История Китайского Нового года

История Китайского Нового года уходит корнями в сочетание древних земледельческих обрядов и мифов о защите от злых духов. Уже в эпоху династии Чжоу праздник был связан с подношениями богам и предкам ради хорошего урожая, а при Хань окончательно закрепился как начало нового года по лунному календарю с обязательными ритуалами семейного единения.

Одна из самых известных легенд рассказывает о чудовище Нянь, которое раз в год приходило в деревни и наводило ужас на жителей, уничтожая их запасы. Люди заметили, что зверь боится красного цвета, яркого света и громких звуков, поэтому стали развешивать красные украшения, жечь бамбук прообраз петард и оставаться дома при свете свечей, встречая Новый год в кругу семьи.

Со временем эти защитные практики превратились в устойчивые традиции: красный стал главным цветом праздника, появились фейерверки, парные надписи у входа в дом и обычай проводить ночь перед Новым годом без сна.