Для чего нужно прикрепление к поликлинике
Прикрепление к поликлинике дает право обслуживаться в конкретном медицинском учреждении по ОМС: наблюдаться у терапевта и узких специалистов, проходить диспансеризацию, оформлять больничные, получать рецепты и направления на обследования. Поликлиника ведет вашу амбулаторную карту, формирует историю болезни и отвечает за диспансерное наблюдение при хронических заболеваниях.
Без прикрепления вы все равно можете получить экстренную помощь, но планово наблюдаться, регулярно сдавать анализы и оформлять многие документы будет сложнее.
Прикрепление особенно важно, если вы живете не по месту прописки — так вы закрепляете за собой удобную по месту жительства или работы поликлинику.
Можно ли без прописки прикрепиться к поликлинике
Прикрепиться к поликлинике можно без постоянной прописки, по месту фактического проживания или пребывания. Закон об ОМС закрепляет право получать бесплатную медпомощь независимо от места регистрации — главное, чтобы у вас был действующий полис ОМС и документ, удостоверяющий личность.
Поликлиника не вправе отказать только из‑за отсутствия прописки или временной регистрации. Отказать могут по другой законной причине — например, если учреждение уже достигло предельной нагрузки и не может принять больше прикрепленных пациентов; в этом случае должны предложить альтернативу.
Какие документы нужны для прикрепления к поликлинике
Перечень документов небольшой и почти везде одинаковый.
Для взрослого:
паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность;
полис ОМС (бумажный, пластиковая карта или реквизиты электронного полиса);
СНИЛС.
Для иностранных граждан:
документ, удостоверяющий личность;
полис ОМС, выданный в РФ.
Для ребенка:
свидетельство о рождении или паспорт (если есть);
полис ОМС ребенка;
СНИЛС ребенка (при наличии);
паспорт законного представителя.
В самой поликлинике вам предложат заполнить заявление о прикреплении, иногда — отдельную форму согласия на обработку персональных данных.
Как прикрепиться к другой поликлинике
Сменить поликлинику можно один раз в год по своему желанию, а при смене места жительства — чаще. Сделать это можно:
через портал Госуслуг (если услуга доступна в регионе);
лично в регистратуре выбранной поликлиники по месту проживания, работы или учебы;
через страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС;
в некоторых регионах — через региональный портал или МФЦ.
Открепление от прежней поликлиники обычно происходит автоматически после регистрации в новой.
Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги (взрослому)
Общий порядок:
Авторизуйтесь на Госуслугах с подтвержденной учетной записью.
Откройте раздел «Здравоохранение» / «Мое здоровье» и выберите услугу «Прикрепление к поликлинике» или «Выбор медицинской организации».
Проверьте данные полиса ОМС — система подтянет их автоматически или предложит ввести вручную.
Заполните заявление: паспортные данные, адрес регистрации и фактического проживания, контакты.
Выберите поликлинику по адресу, названию или на карте, убедитесь, что это нужный тип учреждения и оно работает в системе ОМС вашего региона.
Отправьте заявление и ждите решения.
О результате обычно сообщают в личном кабинете или по смс. На проверку и прикрепление уходит до нескольких рабочих дней; до подтверждения вы числитесь за прежней поликлиникой.
Как прикрепить ребенка к поликлинике через Госуслуги
Заявление подает родитель или законный представитель со своего аккаунта:
войти в личный кабинет;
выбрать услугу прикрепления и указать, что хотите прикрепить ребенка;
заполнить данные ребенка и выбрать поликлинику.
Какие документы нужны для прикрепления ребенка
При первом визите поликлиника может попросить показать оригиналы:
свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
полис ОМС ребенка;
СНИЛС ребенка (если есть);
паспорт родителя или иного законного представителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя, если это не родитель (решение опеки, доверенность и т. п.).
При прикреплении к новой поликлинике предыдущая отвязывается автоматически.
Когда произойдет прикрепление к поликлинике
В среднем:
на проверку данных и прикрепление отводится до 2 рабочих дней;
при онлайн‑обращении статус услуги видно в личном кабинете;
при личном обращении регистратура отмечает прикрепление сразу, но техническая регистрация в системе ОМС может занять несколько дней.
Отдельно открепляться от старой поликлиники не нужно — это делается автоматически.
Сколько раз можно прикрепляться к поликлинике
Поликлинику по своему выбору можно менять не чаще одного раза в год. Если вы меняете место жительства или фактического проживания, прикрепиться к новой поликлинике можно вне очереди, не дожидаясь истечения года.
Прикрепление не имеет срока действия: вы можете наблюдаться в выбранной поликлинике сколь угодно долго, пока сами не решите ее сменить или не переедете.
Как проверить, к какой поликлинике вы прикреплены
Проверить прикрепление можно:
на региональном портале здравоохранения или сайте территориального фонда ОМС по номеру полиса;
в личном кабинете на Госуслугах или региональном медпортале;
по телефону горячей линии страховой медицинской организации;
в регистратуре поликлиники по паспорту и полису.
Если данные расходятся, уточните информацию в страховой компании или территориальном фонде ОМС.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли обратиться в поликлинику без прикрепления
В экстренной и неотложной ситуации помощь обязаны оказать в любой поликлинике или больнице независимо от прикрепления и регистрации. Для планового приема, диспансеризации, ведения хронических заболеваний обычно обслуживают в первую очередь прикрепленных пациентов.
Если вы не прикреплены, поликлиника может принять разово, но затем предложить оформить прикрепление или обратиться в свою поликлинику.
Что делать, если отказали в прикреплении
Причину отказа должны указать в уведомлении (на бумаге или электронно). Законная причина — превышение нормативов нагрузки, когда поликлиника не может взять новых пациентов. В этом случае можно:
обратиться в другую поликлинику рядом;
попросить помощь в своей страховой компании или территориальном фонде ОМС;
при незаконном отказе (например, из‑за отсутствия прописки) подать жалобу в страховую, фонд ОМС или Росздравнадзор.
Как открепиться от поликлиники
Отдельно открепляться не требуется: при прикреплении к новой поликлинике старое прикрепление снимается автоматически. Если хотите прекратить обслуживание без выбора новой (например, уезжаете надолго за границу), лучше уточнить порядок действий в страховой компании или территориальном фонде ОМС.
Можно ли быть прикрепленным к двум поликлиникам
Нет, одновременно по ОМС можно быть прикрепленным только к одной поликлинике. Экстренную и неотложную помощь вы получите в любом учреждении, а по отдельным направлениям можете наблюдаться в диспансере или профильном центре, но основная амбулаторная карта хранится в одной поликлинике.
Что делать, если нет прикрепления к поликлинике
Если вы нигде не прикреплены:
выберите удобную поликлинику по месту проживания или работы;
подайте заявление через Госуслуги или лично в регистратуру с паспортом и полисом ОМС;
при трудностях с выбором или отказах обратитесь в страховую компанию или территориальный фонд ОМС — они обязаны помочь реализовать ваше право на медицинскую помощь.
Пока прикрепление не оформлено, вы имеете право на экстренную и неотложную помощь, но для планового лечения и наблюдения лучше как можно скорее закрепиться за конкретной поликлиникой.
