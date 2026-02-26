Утренний бухгалтер № 6073. Власти предлагают изменить прогрессивную шкалу НДФЛ

Предложенная депутатами шкала НДФЛ будет прогрессивной для людей с доходами от 50 млн рублей.
Минстрой: поставщики госконтрактов смогут увеличить цену договора на сумму роста налоговой нагрузки из-за увеличения НДС до 22%.
ФНС: если уточненная декларация уменьшает налог к уплате – сальдо ЕНС изменится после ее камеральной проверки.
Минфин: если сотрудник учится в образовательной некоммерческой организации с лицензией, расходы учесть можно для налога на прибыль.
Как исправить ошибки в реквизитах ЕНП-уведомлений и что к ним приводит: инструкция.
С 2026 года самозанятые могут платить добровольные взносы в СФР и получать больничные, но не декретные.
Если работник – налоговый резидент РФ, в ЛК автоУСН можно добавить сведения об авансах, уплаченных по патенту.
Минтруд: удаленные сотрудники имеют такое же право на диспансеризацию, как и остальные работники.
❗Компании штрафуют за необеспечение пожарной безопасности
Штрафы по КоАП, если допустить к работе необученных сотрудников, — до 400 000 рублей за каждого человека.
— ФНС перекладывает долги одной компании на другую при наличии взаимозависимости: кто рискует и как избежать доначислений
Перевод бизнеса на взаимозависимое лицо не спасет от доначислений, штрафов и пени. Каких признаков не должно быть в вашей деятельности, чтобы не платить до «чужим» долгам?
— Дропшиппинг: что это такое, как работает, нужно ли подключать платежную систему. Мини-курс
Нужно ли для дропшиппинга подключить платежную систему? Расскажем по порядку.
— Кто и как может возместить НДС в упрощенном порядке в 2026 году
Если по декларации НДС – к возмещению, то вернуть деньги можно в ускоренном порядке до завершения камеральной проверки.
— Какие проводки использовать для отражения медосмотра за счет средств компании и компенсации расходов. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно отразить в бухгалтерском учете медосмотр, оплаченный за счет компании, и компенсацию расходов на него.
— Нужно ли вновь созданным организациям сдавать бухгалтерскую отчетность и когда это делать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда нужно сдавать бухгалтерскую отчетность вновь созданным организациям и что входит в отчетность.
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 25 февраля 2026 года
2 Ветераны смогут брать дополнительный отпуск за свой счет
3 Минтруд: удаленщики имеют такое же право на диспансеризацию, как и остальные работники
4 ❔ Сколько раз нужно инструктировать работника перед направлением в командировки
5 ФНС: как на АУСН уменьшать НДФЛ на патент иностранного работника
6 Сенаторы хотят поменять принцип госзакупок
7 «Опора России» хочет смягчить штрафы за нарушения с кассами и чеками
8 Эксперт поможет сдать декларацию за 2025 год без ошибок
9 Микрозаймы предлагают рефинансировать в банке
10 Экспортный центр начнет принимать заявки на компенсацию затрат по сертификации продукции
11 ВТБ внедрил вход в личный кабинет по биометрии
13 Сервисы не смогут списывать деньги с отвязанных карт с 1 марта 2026 года
14 ❌ Уехавшего за границу работника нельзя уволить только из-за этого
15 🙅 Стало больше людей, не готовых снижать зарплатные ожидания
16 Сенаторы хотят, чтобы в сфере инноваций стало меньше административных барьеров
17 ❌ По новой программе страхования самозанятым не положены декретные
18 Мишустин: за три года рост ВВП превысил 10%
19 ✅ Кто может попасть под проверку ГИТ в 2026 году
20 Как исправить ошибки в реквизитах ЕНП-уведомлений и что к ним приводит
21 📍 Бизнес сможет размещать производства на точках международных маршрутов
22 Минфин не нашел критических проблем у ГК «Самолет»
25 С 1 марта 2026 меняются правила работы компаний, исследующих товарные рынки
26 📉 Прогноз на 2026 год: будет замедление экономики и спад инвестиций
27 25% сотрудников получили повышение зарплаты в 2025 году
28 Минфин: можно ли учесть расходы на обучение – зависит от вида учебного заведения
29 Останется ли вычет после закрытия ИИС, если открыли еще несколько
30 У маркетплейсов будут единые правила отображения цен
31 Средняя ставка по вкладам на три месяца упала до 14,13% годовых
32 Производители алкоголя теперь могут подавать на Госуслугах информацию об изменении состава коллегиальных и исполнительных органов
33 ФНС: когда изменится сальдо ЕНС, если налог к уменьшению больше платежа за 1 квартал 2026
34 Минстрой разрешит пересматривать цены госконтрактов на фоне роста НДС
35 Депутаты предлагают изменить прогрессивную шкалу НДФЛ
37 Для самозанятых таксистов предложили создать отдельный вид перевозок
38 Предпринимателям выплатили долги по госконтрактам на 855 млн рублей
39 Россияне делают около 6 онлайн-покупок в месяц. Почти 60% учитывают рекламные предложения
40 Работники Почты России пройдут переподготовку для продажи медикаментов
— 25 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мир
25 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 25 февраля.
— Утренний бухгалтер № 6072. НДС на УСН, когда платить: по итогам 2025 или после превышения лимита в 2026
ФНС разобрала разные ситуации на примерах.
— Увольнение по инициативе работодателя в 2026 году: основания, порядок и нюансы
Сотрудник может уволиться по собственному желанию, по соглашению сторон или по инициативе работодателя. В последнем случае закон предусматривает конкретные основания, увольнение по другим причинам работник может оспорить в суде. Рассказываем, как провести увольнение в 2026 году и какие нюансы стоит учесть.
— Как узнать регистрационный номер в СФР по ИНН
Есть три способа дистанционно узнать свой регномер в СФР.
— Налог на проценты по вкладам: как считать, сколько и когда платить в 2026 году
Обзор налога на проценты по вкладам в 2026 году. Узнайте, какие ставки будут применяться и как это повлияет на доходы вкладчиков.
— Cтоимость пенсионного балла в 2026 году
От стоимости пенсионного балла (индивидуального пенсионного коэффициента) напрямую зависит размер пенсии.
— Выявили вредный фактор на рабочем месте: как устанавливать доплату и нужно ли уплачивать дополнительные страховые взносы
Если по результатам СОУТ выявили вредный фактор, то работодателю необходимо внести изменения в локальные акты.
— Когда сдавать отчетность по УСН, если вы переходите на АУСН
Организации и ИП на УСН могут перейти на АУСН в середине года. Когда сдавать отчетность и начислять ли страховые взносы за период работы на упрощенке — рассказали в статье.
— Утильсбор с 1 января 2026 года: кого коснулся и как увеличился
Минпромторг внес законопроект об изменении способа исчисления утилизационного сбора. Рассказываем, какие тарифы сейчас действуют.
— Финансовая стратегия после 50: как накопить на пенсию
В 2025 году ВЦИОМ опубликовал исследование, согласно которому россияне меняют подход к пенсии и все чаще относятся к ее планированию стратегически — выбирают инвестиции и накопления, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь в старости.
— Когда можно взять первый отпуск на новой работе
По общему правилу отпуск предоставляют спустя 6 месяцев работы на новом месте. Однако из этой нормы есть исключения.
— Бизнес против 15-кратного увеличения штрафов за ККТ. 📈«Ночной бухгалтер» № 2123
«Опора России» предложила не так резко увеличивать штрафы за ККТ для малого бизнеса.
Подробнее о документе мы писали в новости ❌ Уехавшего за границу работника нельзя уволить только из-за этого
