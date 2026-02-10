За директора на 0,5 ставки взносы надо платить с целого МРОТ. 💼«Ночной бухгалтер» № 2113

Авансы по налогу на прибыль при УСН

В декларации за 9 месяцев 2025 года начисляют ежемесячные авансы на 4 квартал 2025 и на 1 квартал 2026. Но если с 2026 года компания переходит на УСН, то платить авансы по налогу на прибыль в 1 квартале 2026 года не надо.

ФНС рекомендует в такой ситуации сдать уточняющую декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 года (убрать оттуда авансы за 1 квартал).

Отметим, что ни порядок заполнения декларации, ни нормы НК РФ не обязывают это делать.