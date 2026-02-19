Утренний бухгалтер № 6069. Налоговики уточнили, по какой форме сдать декларацию УСН за 2025 год

ФНС: для УСН-декларации утверждена новая форма, но можно сдать и по старой форме — ее примут.
Если зарегистрированный плательщик НПД не ведет деятельность и не проводит расчеты более 15 месяцев, его хотят лишать статуса самозанятого.
Какие документы по охране труда должны быть в организации с численностью до 50 сотрудников: полный список.
Чтобы открыть счет клиенту от 14 до 18 лет, банки будут запрашивать письменное разрешение его законных представителей.
Как сократить трудозатраты на кадровый документооборот и безопасно отказаться от бумаги за 5 дней? Говорим на вебинаре.
Обсуждают бухгалтеры: сведения о неполном дне указывают на основном месте работы, а при совместительстве – только код трудового договора.
Правительство будет создавать единый перечень неналоговых платежей.
Как после перехода на АУСН учитывать авансы, полученные при ОСНО: пояснения ФНС.
⭐ Совет от редакции: Импорт из Китая в 2026: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС, на вебинаре 24.02.2026, в 15:00 мск. Разберетесь, как правильно оформить поставку, рассчитать таможенные платежи и получить вычет НДС без риска отказа. Записаться.
✅Как сменить профессию и вырасти в доходе
Пройдите курс профпереподготовки Аналитик 1С.
Вы научитесь работать с аналитикой и отчетностью, узнаете, как решать проблемы бизнеса с помощью продуктов 1С, сможете автоматизировать учет и создавать системные решения. Построите карьеру в одной из самых перспективных и высокооплачиваемых сфер для бухгалтера.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Разборы законов
— Как списать дебиторскую задолженность без рисков: судебная практика
При методе начисления дебиторка списывается в налоговом учете за счет резерва по сомнительным долгам, а безнадежная — во внереализационные расходы. Что важно учесть, чтобы избежать претензий со стороны ИФНС?
— Платежные агенты: кто это такие и чем занимаются. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто такие платежные агенты и какие требования и ограничения они должны соблюдать.
— Какой налог платят ИП на УСН с процентов по вкладам
До 2026 года проценты по вкладам облагались налогом по УСН, с 2026 — НДФЛ.
— Как заполнять 6-НДФЛ, РСВ и ПСФЛ, если взносы за директора начисляются из МРОТ
В ПСФЛ отражается доход директора, даже если по факту никакого дохода нет.
— Что такое транзитные операции и какие последствия у них бывают. Мини-курс
Что могут сделать банк и налоговая, если заметят транзитные операции? Расскажем по порядку.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 18 февраля 2026 года
2 Больше половины управленцев считают, что дефицит кадров сохранится
3 Доля средств населения в пассивах банков достигла максимума за 7 лет
4 ❔ Будет ли НДС-вычет по товарным остаткам, купленным при ПСН
5 Депутат рассказал, что требуют от Телеграм для продолжения работы в России
6 Распродажа нелокализованных автомобилей может стать массовой юридической ловушкой
7 Минфин: россияне тратят на ставках порядка 2 трлн рублей в год. И это только официально
8 В MAX зарегистрировали больше 1 млн частных каналов
9 Как работать с расчетным счетом чтобы его не заблокировали: рабочие рекомендации от эксперта
10 Платеж по имущественным налогам без предварительного уведомления не засчитают
11 Депутаты собираются продлить ежемесячное детское пособие до трех лет
12 ❗❗ Глава Минцифры: есть доказательства, что к Telegram имеют доступ иностранные спецслужбы
13 Ограничения для иностранных банков по операциям с физлицами могут снять
14 КС РФ: продавец не может устанавливать способ возврата, неадекватный стоимости товара
15 📄 ФНС уточнила, по какой форме сдать декларацию УСН за 2025 год
16 🔍 Изменения в налоговом контроле 2026. Выпуск № 27 подкаста «Налоговое утро»
17 За сокрытие производственных травм будут штрафовать
18 ❔ Будет ли льгота по страховым взносам, если выручка 50/50 по ОКВЭД из перечня
19 Центробанк может создать реестр финансовых блогеров
20 Нилов: вахтовики при досрочном расторжении договора получат все выплаты до завершения вахты
21 ❗ Правительство может создать единый перечень неналоговых платежей — институт «обязательных публичных платежей»
22 Россияне готовы перейти на четырехдневку при сохранении зарплаты, а отдыхать в понедельник
23 🚤 Миронов хочет удерживать налог с дорогих авто и яхт
24 В декларации УСН за 2025 год есть новый раздел для упрощенцев из новых регионов
25 ❗ При анализе ФНС бухотчетность не проверяется
26 Где в ЕФС-1 при приеме сотрудника указать неполное время работы по совместительству
27 ФНС: выездные проверки компаний на налоговом мониторинге не станут массовыми
28 🙅 Назвали самые частые причины отказов в трудоустройстве
29 💸 Для накопления денег все реже выбирают наличные: нейросеть Алиса AI проанализировала финансовые сценарии россиян
30 30% россиян скрывают часть дохода от супругов, а 39% ссорятся из-за денег
31 📚 Какие документы по охране труда должны быть в организации с численностью до 50 сотрудников
32 Дебиторскую задолженность жертвователя можно признать до фактического получения денег: условия
33 Депутат предлагает запретить сокращать трудовые премии родственникам участников СВО
34 💃 Оставайтесь на связи с коллегами — присоединяйтесь к чату бухгалтеров в MAX
35 ☀️🥞 Масленичная неделя на «Клерке»! Отмечаем каждый день новой скидкой
36 ФНС: как после перехода на АУСН учитывать авансы, полученные при ОСНО
37 ❗ Неактивных самозанятых предлагают лишать статуса через 15 месяцев. Эксперт: могут быть отрицательные последствия
38 ❌ ЦБ запретил открывать счета несовершеннолетним без согласия родителей
39 💥 Новые практические мастер-классы по работе в 1С на «Клерке»: заполняем ЕФС-1 и настраиваем учет НДС 22%
40 У ветеранов будут максимальные выплаты по безработице без справок
Мероприятия
Масштабные изменения в налогообложении и отчетности по заработной плате в 2026 году.
Дата проведения: 19 февраля, четверг
Блокировка счетов по 115-ФЗ. Как работать с расчетным счетом чтобы его не заблокировали
Дата проведения: 19 февраля, четверг
Все новшества для бухгалтера – 2026: изучаем изменения в законодательстве
Дата проведения: 20 февраля, пятница
Новая отчетность и учет основных средств и НМА по правилам 2026 г.: аренда, лизинг, ремонт, путевые
Дата проведения: 24 февраля, вторник
Искусственный интеллект – ваш новый цифровой помощник в финансовой работе.
Дата проведения: 24 февраля, вторник
Импорт из Китая в 2026: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС
Дата проведения: 24 февраля, вторник
Налоговая проверка – все изменения 2026 гг. Стратегия защиты от допроса до суда
Дата проведения: 25 февраля, среда
Статьи
— 18 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
18 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 18 февраля и кто из известных людей родился в этот день.
— Утренний бухгалтер № 6068. Telegram могут заблокировать на территории РФ уже с 1 апреля 2026 года
С 9 февраля 2026 года у пользователей начались проблемы с загрузкой сообщений и медиафайлов.
— Оформление командировки в 2026 году: пошаговая инструкция
Если компании необходимо, чтобы ее сотрудник съездил в другой город или может даже иную страну в рабочих целях – это командировка. Такую поездку важно грамотно оформить.
— Из декрета в декрет: расчет пособия в 2026 году
Ситуация, когда сотрудница, находясь в отпуске по уходу за ребенком, приносит заявление на отпуск по беременности и родам в связи с рождением второго ребенка — явление в практике бухгалтера частое. Разберем, как в таком случае считать пособие.
— Какую пенсию вы получите при зарплате в 30 000 рублей
Трансформация уплаченных за вас взносов в пенсионные коэффициенты (баллы) осуществляется по специальной формуле. При одинаковой зарплате за 2025 и 2026 годы вы заработаете разное количество баллов.
— Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): что нужно знать в 2026 году
ИИС остается одним из самых популярных инструментов для инвестиций, имеющих в числе прочего ряд налоговых льгот. В статье расскажем, что из себя представляет ИИС, как изменились условия работы с ним и на какие налоговые вычеты может претендовать инвестор в 2026 году.
— Расчетный листок: когда надо выдавать сотрудникам
Расчетные листки можно отправлять один раз месяц в день выплаты заработной платы, верно или нет?
— Как в бухгалтерском учете отразить частичную ликвидацию ОС
Если основное средство непригодно для дальнейшей эксплуатации, его можно частично или полностью ликвидировать. Рассказываем, как отразить операцию в бухгалтерском учете.
— Все разъяснения Минфина и ФНС по патенту за 2025 год: обзор для бухгалтера
Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по ПСН. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.
— Куда вложить деньги в 2026 году: обзор рынков от инвестора
Инвестиционный ландшафт наступившего года формируется под влиянием двух ключевых макроэкономических факторов: постепенного снижения ключевой ставки и сохраняющейся инфляции. Инвесторы вынуждены пересматривать традиционные подходы к сохранению и приумножению капитала.
— Принципы цифровизации юридической функции предприятия: стратегия для руководителей
Цифровизация юридической службы — не просто модернизация инструментов, а системная трансформация ключевых бизнес-процессов. В условиях роста объемов документооборота и ужесточения регуляторных требований автоматизация юридических функций становится не роскошью, а необходимостью.
— Что такое ФНС и чем занимается налоговая служба
Федеральная налоговая служба (ФНС) — это ключевой орган, который обеспечивает контроль за уплатой налогов, регистрацию бизнеса и валютные операции в России. Как устроена налоговая служба в России, какие задачи выполняет. Реестры и онлайн-сервисы.
— Личная карточка учета выдачи СИЗ в 2026 году: бланк, образец
Работодатели обязаны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, если их профессии есть в ЕТН или на предприятии вредные и опасные условия труда. СИЗ защищают работников от ожогов, воздействия газов, проникновения бактерий, повышенного шума и т.д. Данные о сотруднике, типе СИЗ, ответственном лице вносятся в личную карточку учета выдачи СИЗ.
— Книга учета доходов и расходов на УСН в 2026 году
В книге учета по УСН указывают доходы, расходы, в том числе отдельно расходы на ОС и НМА, убытки прошлых лет и торговый сбор.
— Все неналоговые платежи соберут в один реестр ОПП. 🔢«Ночной бухгалтер» № 2119
Сколько в России видов неналоговых платежей, точно не знает никто. Данные у всех разнятся. Для этих платежей хотят сделать реестр.
Блоги компаний
Как отражаются доходы и расходы при взаимозачете на УСН
Что относится к персональным данным и как их обрабатывать: полный гайд
ОАЭ: Дубай или Абу-Даби — что выбрать россиянам
Как опубликовать и монетизировать платное приложение в Google Play
Закон о персональных данных: что нас ждет в 2026 году
Командировка на служебном авто в 2026 году: оформление, документы и расходы
Дизайн-проект квартиры: как концепция и планировка превращаются в продуманный интерьер
☝️📑 Разбор новых требований ФСБУ к годовой отчетности: на что обратить внимание и как избежать ошибок
Чат GPT бесплатно в России? Бесплатный чат GPT без ограничений на русском
Аудио нейросеть онлайн: как создать аудио из текста бесплатно и получить «живую» озвучку для сайта, бизнеса и контента
🥞 Открываем масленичную неделю горячих акций! Каждый день новый курс со скидкой
Нейросеть для генерации видео: создать видеоролик онлайн — от идеи до готового клипа за минуты
Как помогли юристу избавиться от десятков папок на рабочем столе и сократили время работы с документами в 12 раз
Что рассказать о компании в вакансии бухгалтера, чтобы привлечь релевантных кандидатов
ТОП-10 лучших курсов для начинающих бухгалтеров: как стать бухгалтером с нуля
Промпт для фото на 23 февраля: Как создать открытку через нейросеть ко Дню защитника Отечества?
Топ–5 ошибок при выборе специалиста по контекстной рекламе
🙅♀️ Новые штрафы за ошибки в ЕФС-1: ФНС назвала самые частые нарушения в кодах и структуре в 2026 г.
Консультации
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Тайный покупатель Зарплата от 30000 до 100000 ₽, , Гибкий график
— Бухгалтер на первичную документацию Зарплата от 30000 до 30000 ₽, , Гибкий график
— Главный бухгалтер-консультант Зарплата от 120000 ₽, , Полный день
— Бухгалтер Зарплата от 3000 ₽, , Гибкий график
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
⚡️ Депутаты предлагают налоговую отсрочку для малого бизнеса
Всех инвестиционных блогеров промаркируют?
⛏ЮГК подвела итоги 2025 года: производство золота выросло на 13%, судебные риски прошлого сняты
Индекс уперся в потолок: сигналы к снижению нарастают. К чему готовиться инвестору
Новые горизонты налогового контроля селлеров. Как Wildberries и Ozon станут «оком государевым» с 2026 года
Экономика чистоты: почему грязный холодильник обнуляет ваши скидки
Импортеров готовят к «налоговому сюрпризу»: 22% НДС с 2027 года. Или все же пощадят
О зачете встречных требований по договору поставки и договору займа
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 15,5% годовых 🏦💰
Юрист по лизингу: что делать при изъятии техники и долгах
Просрочка по лизингу: когда можно договориться, а когда уже поздно
Лизинг при банкротстве компании: что будет с техникой
Суд с лизинговой компанией: типичные ошибки бизнеса
Просрочка по лизингу: когда можно договориться, а когда уже поздно
Неустойка по лизингу: как снизить в суде
Единая маркировка на маркетплейсах: «честная игра» или новый квест для селлеров?
ТОП-4 актов Конституционного Суда по налогам за январь 2026
Изменения в кодах доходов и вычетов НДФЛ с 2026 года: что нового и как работать в 1С:ЗУП
Почему продавать бывает менее выгодно, чем открыть производство
Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/11068 от 10.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/42349 от 11.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/42796 от 11.06.2019
ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/5678@ от 11.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/42355 от 11.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/42792 от 11.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/42577 от 11.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/42702 от 11.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-13-05/42639 от 11.06.2019
Последние темы форума
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию