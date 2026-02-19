Утренний бухгалтер № 6069. Налоговики уточнили, по какой форме сдать декларацию УСН за 2025 год

ФНС: для УСН-декларации утверждена новая форма, но можно сдать и по старой форме — ее примут.

Если зарегистрированный плательщик НПД не ведет деятельность и не проводит расчеты более 15 месяцев, его хотят лишать статуса самозанятого.

Какие документы по охране труда должны быть в организации с численностью до 50 сотрудников: полный список.

Чтобы открыть счет клиенту от 14 до 18 лет, банки будут запрашивать письменное разрешение его законных представителей.

Обсуждают бухгалтеры: сведения о неполном дне указывают на основном месте работы, а при совместительстве – только код трудового договора.

Правительство будет создавать единый перечень неналоговых платежей.

Как после перехода на АУСН учитывать авансы, полученные при ОСНО: пояснения ФНС.