Для чего нужно прикрепление к поликлинике

Прикрепление к поликлинике дает право обслуживаться в конкретном медицинском учреждении по ОМС: наблюдаться у терапевта и узких специалистов, проходить диспансеризацию, оформлять больничные, получать рецепты и направления на обследования. Поликлиника ведет вашу амбулаторную карту, формирует историю болезни и отвечает за диспансерное наблюдение при хронических заболеваниях.

Без прикрепления вы все равно можете получить экстренную помощь, но планово наблюдаться, регулярно сдавать анализы и оформлять многие документы будет сложнее.

Прикрепление особенно важно, если вы живете не по месту прописки — так вы закрепляете за собой удобную по месту жительства или работы поликлинику.