Наши не умеют? Как преодолеть недоверие к российским продуктам и повысить конкурентоспособность

Истоки недоверия: корни проблемы

Отношение русских людей к иностранному формировалось на протяжении веков под влиянием исторических, культурных и социальных факторов. Очень долго Россия была изолирована от Западной Европы, что дополнительно подогревало наш интерес ко всему неизвестному.

Еще во времена реформ Петра I, который активно заимствовал европейские обычаи, западные достижения воспринимались как эталон прогресса и модернизации. В условиях советского товарного дефицита импортные изделия считались признаком роскоши и солидного достатка. Эти стандарты конечно оставили свой след в культурной памяти, закрепив стереотип о превосходстве зарубежного.

Но уже в 2000-х годах сложилось дифференцированное отношение к импортным товарам. В выборе бытовой техники, автомобилей, компьютеров или одежды потребители отдавали предпочтение иностранным брендам. Но продукты предпочитали отечественные, потому что они были натуральными и не содержали химии.

Сегодня рынок меняется, в России появляются компании, доказывающие, что российское производство способно соответствовать мировым стандартам. Об этом говорят и цифры. Согласно результатам социологического исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» в 2025 году, почти 6 из 10 россиян отдают предпочтение продукции отечественного производства. Исходя из цифр, ключевыми драйверами этого тренда можно считать: