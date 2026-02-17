ФинМен моб
Пенсионеров лишат возможности выводить деньги из ПДС через год после вложения. 👵💰«Ночной бухгалтер» № 2118

Пенсионеров лишат возможности выводить деньги из ПДС через год после вложения. 👵💰«Ночной бухгалтер» № 2118

Пенсионеры вкладывают деньги по программе долгосрочных сбережений, а через год забирают удвоенную сумму. Такого быть не должно, заявили в Минфине.

ПДС для пенсионеров

По программе долгосрочных сбережений сейчас можно вложить 36 тыс. рублей, а через год забрать 72 тыс. Этим правом пользуются пенсионеры и предпенсионеры.

Между тем это программа именно долгосрочных сбережений, а не краткосрочных. Поэтому Минфин намерен «прикрыть эту лавочку». Минимальный срок хранения денег будет 5 лет.

Код дохода 2006 на АУСН

Северным сотрудникам компаний на АУСН начисляют районный коэффициент, отразить этот доход в личном кабинете банка проблематично. Там нет нужного кода дохода 2006. Дело в том, что этого кода нет и в приказе ФНС, его применяют по письму ФНС.

ФНС рекомендует в такой ситуации отражать этот доход через свой личный кабинет АУСН.

Напомним, ранее ФНС отчиталась, что передача информации по АУСН из банков налоговикам идет без сбоев и проволочек.

УСН в Удмуртии

Власти Удмуртии задним числом снизили ставки по УСН для некоторых видов деятельности.

Ставки 1% на доходах и 5% на доходно-расходной УСН ввели для селлеров, риэлторов, айтишников, обрабатывающего и научного бизнеса.

Турналог

Минимальный туристический налог сейчас составляет 100 руб. в день. Для средств размещения эконом-класса это существенная сумма.

Предложили либо вообще исключать минимальный порог в 100 рублей для этой категории отельеров, либо снизить его размер.

Доход для детского пособия

Для целей определения нуждаемости в детском пособии доход в виде алиментов будут учитывать по-новому. Если женщина растит ребенка одна и не подавала на алименты, в ее доход автоматически будут включать потенциальные алименты, которые она могла бы получать, но не получает.

Размер дохода на одного ребенка – 25% от средней зарплаты в регионе.

