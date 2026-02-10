8164 КПК БСН моб
Обзоры для бухгалтера
За директора на 0,5 ставки взносы надо платить с целого МРОТ. 💼«Ночной бухгалтер» № 2113

За директора на 0,5 ставки взносы надо платить с целого МРОТ. 💼«Ночной бухгалтер» № 2113

У директора оклад МРОТ, но работает он на полставки и получает половину МРОТ. В этой ситуации взносы надо платить с полного МРОТ.

Сегодня в выпуске:

  • Работа в режиме неполного времени не снижает базу по взносам за директора.

  • ФНС рекомендует сдать уточненку по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 года, если с 01.01.2026 компания перешла на УСН.

  • Ужесточают налоговые требования для трудовых мигрантов.

  • Бухгалтеры интересуются, как платить взносы на травматизм, если нет расчетного счета.

  • Доходы россиян растут быстрее, чем расходы.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Взносы за директора

За директора организации взносы надо платить с базы не менее МРОТ.

Минфин выпустил письмо, в котором разъяснил, что это правило работает, даже если директор работает неполный день, например на полставки.

Авансы по налогу на прибыль при УСН

В декларации за 9 месяцев 2025 года начисляют ежемесячные авансы на 4 квартал 2025 и на 1 квартал 2026. Но если с 2026 года компания переходит на УСН, то платить авансы по налогу на прибыль в 1 квартале 2026 года не надо.

ФНС рекомендует в такой ситуации сдать уточняющую декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 года (убрать оттуда авансы за 1 квартал).

Отметим, что ни порядок заполнения декларации, ни нормы НК РФ не обязывают это делать.

Налоги иностранных работников

Иностранцы без патента, которые работают у физлиц, будут платить авансовый НДФЛ, как и их соотечественники с патентами. Такую поправку внесут в налоговое законодательство.

Также трудовые мигранты будут подтверждать доходы (справками, декларациями). Если доход ниже прожиточного минимума, то патент не продлят. Информацию о доходах иностранцев ФНС будет регулярно передавать в МВД.

Изменят нормы для иностранцев-ВКС. Таковыми будут считаться люди с зарплатой от 717 тыс. рублей. Для иностранец — медиков и учителей порог зарплаты ниже — 358,5 тыс. руб.

Уплата взносов

На УСН за директора без зарплаты в фирме без деятельности надо платить взносы с МРОТ, на АУСН — взносы на травматизм. То есть в любом случае надо платить. А как быть, если у компании нет расчетного счета?

Взносы на ОПС, ОМС и ОСС платят на ЕНС и это может сделать кто угодно (директор, учредитель, бухгалтер и т. д.). Со взносами на травматизм сложнее.

Формально закон о взносах № 125-ФЗ запрещает уплату взносов третьими лицами, о чем предупреждает СФР. Однако на практике придется платить именно так — директору за свою компанию с указанием регномера.

Рост доходов

В 2025 году доходы россиян выросли на 7,4%. Речь идет о реальных располагаемых доходах, то есть скорректированные на инфляцию и за вычетом обязательных платежей.

Таким образом даже с учетом роста цен (увеличения расходов) доходы населения растут, следует из данных Росстата.

Кстати, в 2024 году рост был выше — на 8,2%.

А вы ощутили эту прибавку?

Главред рекомендует

Мем дня

Ваша пока ощущает только рост своих расходов редакция

