциплину и надлежащее исполнение контрактов в рамках 44-ФЗ.
— Страховой стаж и трудовой стаж: в чем разница
Что такое страховой и трудовой стаж, чем они отличаются, какие периоды засчитываются и почему для пенсии решающую роль играет страховой стаж и взносы.
— Как заполнить авансовый отчет в 2026 году: образец заполнения, сроки
За выданные под отчет денежные средства на хозяйственные расходы, на командировочные расходы и т. д. сотрудник организации должен отчитаться. Для этого составляют авансовый отчет, к которому прикладывают подтверждающие документы.
— Кому нужен медосмотр при приеме на работу в 2026 году
Для некоторых профессий и категорий работников медосмотр при трудоустройстве обязателен. Приведем подробный перечень.
— Депутаты предлагают новый механизм повышения налогов. 🤔«Ночной бухгалтер» № 2111
Законы о повышении налогов должны вступать в силу через год после их опубликования.
Блоги компаний
Премиальный интерьер для клиники: материалы, свет и решения, которые выдерживают ежедневную нагрузку
Инвентаризация за час, а не за неделю: как цифра спасает нервы главбуха
План коммуникаций при киберинциденте: синхронизация ИБ, PR, юридического блока и руководства
Самозанятость в 2026 году: ключевые изменения и тренды
10 самых важных документов, которые должны быть у каждого оператора персональных данных в 2026 году
Как оживить черно-белое фото онлайн: анимация изображения с помощью нейросети
Как правильно оформлять документы новым плательщикам НДС в 2026 году
Можно ли нанять самозанятого бухгалтера в компанию
Увольнение генерального директора в связи с ликвидацией организации в 2026 году
Рейтинг юристов по образовательным спорам в Москве 2026
Нейросеть для генерации изображений бесплатно: как создать и обработать фото АИ онлайн?
Полный гайд 2026: как пополнить Apple ID в России и оплачивать подписки Apple
Юристы по международному праву в Москве: рейтинг 2026
Законная оптимизация или необоснованная налоговая выгода: как избежать вопросов со стороны ФНС
📄 Бухгалтерская отчетность за 2025 год: какие задачи можно поручить нейросети при подготовке
Фотореалистичные рендеры интерьеров от Remplanner, с помощью нейросетей
Консультации
ИП на УСН 15% + 5% ндс, продает через маркетплейсы
НДС. Заявление о ввозе и уплате косвенных налогов
Переводы физического лица между своими счетами
Исправление номера авансового счет фактуры в 1 с бухгалтерия
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Курьер подработка. Свободный график. От 16 Зарплата от 160000 до 305000 ₽, , Гибкий график
— Менеджер по продажам Гибкий график Без опыта Зарплата до 170000 ₽, , Гибкий график
— Менеджер по работе с клиентами (бухгалтерский аутсортинг) Зарплата от 70000 ₽, , Полный день
— Бухгалтер на первичную документацию (специализация — строительство, удаленно) Зарплата от 40000 ₽, , Полный день
— Бухгалтер в аутсорсинговую компанию Зарплата от 50000 до 90000 ₽, , Гибкий график
— Главный бухгалтер Зарплата от 40000 ₽, , Гибкий график
— Главный бухгалтер филиала в Туркменистане Зарплата не указана, Ашхабад, Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 180000 до 220000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер Зарплата не указана, , Гибкий график
— Старший бухгалтер Зарплата от 130000 до 150000 ₽, Домодедово, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер малого предприятия в единственном лице
— Бухгалтер по сопровождению ИП для маркетплейсов
— Бухгалтер в единственном числе
Трибуна
Лицензионный договор возник после нарушения прав: использовать в расчете компенсации или нет?
Камералку может проводить не ваша инспекция: с чем столкнется бизнес с 2026 года
💥Обзор новостей: мошенники предлагают оформить семейную налоговую выплату, ключевая ставка снизится до 15,5%, мужчины считают авторитетом чаще маму, чем супругу
Почему я не покупаю акции даже после отката? К чему готовиться инвестору
Нужно ли ИП без сотрудников на АУСН платить страховые взносы
✅ Как налоговая нашла «исчезнувшую» компанию-должника и взыскала долг с ее двойника
15 млн самозанятых ждут перемен: что скрывается за предложением сделать НПД постоянным
Нужно ли подавать уведомление в «Честный Знак» для ОКВЭД 47.91 и 47.99?
О перепродаже сертификата на проведение медицинского обследования без лицензии
Один просроченный платеж по госконтракту может «заморозить» бизнес на 2–3 месяца
Выход из ООО. Налоговые последствия в 2026 году
Жительницу Междуреченского округа осудили за снятие пенсии умершей матери
Лучший гаджет для холостяка-инвестора
Потребительский экстремизм: границы допустимого и позиция суда
Безопасная доля вычетов НДС за 4 квартал 2025 г. На сайте ФНС появилась официальная информация
💡АУСН и расходы, подробный разбор: как не переплатить налог из-за мелочей
Налог на геймеров, презервативы и ковид в международном обзоре
Документы
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-1331/2025 от 29.05.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Пять главных правил, как и когда платить неустойку в контрактах по 44-ФЗ
Верховный Суд РФ: Определение № 308-ЭС25-2615 от 06.05.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Пять главных правил, как и когда платить неустойку в контрактах по 44-ФЗ
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС24-17591 от 30.01.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Пять главных правил, как и когда платить неустойку в контрактах по 44-ФЗ
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/47568 от 28.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/48100 от 01.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/31668 от 29.04.2019
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/11803@ от 29.06.2019
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/12639@ от 28.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-12-13/48079 от 01.07.2019
Последние темы форума
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию