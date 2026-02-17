Пенсионеров лишат возможности выводить деньги из ПДС через год после вложения. 👵💰«Ночной бухгалтер» № 2118

ПДС для пенсионеров

По программе долгосрочных сбережений сейчас можно вложить 36 тыс. рублей, а через год забрать 72 тыс. Этим правом пользуются пенсионеры и предпенсионеры.

Между тем это программа именно долгосрочных сбережений, а не краткосрочных. Поэтому Минфин намерен «прикрыть эту лавочку». Минимальный срок хранения денег будет 5 лет.