Какого числа начинается Китайский Новый год в 2026 году
Китайский Новый год в 2026 году начинается 17 февраля. Это второе новолуние после зимнего солнцестояния, что делает дату лунно-солнечной. После года Змеи наступает год Огненной Лошади, который входит в двенадцатилетний цикл животных. Это седьмое животное в цикле, а сочетание со стихией Огня придает ему мощную энергию — стремительность, амбиции и творческую активность.
Сколько длится Китайский Новый год
Китайский Новый год в 2026 году начинается 17 февраля и длится 15 дней, до Фестиваля фонарей 3 марта. Формально весь период праздника называется Праздником весны и включает несколько этапов: канун, первые дни посещения родственников, уличные гуляния и финальные огненные шествия с фонарями.
При этом официальные новогодние выходные в материковом Китае для работников обычно ограничены примерно одной неделей и в 2026 году приходятся на середину февраля, а остальные дни считаются рабочими, хотя атмосфера праздника сохраняется до завершения всего цикла.
История Китайского Нового года
История Китайского Нового года уходит корнями в сочетание древних земледельческих обрядов и мифов о защите от злых духов. Уже в эпоху династии Чжоу праздник был связан с подношениями богам и предкам ради хорошего урожая, а при Хань окончательно закрепился как начало нового года по лунному календарю с обязательными ритуалами семейного единения.
Одна из самых известных легенд рассказывает о чудовище Нянь, которое раз в год приходило в деревни и наводило ужас на жителей, уничтожая их запасы. Люди заметили, что зверь боится красного цвета, яркого света и громких звуков, поэтому стали развешивать красные украшения, жечь бамбук прообраз петард и оставаться дома при свете свечей, встречая Новый год в кругу семьи.
Со временем эти защитные практики превратились в устойчивые традиции: красный стал главным цветом праздника, появились фейерверки, парные надписи у входа в дом и обычай проводить ночь перед Новым годом без сна.
Символ года: Огненная Лошадь
Символ Китайского Нового года 2026 — Огненная Лошадь. Она ассоциируется с силой, упорством, движением и самостоятельностью. В китайской мифологии лошадь — не просто животное, а существо, которое символизирует путь к успеху и развитие.
Комбинация Лошади и Огня усиливает эти качества. Это год, который связывают с энергией, инициативой и стремлением к действиям. Лошадь символизирует движение, активность и стремительность.
Это год для амбициозных проектов, карьерного роста и личных трансформаций. Однако Лошадь — пугливое и вспыльчивое существо, поэтому требуется дисциплина и осторожность в поведении. Цвет года — красный, он считается защитой от злых духов и приносит удачу.
Традиции праздника
Китайский Новый год — это не только дата, но и целая система традиций, основанных на символах и суевериях. В центре праздника — семейный ужин, обмен подарками, соблюдение примет и участие в уличных мероприятиях.
Праздничный стол
Праздничный стол — это не просто еда, а система символических блюд, каждое из которых несет определенное значение.
Рыба символизирует изобилие и достаток. Важно, чтобы ее не доедали полностью — часть должна остаться на тарелке, чтобы наступающий год был полон изобилия.
Пельмени цзяоцзы по форме напоминают древние слитки и сулят богатство. Внутри одного из них часто прячут монетку — кому достанется такой пельмень, тому повезет.
Длинная лапша символизирует долголетие. Ее нельзя разрезать или разрывать, иначе нарушается пожелание вечной жизни.
Мандарины и апельсины ассоциируются с удачей и богатством, так как их названия созвучны этим понятиям.
Сладкие рисовые пирожки няньгао символизируют рост, успех и продвижение в карьере.
Обмен подарками
Китайский Новый год невозможно представить без обмена подарками. Главный подарок — хунбао, красный конверт с деньгами.
Традиционно старшие дарят младшим: родители — детям, бабушки и дедушки — внукам, начальники — подчиненным.
Почему хунбао считают особенным подарком:
красный цвет конверта отпугивает злых духов;
деньги внутри символизируют удачу и достаток, сумму стараются делать четной, с счастливыми цифрами 6 или 8;
числа с 4 избегают, потому что она созвучна слову смерть и считается неблагоприятной.
Дополнительно можно дарить фрукты, сладости, чай и алкоголь. При этом категорически не стоит дарить часы, обувь, зонты, острые предметы, а также что-либо белое или черное, так как эти подарки ассоциируются с расставанием или трауром.
Фестиваль фонарей
Фестиваль фонарей завершает цикл празднования Китайского Нового года и считается его официальным финалом. Он отмечается на 15-й день первого лунного месяца, когда наступает первая полная луна нового года, и в 2026 году приходится на 3 марта.
По традиции к этому дню города и деревни украшают десятками и сотнями фонарей — от простых бумажных до сложных фигур в виде животных, мифологических существ и сцен из легенд. Люди выходят на улицы, участвуют в шествиях и смотрят танцы дракона и льва, любуются световыми инсталляциями и фейерверками, а на некоторых фонарях пишут загадки, которые прохожие пытаются отгадать.
Особое место занимает праздничная еда: подают сладкие рисовые шарики танъюань или юаньсяо в сиропе, их круглую форму связывают с целостностью и семейным единством, а совместное угощение символизирует завершение новогодних обрядов и полный удачный год впереди.
Суеверия и приметы
Суеверия в Китайском Новом году строго регулируют поведение в первые дни. Они формируют список запретов и рекомендаций, которые должны сохранить удачу на весь год.
Перед списком примет важно обозначить, какие именно ограничения чаще всего соблюдают.
Нельзя подметать пол в первые дни, так как это «выметает удачу».
Не рекомендуется мыть голову, чтобы вода не смыла благополучие.
Нельзя ругаться, плакать и говорить о смерти или болезнях, чтобы не притягивать неудачи.
Есть и позитивные установки.
Первое слово после наступления Нового года должно быть позитивным: рост, свет, движение.
Принято надевать красное белье как защиту от превратностей судьбы.
Важно не разрывать лапшу, чтобы сохранить символ долголетия.
Китайский Новый год в других странах
Китайский Новый год отмечают не только в Китае, но и в других странах Азии и мира. Везде праздник адаптируется к местной культуре, но сохраняет общие символы — красный цвет, семейные ужины, фейерверки и уличные шествия.
В странах Юго-Восточной Азии Сингапур, Малайзия, Вьетнам к празднику готовят собственные традиционные блюда, украшают улицы фонарями и устраивают масштабные парады в китайских кварталах. В крупных городах Европы, США и России Китайский Новый год тоже стал заметным событием: проходят шествия с драконами и львами, ярмарки, фотозоны с красными фонарями и тематические программы в китайских районах и культурных центрах.
В других государствах используют красный цвет в украшениях, дарят хунбао, проводят праздничные шествия и устраивают фестивали, но масштаб и форма зависят от местной диаспоры и городских традиций.
Ключевые символы и традиции Китайского Нового года 2026
Год Огненной Лошади — период активного роста, перемен и лидерства. Хунбао остается основным подарком, который приносит удачу и богатство.
Красный цвет выступает символом защиты, счастья и удачи. Праздничный ужин с символическими блюдами — основа семейного единения.
Фестиваль фонарей 3 марта 2026 года завершает празднование: он связан с фонарями, рисовыми шариками и танцами.
