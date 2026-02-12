Премиум +2 моб
Как прикрепиться к поликлинике и какие документы нужны для этого

Прикрепление к поликлинике позволяет бесплатно получать медпомощь по ОМС по месту пребывания, даже без прописки. Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся и что делать в случае отказа.

Для чего нужно прикрепление к поликлинике

Прикрепление к поликлинике дает право обслуживаться в конкретном медицинском учреждении по ОМС: наблюдаться у терапевта и узких специалистов, проходить диспансеризацию, оформлять больничные, получать рецепты и направления на обследования. Поликлиника ведет вашу амбулаторную карту, формирует историю болезни и отвечает за диспансерное наблюдение при хронических заболеваниях.

Без прикрепления вы все равно можете получить экстренную помощь, но планово наблюдаться, регулярно сдавать анализы и оформлять многие документы будет сложнее. 

Прикрепление особенно важно, если вы живете не по месту прописки — так вы закрепляете за собой удобную по месту жительства или работы поликлинику.

Можно ли без прописки прикрепиться к поликлинике

Прикрепиться к поликлинике можно без постоянной прописки, по месту фактического проживания или пребывания. Закон об ОМС закрепляет право получать бесплатную медпомощь независимо от места регистрации — главное, чтобы у вас был действующий полис ОМС и документ, удостоверяющий личность.

Поликлиника не вправе отказать только из‑за отсутствия прописки или временной регистрации. Отказать могут по другой законной причине — например, если учреждение уже достигло предельной нагрузки и не может принять больше прикрепленных пациентов; в этом случае должны предложить альтернативу.

Какие документы нужны для прикрепления к поликлинике

Перечень документов небольшой и почти везде одинаковый.

Для взрослого:

  • паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность;

  • полис ОМС (бумажный, пластиковая карта или реквизиты электронного полиса);

  • СНИЛС.

Для иностранных граждан:

  • документ, удостоверяющий личность;

  • полис ОМС, выданный в РФ.

Для ребенка:

  • свидетельство о рождении или паспорт (если есть);

  • полис ОМС ребенка;

  • СНИЛС ребенка (при наличии);

  • паспорт законного представителя.

В самой поликлинике вам предложат заполнить заявление о прикреплении, иногда — отдельную форму согласия на обработку персональных данных.

Как прикрепиться к другой поликлинике

Сменить поликлинику можно один раз в год по своему желанию, а при смене места жительства — чаще. Сделать это можно:

  • через портал Госуслуг (если услуга доступна в регионе);

  • лично в регистратуре выбранной поликлиники по месту проживания, работы или учебы;

  • через страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС;

  • в некоторых регионах — через региональный портал или МФЦ.

Открепление от прежней поликлиники обычно происходит автоматически после регистрации в новой.

Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги (взрослому)

Общий порядок:

  1. Авторизуйтесь на Госуслугах с подтвержденной учетной записью.

  2. Откройте раздел «Здравоохранение» / «Мое здоровье» и выберите услугу «Прикрепление к поликлинике» или «Выбор медицинской организации».

  3. Проверьте данные полиса ОМС — система подтянет их автоматически или предложит ввести вручную.

  4. Заполните заявление: паспортные данные, адрес регистрации и фактического проживания, контакты.

  5. Выберите поликлинику по адресу, названию или на карте, убедитесь, что это нужный тип учреждения и оно работает в системе ОМС вашего региона.

  6. Отправьте заявление и ждите решения.

О результате обычно сообщают в личном кабинете или по смс. На проверку и прикрепление уходит до нескольких рабочих дней; до подтверждения вы числитесь за прежней поликлиникой.

Скриншот с сайта Госуслуг. Как прикрепиться к поликлинике.

Как прикрепить ребенка к поликлинике через Госуслуги

Заявление подает родитель или законный представитель со своего аккаунта:

  • войти в личный кабинет;

  • выбрать услугу прикрепления и указать, что хотите прикрепить ребенка;

  • заполнить данные ребенка и выбрать поликлинику.

Какие документы нужны для прикрепления ребенка

При первом визите поликлиника может попросить показать оригиналы:

  • свидетельство о рождении или паспорт ребенка;

  • полис ОМС ребенка;

  • СНИЛС ребенка (если есть);

  • паспорт родителя или иного законного представителя;

  • документ, подтверждающий полномочия представителя, если это не родитель (решение опеки, доверенность и т. п.).

При прикреплении к новой поликлинике предыдущая отвязывается автоматически.

Когда произойдет прикрепление к поликлинике

В среднем:

  • на проверку данных и прикрепление отводится до 2 рабочих дней;

  • при онлайн‑обращении статус услуги видно в личном кабинете;

  • при личном обращении регистратура отмечает прикрепление сразу, но техническая регистрация в системе ОМС может занять несколько дней.

Отдельно открепляться от старой поликлиники не нужно — это делается автоматически.

Сколько раз можно прикрепляться к поликлинике

Поликлинику по своему выбору можно менять не чаще одного раза в год. Если вы меняете место жительства или фактического проживания, прикрепиться к новой поликлинике можно вне очереди, не дожидаясь истечения года.

Прикрепление не имеет срока действия: вы можете наблюдаться в выбранной поликлинике сколь угодно долго, пока сами не решите ее сменить или не переедете.

Как проверить, к какой поликлинике вы прикреплены

Проверить прикрепление можно:

  • на региональном портале здравоохранения или сайте территориального фонда ОМС по номеру полиса;

  • в личном кабинете на Госуслугах или региональном медпортале;

  • по телефону горячей линии страховой медицинской организации;

  • в регистратуре поликлиники по паспорту и полису.

Если данные расходятся, уточните информацию в страховой компании или территориальном фонде ОМС.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли обратиться в поликлинику без прикрепления

В экстренной и неотложной ситуации помощь обязаны оказать в любой поликлинике или больнице независимо от прикрепления и регистрации. Для планового приема, диспансеризации, ведения хронических заболеваний обычно обслуживают в первую очередь прикрепленных пациентов.

Если вы не прикреплены, поликлиника может принять разово, но затем предложить оформить прикрепление или обратиться в свою поликлинику.

Что делать, если отказали в прикреплении

Причину отказа должны указать в уведомлении (на бумаге или электронно). Законная причина — превышение нормативов нагрузки, когда поликлиника не может взять новых пациентов. В этом случае можно:

  • обратиться в другую поликлинику рядом;

  • попросить помощь в своей страховой компании или территориальном фонде ОМС;

  • при незаконном отказе (например, из‑за отсутствия прописки) подать жалобу в страховую, фонд ОМС или Росздравнадзор.

Как открепиться от поликлиники

Отдельно открепляться не требуется: при прикреплении к новой поликлинике старое прикрепление снимается автоматически. Если хотите прекратить обслуживание без выбора новой (например, уезжаете надолго за границу), лучше уточнить порядок действий в страховой компании или территориальном фонде ОМС.

Можно ли быть прикрепленным к двум поликлиникам

Нет, одновременно по ОМС можно быть прикрепленным только к одной поликлинике. Экстренную и неотложную помощь вы получите в любом учреждении, а по отдельным направлениям можете наблюдаться в диспансере или профильном центре, но основная амбулаторная карта хранится в одной поликлинике.

Что делать, если нет прикрепления к поликлинике

Если вы нигде не прикреплены:

  • выберите удобную поликлинику по месту проживания или работы;

  • подайте заявление через Госуслуги или лично в регистратуру с паспортом и полисом ОМС;

  • при трудностях с выбором или отказах обратитесь в страховую компанию или территориальный фонд ОМС — они обязаны помочь реализовать ваше право на медицинскую помощь.

Пока прикрепление не оформлено, вы имеете право на экстренную и неотложную помощь, но для планового лечения и наблюдения лучше как можно скорее закрепиться за конкретной поликлиникой.

