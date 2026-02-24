Как отражать в бухгалтерском учете платежи по лицензионному договору на использование товарного знака

При отражении платежей по лицензионному договору необходимо учитывать срок приобретения лицензионных прав, вид платежей и их сумму. Как отразить в бухгалтерском учете равные платежи по лицензионному договору на использование товарного знака свыше 12 месяцев?

Если лицензионные права на средство индивидуализации приобрели на срок свыше 12 месяцев, они признаются в качестве нематериальных активов в бухгалтерском учете.

Уплаченные или подлежащие уплате правообладателю суммы включают в сумму капитальных вложений, которые связаны с приобретением или созданием нематериального актива согласно пп. «а» п. 10 и п. 11 и 12 ФСБУ 26/2020.

Если вознаграждение за использование товарного знака уплачивают периодическими фиксированными платежами, то это считается капитальными вложениями на условиях рассрочки.

По п. 12 ФСБУ 26/2020 при осуществлении капитальных вложений на условиях рассрочки платежа на период свыше 12 месяцев, в капитальные вложения включается сумма, которая была бы уплачена организацией при отсутствии рассрочки.

Разницу между суммой при условии рассрочки и номинальной величиной средств учитывают как проценты аналогично порядку из ПБУ 15/2008.

При невозможности узнать сумму (которую бы уплатили за весь период без рассрочки) величину затрат рассчитывают с помощью дисконтирования номинальных платежей, установленных договором.

Она определяется как процентная ставка, под которую компания вправе получить кредит на аналогичный срок с такой же суммой. Если кредитов или займов у организации нет, она может ориентироваться на средневзвешенную ставку по банковским кредитам.

Организации, которые имеют права на упрощенный бухгалтерский учет, могут не применять дисконтирования. Тогда они оценят капитальные вложения в нематериальный актив в сумме номинальных платежей за срок действия лицензии.

После оценки приведенной стоимости будущих платежей нематериальный актив принимают к учету в такой оценке:

Дт 08 НМА — Кт 76. Дт 04 НМА — Кт 08 НМА.

