12 февраля отмечают Международный день науки и гуманизма, или День Дарвина и Международный день брачных агентств.. В России эту дату связывают с днем рождения Московского зоопарка и решением о строительстве космодрома Байконур. В православном календаре празднуют Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, а в народной традиции день известен как Трехсвятие и Васильев день.
Какой сегодня праздник в России 12 февраля
В России сегодня отмечают такие важные даты:
День рождения Московского зоопарка. Одна из старейших зоологических площадок Европы, открытая в XIX веке; сегодня зоопарк воспринимают как научный, просветительский и семейный центр, где занимаются сохранением редких видов, проводят экскурсии, лекции и детские программы.
День принятия решения о создании космодрома Байконур. Знаковая дата для отечественной космонавтики, когда было принято решение строить крупнейший космодром, с которого позже отправились первые космические корабли с людьми и автоматическими станциями; повод вспомнить историю космической отрасли и ее достижения.
Международные праздники 12 февраля
Сегодня в мире отмечают такие праздники:
Международный день науки и гуманизма / День Дарвина. Приурочен ко дню рождения Чарльза Дарвина, в научных учреждениях и музеях проводят лекции, выставки, дискуссии об эволюции, биологии и научном методе, подчеркивая ценность разума, гуманизма и уважения к фактам.
Международный день брачных агентств. В разных странах его отмечают презентациями сервисов знакомств, акциями для одиноких людей, психологическими консультациями и тематическими материалами о том, как выстраивать здоровые отношения.
День прокладывания тропинок. Неформальный праздник, который понимают и буквально, и символически: кто‑то действительно выходит утоптать новые тропки в снегу или парке, а кто‑то воспринимает день как повод начать новое дело, проект или привычку.
Церковные праздники 12 февраля по православному календарю
Сегодня отмечают несколько церковных праздников:
Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого (Трехсвятие). Общий день памяти трех великих святителей и богословов, чьи труды сформировали догматику и богослужебную традицию Православия; их почитают как образец соединения глубокой учености, святой жизни и пастырской заботы.
День памяти священномученика Ипполита и с ним мучеников Кенсорина, Савина и двадцати мучеников, Хрисии девы и прочих. По преданию, они пострадали за отказ отречься от христианской веры; их почитают как пример стойкости и готовности идти до конца ради убеждений.
День памяти блаженной Пелагии Дивеевской. Русская подвижница XIX века, связанная с Дивеевским монастырем; ее вспоминают как молитвенницу и утешительницу, к которой обращаются за помощью в скорбях и семейных трудностях.
День памяти преподобного Зинона Каппадокийского. Ранний христианский монах, известный строгостью жизни, смирением и постоянной молитвой; его житие приводят как пример тихого, но глубокого служения Богу.
Народные праздники и приметы на сегодня 12 февраля
С 12 февраля связаны несколько народных праздников и примет:
Трехсвятие, Васильев день, «день трех святителей‑непрядильщиков». В народной традиции этот день приурочен к памяти трех святителей; считалось, что в Трехсвятие нельзя прясть и заниматься некоторыми видами «крутящейся» работы, чтобы не навлечь усталость и беды на дом. Говорили, что это время лучше посвятить молитве, чтению и спокойным делам по хозяйству.
По народным наблюдениям, на 12 февраля смотреть на небо и ветер — важное занятие для прогнозов на конец зимы. Если день ясный и морозный, ждали продолжительных холодов, а тучи и сырость сулили скорую оттепель.
Примета: сильный ветер в Трехсвятие — к бурному, дождливому лету, тихий снег и слабый ветер — к ровной, спокойной весне.
Кто родился в этот день
В этот день родились многие известные люди:
Авраам Линкольн (1809). Американский государственный деятель, 16‑й президент США, лидер в период Гражданской войны, известный отменой рабства и защитой единства страны.
Чарльз Дарвин (1809). Английский естествоиспытатель, создатель теории естественного отбора, автор книги «Происхождение видов», один из ключевых ученых, повлиявших на биологию и мировоззрение человечества.
Василий Чуйков (1900). Советский военачальник, маршал, командующий 62‑й армией в Сталинградской битве, дважды Герой Советского Союза.
Готлиб Ронинсон (1916). Советский актер театра и кино, запомнившийся характерными и лирическими ролями в популярных фильмах и спектаклях.
Ольга Воронец (1926). Советская и российская певица, исполнительница русских народных и эстрадных песен, одна из самых узнаваемых голосов своего времени.
Никита Нагорный (1997). Российский гимнаст, многократный чемпион мира и Европы, олимпийский чемпион, отличающийся высоким уровнем сложности программ и стабильностью выступлений.
