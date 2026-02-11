12 февраля отмечают Международный день науки и гуманизма, или День Дарвина и Международный день брачных агентств.. В России эту дату связывают с днем рождения Московского зоопарка и решением о строительстве космодрома Байконур. В православном календаре празднуют Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, а в народной традиции день известен как Трехсвятие и Васильев день.