Зачем снимать автомобиль с учета

В ГИБДД есть две процедуры работы с автомобилем: прекращение регистрации и снятие с учета. Прекращение регистрации используют, когда машина продолжает существовать и может быть вновь зарегистрирована, но владелец больше не хочет отвечать за штрафы, налоги и возможные ДТП. Снятие с учета применяют при утилизации, полной гибели или вывозе за границу, когда автомобиль в России больше использоваться не будет.​

И прекращение регистрации, и снятие с учета нужны для того, чтобы на владельца не «приходили» чужие штрафы, транспортный налог и претензии по ДТП после продажи или утраты контроля над машиной. Если новый собственник не оформил автомобиль в течение 10 дней, прежний владелец формально остается ответственным за нарушения ПДД и транспортный налог, а при отсутствии правильно оформленного договора претензии по авариям тоже могут адресовать ему.

Особенно рискованны ситуации, когда покупатель не спешит с переоформлением, копит штрафы или ездит с нарушениями: в этом случае все уведомления и начисления сначала приходят прежнему владельцу. Чтобы разорвать эту связь и официально зафиксировать, что вы больше не отвечаете за автомобиль, важно вовремя оформить прекращение регистрации или снять машину с учета.