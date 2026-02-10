За директора на 0,5 ставки взносы надо платить с целого МРОТ. 💼«Ночной бухгалтер» № 2113

Сегодня в выпуске:
Работа в режиме неполного времени не снижает базу по взносам за директора.
ФНС рекомендует сдать уточненку по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 года, если с 01.01.2026 компания перешла на УСН.
Ужесточают налоговые требования для трудовых мигрантов.
Бухгалтеры интересуются, как платить взносы на травматизм, если нет расчетного счета.
Доходы россиян растут быстрее, чем расходы.
Взносы за директора
За директора организации взносы надо платить с базы не менее МРОТ.
Минфин выпустил письмо, в котором разъяснил, что это правило работает, даже если директор работает неполный день, например на полставки.
Авансы по налогу на прибыль при УСН
В декларации за 9 месяцев 2025 года начисляют ежемесячные авансы на 4 квартал 2025 и на 1 квартал 2026. Но если с 2026 года компания переходит на УСН, то платить авансы по налогу на прибыль в 1 квартале 2026 года не надо.
ФНС рекомендует в такой ситуации сдать уточняющую декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 года (убрать оттуда авансы за 1 квартал).
Отметим, что ни порядок заполнения декларации, ни нормы НК РФ не обязывают это делать.
Налоги иностранных работников
Иностранцы без патента, которые работают у физлиц, будут платить авансовый НДФЛ, как и их соотечественники с патентами. Такую поправку внесут в налоговое законодательство.
Также трудовые мигранты будут подтверждать доходы (справками, декларациями). Если доход ниже прожиточного минимума, то патент не продлят. Информацию о доходах иностранцев ФНС будет регулярно передавать в МВД.
Изменят нормы для иностранцев-ВКС. Таковыми будут считаться люди с зарплатой от 717 тыс. рублей. Для иностранец — медиков и учителей порог зарплаты ниже — 358,5 тыс. руб.
Уплата взносов
На УСН за директора без зарплаты в фирме без деятельности надо платить взносы с МРОТ, на АУСН — взносы на травматизм. То есть в любом случае надо платить. А как быть, если у компании нет расчетного счета?
Взносы на ОПС, ОМС и ОСС платят на ЕНС и это может сделать кто угодно (директор, учредитель, бухгалтер и т. д.). Со взносами на травматизм сложнее.
Формально закон о взносах № 125-ФЗ запрещает уплату взносов третьими лицами, о чем предупреждает СФР. Однако на практике придется платить именно так — директору за свою компанию с указанием регномера.
Рост доходов
В 2025 году доходы россиян выросли на 7,4%. Речь идет о реальных располагаемых доходах, то есть скорректированные на инфляцию и за вычетом обязательных платежей.
Таким образом даже с учетом роста цен (увеличения расходов) доходы населения растут, следует из данных Росстата.
Кстати, в 2024 году рост был выше — на 8,2%.
А вы ощутили эту прибавку?
