Сегодня отмечают несколько церковных праздников:

День памяти преподобного Исидора Пелусиота. Египетский монах и богослов V века, живший близ города Пелусия; оставил многочисленные послания, в которых наставлял духовенство и мирян в вере и христианской нравственности. Его почитают как образец сочетания учености, строгости к себе и заботы о духовном состоянии людей.

День памяти благоверного князя Георгия Всеволодовича, великого князя Владимирского. Один из правителей домонгольской Руси, погибший в битве на реке Сить в 1238 году, защищая страну от нашествия; Церковь почитает его как мученика за веру и народ, а верующие обращаются к нему как к заступнику земли Русской.

День памяти преподобного Николая Студийского, исповедника. Игумен Студийского монастыря близ Константинополя, пострадавший за защиту иконопочитания во времена иконоборчества; его чтут как пример исповедничества, стойкости и молитвенного подвига.