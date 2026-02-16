17 февраля в России отмечают День российских студенческих отрядов, День кадета и профессиональный праздник военных специалистов Службы горючего Вооруженных сил. В мире в этот день проходят акции к Международному дню спонтанного проявления доброты, отмечают Европейский день кота и Всемирный день человеческого духа. В православном календаре этот день связан с памятью преподобного Исидора Пелусиота, благоверного князя Георгия Всеволодовича и преподобного Николая Студийского, а в народной традиции его называют Никола Студеный и связывают с крепкими морозами и «волчьими свадьбами».
Какой сегодня праздник в России 17 февраля
В России сегодня отмечают такие важные даты:
День российских студенческих отрядов. Памятная дата, посвященная молодежному движению студотрядов, берущему начало в советское время. В вузах и регионах проводят слеты, концерты, встречи поколений и награждения активистов.
День кадета. Неформальный, но распространенный праздник воспитанников кадетских корпусов, казачьих и военно‑патриотических классов; в учебных заведениях устраивают торжественные построения, показательные выступления, конкурсы и встречи с ветеранами армии и силовых структур.
День службы горючего Вооруженных сил России. Профессиональный праздник военных специалистов, отвечающих за обеспечение войск топливом; дата связана с созданием службы в 1936 году. В частях и учебных центрах проводят строевые смотры, тематические занятия и чествуют отличившихся военнослужащих.
Международные праздники 17 февраля
Праздники в мире:
Международный день спонтанного проявления доброты. Неформальный международный праздник, который отмечают благотворительные организации, школы и онлайн‑сообщества, продвигая идею маленьких добрых дел без повода. Проводят флешмобы, челленджи, рассказывают истории о доброте и предлагают людям поделиться своими поступками.
Европейский день кота. В ряде европейских стран эта дата посвящена домашним кошкам: приюты устраивают дни открытых дверей и акции по пристройству животных, ветеринары напоминают о правильном уходе, а владельцы делятся фотографиями и историями своих питомцев.
Всемирный день человеческого духа. Символический праздник, призывающий задуматься о внутреннем мире человека, стойкости, сочувствии и духовных ценностях; его отмечают медитациями, лекциями и публикациями о смысле жизни, взаимопомощи и личном росте.
Новый год по лунному календарю. В отдельные годы 17 февраля может приходиться на начало Восточного нового года: тогда в странах Восточной и Юго‑Восточной Азии проходят семейные праздники, уличные шествия, ярмарки, запуски фонариков и фейерверки.
Церковные праздники 17 февраля по православному календарю
Сегодня отмечают несколько церковных праздников:
День памяти преподобного Исидора Пелусиота. Египетский монах и богослов V века, живший близ города Пелусия; оставил многочисленные послания, в которых наставлял духовенство и мирян в вере и христианской нравственности. Его почитают как образец сочетания учености, строгости к себе и заботы о духовном состоянии людей.
День памяти благоверного князя Георгия Всеволодовича, великого князя Владимирского. Один из правителей домонгольской Руси, погибший в битве на реке Сить в 1238 году, защищая страну от нашествия; Церковь почитает его как мученика за веру и народ, а верующие обращаются к нему как к заступнику земли Русской.
День памяти преподобного Николая Студийского, исповедника. Игумен Студийского монастыря близ Константинополя, пострадавший за защиту иконопочитания во времена иконоборчества; его чтут как пример исповедничества, стойкости и молитвенного подвига.
День памяти священномученика Мефодия, епископа Патарского, преподобного Романа и мученика Исидора. Эти святые принадлежат к раннему христианству и прославлены за проповедь и верность Христу перед лицом пыток и казни; к ним обращаются с просьбами о стойкости в вере и помощи в испытаниях.
Народные праздники и приметы на сегодня 17 февраля
С 17 февраля связаны несколько народных праздников и примет:
Никола Студеный, Волчий сват. В народной традиции день памяти Николая Студийского связывали с сильными морозами и поведением диких зверей: считалось, что в это время в лесах у волков «свадьбы», поэтому ходить в чащу опасно. Говорили: «На Николин день мороз до костей достает, а волк невесту ведет», предупреждая пастухов и охотников.
По погодным приметам 17 февраля судили о конце зимы и состоянии скота. Если стоял лютый мороз и сухой снег — ждали долгих холодов и возможного падения удоев, а мягкая погода и легкий снег считались хорошим знаком для весеннего выпаса. Примета: звездная, ясная ночь на Николин день — к крепкому морозу, пасмурное небо и ветер — к скорой оттепели и тяжелым сугробам.
Кто родился в этот день
В этот день родились многие известные люди:
Джордано Бруно (1548). Итальянский философ и монах, один из самых ярких мыслителей эпохи Возрождения, отстаивавший идеи бесконечности Вселенной и множественности миров, за что был осужден инквизицией и казнен.
Агния Барто (1906). Советская поэтесса, автор популярных детских стихов, сценарист и общественный деятель, ведущая радиопрограммы по поиску пропавших детей.
Майкл Джордан (1963). Американский баскетболист, шестикратный чемпион НБА, один из самых великих игроков в истории спорта, культурный символ 1990‑х годов.
Пэрис Хилтон (1981). Американская медийная персона, бизнесвумен и диджей, представительница семейства Хилтонов, ставшая одной из знаковых фигур поп‑культуры начала 2000‑х.
Эд Ширан (1991). Британский певец и автор песен, обладатель множества музыкальных наград, автор хитов, соединяющих поп, фолк и R’n’B, один из самых успешных артистов своего поколения.
