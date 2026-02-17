Пенсионеров лишат возможности выводить деньги из ПДС через год после вложения. 👵💰«Ночной бухгалтер» № 2118

Сегодня в выпуске:
Прикроют лазейку для пенсионеров, зарабатывающих на ПДС.
В личном кабинете банков по АУСН нет кода дохода 2006.
В Удмуртии снизили ставки по УСН.
Малому бизнесу могут снизить туристический налог.
Неполученные алименты включат в доход для целей единого пособия.
Главред рекомендует.
Мем дня.
ПДС для пенсионеров
По программе долгосрочных сбережений сейчас можно вложить 36 тыс. рублей, а через год забрать 72 тыс. Этим правом пользуются пенсионеры и предпенсионеры.
Между тем это программа именно долгосрочных сбережений, а не краткосрочных. Поэтому Минфин намерен «прикрыть эту лавочку». Минимальный срок хранения денег будет 5 лет.
Поиск ошибок с помощью универсального отчета
При начале работы с НДС ошибки практически неизбежны. И это могут быть не только ваши ошибки, но и ошибки ваших контрагентов. Например, неверное указание ставки НДС в платежном поручении.
Как быстро обнаружить такие проблемы в 1С? Настраиваем универсальный отчет по инструкции.
Код дохода 2006 на АУСН
Северным сотрудникам компаний на АУСН начисляют районный коэффициент, отразить этот доход в личном кабинете банка проблематично. Там нет нужного кода дохода 2006. Дело в том, что этого кода нет и в приказе ФНС, его применяют по письму ФНС.
ФНС рекомендует в такой ситуации отражать этот доход через свой личный кабинет АУСН.
Напомним, ранее ФНС отчиталась, что передача информации по АУСН из банков налоговикам идет без сбоев и проволочек.
УСН в Удмуртии
Власти Удмуртии задним числом снизили ставки по УСН для некоторых видов деятельности.
Ставки 1% на доходах и 5% на доходно-расходной УСН ввели для селлеров, риэлторов, айтишников, обрабатывающего и научного бизнеса.
Турналог
Минимальный туристический налог сейчас составляет 100 руб. в день. Для средств размещения эконом-класса это существенная сумма.
Предложили либо вообще исключать минимальный порог в 100 рублей для этой категории отельеров, либо снизить его размер.
Доход для детского пособия
Для целей определения нуждаемости в детском пособии доход в виде алиментов будут учитывать по-новому. Если женщина растит ребенка одна и не подавала на алименты, в ее доход автоматически будут включать потенциальные алименты, которые она могла бы получать, но не получает.
Размер дохода на одного ребенка – 25% от средней зарплаты в регионе.
