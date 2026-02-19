ОК Учет НДС в 1С 8.3 моб
Утренний бухгалтер № 6069. Налоговики уточнили, по какой форме сдать декларацию УСН за 2025 год

Налоговой службе задали вопрос — по какой форме принимают декларацию по УСН за 2025 год.

ФНС: для УСН-декларации утверждена новая форма, но можно сдать и по старой форме — ее примут.

Если зарегистрированный плательщик НПД не ведет деятельность и не проводит расчеты более 15 месяцев, его хотят лишать статуса самозанятого.

Какие документы по охране труда должны быть в организации с численностью до 50 сотрудников: полный список.

Чтобы открыть счет клиенту от 14 до 18 лет, банки будут запрашивать письменное разрешение его законных представителей.

Обсуждают бухгалтеры: сведения о неполном дне указывают на основном месте работы, а при совместительстве – только код трудового договора.

Правительство будет создавать единый перечень неналоговых платежей.

Как после перехода на АУСН учитывать авансы, полученные при ОСНО: пояснения ФНС.

Разборы законов

Как списать дебиторскую задолженность без рисков: судебная практика

При методе начисления дебиторка списывается в налоговом учете за счет резерва по сомнительным долгам, а безнадежная — во внереализационные расходы. Что важно учесть, чтобы избежать претензий со стороны ИФНС?

Платежные агенты: кто это такие и чем занимаются. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто такие платежные агенты и какие требования и ограничения они должны соблюдать.

Какой налог платят ИП на УСН с процентов по вкладам

До 2026 года проценты по вкладам облагались налогом по УСН, с 2026 — НДФЛ.

Как заполнять 6-НДФЛ, РСВ и ПСФЛ, если взносы за директора начисляются из МРОТ

В ПСФЛ отражается доход директора, даже если по факту никакого дохода нет.

Что такое транзитные операции и какие последствия у них бывают. Мини-курс

Что могут сделать банк и налоговая, если заметят транзитные операции? Расскажем по порядку.

Новости

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 18 февраля 2026 года

2 Больше половины управленцев считают, что дефицит кадров сохранится

3 Доля средств населения в пассивах банков достигла максимума за 7 лет

4 ❔ Будет ли НДС-вычет по товарным остаткам, купленным при ПСН

5 Депутат рассказал, что требуют от Телеграм для продолжения работы в России

6 Распродажа нелокализованных автомобилей может стать массовой юридической ловушкой

7 Минфин: россияне тратят на ставках порядка 2 трлн рублей в год. И это только официально

8 В MAX зарегистрировали больше 1 млн частных каналов

9 Как работать с расчетным счетом чтобы его не заблокировали: рабочие рекомендации от эксперта

10 Платеж по имущественным налогам без предварительного уведомления не засчитают

11 Депутаты собираются продлить ежемесячное детское пособие до трех лет

12 ❗❗ Глава Минцифры: есть доказательства, что к Telegram имеют доступ иностранные спецслужбы

13 Ограничения для иностранных банков по операциям с физлицами могут снять

14 КС РФ: продавец не может устанавливать способ возврата, неадекватный стоимости товара

15 📄 ФНС уточнила, по какой форме сдать декларацию УСН за 2025 год

16 🔍 Изменения в налоговом контроле 2026. Выпуск № 27 подкаста «Налоговое утро»

17 За сокрытие производственных травм будут штрафовать

18 ❔ Будет ли льгота по страховым взносам, если выручка 50/50 по ОКВЭД из перечня

19 Центробанк может создать реестр финансовых блогеров

20 Нилов: вахтовики при досрочном расторжении договора получат все выплаты до завершения вахты

21 ❗ Правительство может создать единый перечень неналоговых платежей — институт «обязательных публичных платежей»

22 Россияне готовы перейти на четырехдневку при сохранении зарплаты, а отдыхать в понедельник

23 🚤 Миронов хочет удерживать налог с дорогих авто и яхт

24 В декларации УСН за 2025 год есть новый раздел для упрощенцев из новых регионов

25 ❗ При анализе ФНС бухотчетность не проверяется

26 Где в ЕФС-1 при приеме сотрудника указать неполное время работы по совместительству

27 ФНС: выездные проверки компаний на налоговом мониторинге не станут массовыми

28 🙅 Назвали самые частые причины отказов в трудоустройстве

29 💸 Для накопления денег все реже выбирают наличные: нейросеть Алиса AI проанализировала финансовые сценарии россиян

30 30% россиян скрывают часть дохода от супругов, а 39% ссорятся из-за денег

31 📚 Какие документы по охране труда должны быть в организации с численностью до 50 сотрудников

32 Дебиторскую задолженность жертвователя можно признать до фактического получения денег: условия

33 Депутат предлагает запретить сокращать трудовые премии родственникам участников СВО

36 ФНС: как после перехода на АУСН учитывать авансы, полученные при ОСНО

37 ❗ Неактивных самозанятых предлагают лишать статуса через 15 месяцев. Эксперт: могут быть отрицательные последствия

38 ❌ ЦБ запретил открывать счета несовершеннолетним без согласия родителей

40 У ветеранов будут максимальные выплаты по безработице без справок

Статьи

18 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

18 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 18 февраля и кто из известных людей родился в этот день.

Утренний бухгалтер № 6068. Telegram могут заблокировать на территории РФ уже с 1 апреля 2026 года

С 9 февраля 2026 года у пользователей начались проблемы с загрузкой сообщений и медиафайлов.

Оформление командировки в 2026 году: пошаговая инструкция

Если компании необходимо, чтобы ее сотрудник съездил в другой город или может даже иную страну в рабочих целях – это командировка. Такую поездку важно грамотно оформить.

Из декрета в декрет: расчет пособия в 2026 году

Ситуация, когда сотрудница, находясь в отпуске по уходу за ребенком, приносит заявление на отпуск по беременности и родам в связи с рождением второго ребенка — явление в практике бухгалтера частое. Разберем, как в таком случае считать пособие.

Какую пенсию вы получите при зарплате в 30 000 рублей

Трансформация уплаченных за вас взносов в пенсионные коэффициенты (баллы) осуществляется по специальной формуле. При одинаковой зарплате за 2025 и 2026 годы вы заработаете разное количество баллов.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): что нужно знать в 2026 году

ИИС остается одним из самых популярных инструментов для инвестиций, имеющих в числе прочего ряд налоговых льгот. В статье расскажем, что из себя представляет ИИС, как изменились условия работы с ним и на какие налоговые вычеты может претендовать инвестор в 2026 году.

Расчетный листок: когда надо выдавать сотрудникам

Расчетные листки можно отправлять один раз месяц в день выплаты заработной платы, верно или нет?

Как в бухгалтерском учете отразить частичную ликвидацию ОС

Если основное средство непригодно для дальнейшей эксплуатации, его можно частично или полностью ликвидировать. Рассказываем, как отразить операцию в бухгалтерском учете.

Все разъяснения Минфина и ФНС по патенту за 2025 год: обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по ПСН. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

Куда вложить деньги в 2026 году: обзор рынков от инвестора

Инвестиционный ландшафт наступившего года формируется под влиянием двух ключевых макроэкономических факторов: постепенного снижения ключевой ставки и сохраняющейся инфляции. Инвесторы вынуждены пересматривать традиционные подходы к сохранению и приумножению капитала.

Принципы цифровизации юридической функции предприятия: стратегия для руководителей

Цифровизация юридической службы — не просто модернизация инструментов, а системная трансформация ключевых бизнес-процессов. В условиях роста объемов документооборота и ужесточения регуляторных требований автоматизация юридических функций становится не роскошью, а необходимостью.

Что такое ФНС и чем занимается налоговая служба

Федеральная налоговая служба (ФНС) — это ключевой орган, который обеспечивает контроль за уплатой налогов, регистрацию бизнеса и валютные операции в России. Как устроена налоговая служба в России, какие задачи выполняет. Реестры и онлайн-сервисы.

Личная карточка учета выдачи СИЗ в 2026 году: бланк, образец

Работодатели обязаны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, если их профессии есть в ЕТН или на предприятии вредные и опасные условия труда. СИЗ защищают работников от ожогов, воздействия газов, проникновения бактерий, повышенного шума и т.д. Данные о сотруднике, типе СИЗ, ответственном лице вносятся в личную карточку учета выдачи СИЗ.

Книга учета доходов и расходов на УСН в 2026 году

В книге учета по УСН указывают доходы, расходы, в том числе отдельно расходы на ОС и НМА, убытки прошлых лет и торговый сбор.

Все неналоговые платежи соберут в один реестр ОПП. 🔢«Ночной бухгалтер» № 2119

Сколько в России видов неналоговых платежей, точно не знает никто. Данные у всех разнятся. Для этих платежей хотят сделать реестр.

Блоги компаний

Как отражаются доходы и расходы при взаимозачете на УСН

Что относится к персональным данным и как их обрабатывать: полный гайд

ОАЭ: Дубай или Абу-Даби — что выбрать россиянам

Как опубликовать и монетизировать платное приложение в Google Play

Закон о персональных данных: что нас ждет в 2026 году

Командировка на служебном авто в 2026 году: оформление, документы и расходы

20 вопросов об АУСН

Дизайн-проект квартиры: как концепция и планировка превращаются в продуманный интерьер

☝️📑 Разбор новых требований ФСБУ к годовой отчетности: на что обратить внимание и как избежать ошибок

Чат GPT бесплатно в России? Бесплатный чат GPT без ограничений на русском

Аудио нейросеть онлайн: как создать аудио из текста бесплатно и получить «живую» озвучку для сайта, бизнеса и контента

Нейросеть для генерации видео: создать видеоролик онлайн — от идеи до готового клипа за минуты

Как помогли юристу избавиться от десятков папок на рабочем столе и сократили время работы с документами в 12 раз

Что рассказать о компании в вакансии бухгалтера, чтобы привлечь релевантных кандидатов

ТОП-10 лучших курсов для начинающих бухгалтеров: как стать бухгалтером с нуля

Промпт для фото на 23 февраля: Как создать открытку через нейросеть ко Дню защитника Отечества?

Топ–5 ошибок при выборе специалиста по контекстной рекламе

🙅♀️ Новые штрафы за ошибки в ЕФС-1: ФНС назвала самые частые нарушения в кодах и структуре в 2026 г.

Бухгалтер как стратегический партнер владельца бизнеса

Трибуна

⚡️ Депутаты предлагают налоговую отсрочку для малого бизнеса

Всех инвестиционных блогеров промаркируют?

⛏ЮГК подвела итоги 2025 года: производство золота выросло на 13%, судебные риски прошлого сняты

Индекс уперся в потолок: сигналы к снижению нарастают. К чему готовиться инвестору

Новые горизонты налогового контроля селлеров. Как Wildberries и Ozon станут «оком государевым» с 2026 года

Экономика чистоты: почему грязный холодильник обнуляет ваши скидки

Импортеров готовят к «налоговому сюрпризу»: 22% НДС с 2027 года. Или все же пощадят

О зачете встречных требований по договору поставки и договору займа

ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 15,5% годовых 🏦💰

Юрист по лизингу: что делать при изъятии техники и долгах

Просрочка по лизингу: когда можно договориться, а когда уже поздно

Лизинг при банкротстве компании: что будет с техникой

Суд с лизинговой компанией: типичные ошибки бизнеса

Просрочка по лизингу: когда можно договориться, а когда уже поздно

Неустойка по лизингу: как снизить в суде

Единая маркировка на маркетплейсах: «честная игра» или новый квест для селлеров?

ТОП-4 актов Конституционного Суда по налогам за январь 2026

Изменения в кодах доходов и вычетов НДФЛ с 2026 года: что нового и как работать в 1С:ЗУП

Почему продавать бывает менее выгодно, чем открыть производство

Как туристический налог отражается на гостиничном бизнесе

