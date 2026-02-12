ТОП компаний по банкротству физических лиц в России

О рейтинге

В данном материале собран проверенный список юридических компаний, оказывающих услуги по банкротству физических лиц. Отбор проводился на основе независимых рейтингов, анализа реальных отзывов клиентов и оценки прозрачности работы организаций. Одним из ключевых ориентиров стал всероссийский независимый проект «Рейтинг Банкрот», в котором учитываются надежность компаний и результативность оказываемых юридических услуг.

При формировании рейтинга мы учитывали следующие критерии:

Практический опыт. В список вошли только компании с подтвержденной судебной практикой, успешными кейсами и стабильной деловой репутацией.

Клиентский сервис. Оценивались качество коммуникации, скорость реакции на обращения и готовность сопровождать клиента на всех этапах процедуры.

Отзывы клиентов. В анализ включались исключительно реальные отзывы с открытых площадок: Google, Яндекс, 2GIS, Flamp, Yell. Они отражают реальный опыт людей, прошедших процедуру банкротства.

Прозрачность ценообразования. Понятные условия, фиксированная стоимость услуг и отсутствие скрытых платежей.

Результативность работы. Статистика успешно завершенных дел и фактическое сопровождение по списанию задолженностей.

Компании, вошедшие в рейтинг, зарекомендовали себя как надежные и профессиональные партнеры, глубоко понимающие специфику процедуры банкротства. Они выстраивают работу так, чтобы процесс был максимально понятным, безопасным и комфортным для клиента. Обращаясь к этим организациям, вы получаете квалифицированную юридическую поддержку на каждом этапе.

С нашим рейтингом вы выбираете не просто исполнителя, а надежного союзника на пути к финансовому восстановлению.