Утренний бухгалтер № 6073. Власти предлагают изменить прогрессивную шкалу НДФЛ

Предложенная депутатами шкала НДФЛ будет прогрессивной для людей с доходами от 50 млн рублей.

Минстрой: поставщики госконтрактов смогут увеличить цену договора на сумму роста налоговой нагрузки из-за увеличения НДС до 22%.

ФНС: если уточненная декларация уменьшает налог к уплате – сальдо ЕНС изменится после ее камеральной проверки.

Минфин: если сотрудник учится в образовательной некоммерческой организации с лицензией, расходы учесть можно для налога на прибыль.

Как исправить ошибки в реквизитах ЕНП-уведомлений и что к ним приводит: инструкция.

С 2026 года самозанятые могут платить добровольные взносы в СФР и получать больничные, но не декретные.

Если работник – налоговый резидент РФ, в ЛК автоУСН можно добавить сведения об авансах, уплаченных по патенту.

Минтруд: удаленные сотрудники имеют такое же право на диспансеризацию, как и остальные работники.