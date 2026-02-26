Весенняя школа моб
🔴 Вебинар: УСН-2026 и как сдать декларацию за 2025 год без ошибок →
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 6073. Власти предлагают изменить прогрессивную шкалу НДФЛ

Законопроект об этом внесен в Госдуму 25 февраля 2026 года.

Предложенная депутатами шкала НДФЛ будет прогрессивной для людей с доходами от 50 млн рублей.

Минстрой: поставщики госконтрактов смогут увеличить цену договора на сумму роста налоговой нагрузки из-за увеличения НДС до 22%.

ФНС: если уточненная декларация уменьшает налог к уплате – сальдо ЕНС изменится после ее камеральной проверки.

Минфин: если сотрудник учится в образовательной некоммерческой организации с лицензией, расходы учесть можно для налога на прибыль.

Как исправить ошибки в реквизитах ЕНП-уведомлений и что к ним приводит: инструкция.

С 2026 года самозанятые могут платить добровольные взносы в СФР и получать больничные, но не декретные.

Если работник – налоговый резидент РФ, в ЛК автоУСН можно добавить сведения об авансах, уплаченных по патенту.

Минтруд: удаленные сотрудники имеют такое же право на диспансеризацию, как и остальные работники.

⭐ Совет от редакции: HR-рынок в 2026 году: кандидатский голод и источники для поиска специалистов — вебинар 27.02.2026, в 13:00 мск. Записаться.

❗Компании штрафуют за необеспечение пожарной безопасности

Штрафы по КоАП, если допустить к работе необученных сотрудников, — до 400 000 рублей за каждого человека.

Курс «Обязательное обучение по пожарной безопасности» закроет потребность компании в обучении тех, проводит противопожарные инструктажи или отвечает за пожарную безопасность.

Цена курса со скидкой 22%: 9 900 руб. вместо 12 700 руб.

Курс соответствует требованиям профстандарта «Специалист по пожарной профилактике» (коды А, В, С, D).

Записаться

Разборы законов

ФНС перекладывает долги одной компании на другую при наличии взаимозависимости: кто рискует и как избежать доначислений

Перевод бизнеса на взаимозависимое лицо не спасет от доначислений, штрафов и пени. Каких признаков не должно быть в вашей деятельности, чтобы не платить до «чужим» долгам?

Дропшиппинг: что это такое, как работает, нужно ли подключать платежную систему. Мини-курс

Нужно ли для дропшиппинга подключить платежную систему? Расскажем по порядку.

Кто и как может возместить НДС в упрощенном порядке в 2026 году

Если по декларации НДС – к возмещению, то вернуть деньги можно в ускоренном порядке до завершения камеральной проверки.

Какие проводки использовать для отражения медосмотра за счет средств компании и компенсации расходов. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно отразить в бухгалтерском учете медосмотр, оплаченный за счет компании, и компенсацию расходов на него.

Нужно ли вновь созданным организациям сдавать бухгалтерскую отчетность и когда это делать. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда нужно сдавать бухгалтерскую отчетность вновь созданным организациям и что входит в отчетность.

Новости

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 25 февраля 2026 года

2 Ветераны смогут брать дополнительный отпуск за свой счет

3 Минтруд: удаленщики имеют такое же право на диспансеризацию, как и остальные работники

4 ❔ Сколько раз нужно инструктировать работника перед направлением в командировки

5 ФНС: как на АУСН уменьшать НДФЛ на патент иностранного работника

6 Сенаторы хотят поменять принцип госзакупок

7 «Опора России» хочет смягчить штрафы за нарушения с кассами и чеками

8 Эксперт поможет сдать декларацию за 2025 год без ошибок

9 Микрозаймы предлагают рефинансировать в банке

10 Экспортный центр начнет принимать заявки на компенсацию затрат по сертификации продукции

11 ВТБ внедрил вход в личный кабинет по биометрии

12 ☝️ Профкурс, консультации и подписка Клерк.Премиум по цене одного курса! Приглашаем в весеннюю школу «Клерка»

13 Сервисы не смогут списывать деньги с отвязанных карт с 1 марта 2026 года

14 ❌ Уехавшего за границу работника нельзя уволить только из-за этого

15 🙅 Стало больше людей, не готовых снижать зарплатные ожидания

16 Сенаторы хотят, чтобы в сфере инноваций стало меньше административных барьеров

17 ❌ По новой программе страхования самозанятым не положены декретные

18 Мишустин: за три года рост ВВП превысил 10%

19 ✅ Кто может попасть под проверку ГИТ в 2026 году

20 Как исправить ошибки в реквизитах ЕНП-уведомлений и что к ним приводит

21 📍 Бизнес сможет размещать производства на точках международных маршрутов

22 Минфин не нашел критических проблем у ГК «Самолет»

23 ❄️ 🌬Последний день зимних скидок! Онлайн-курсы по 4 900 рублей

24 🛍 Начните работать на маркетплейсах! До 1 марта два курса и пакет консультаций со скидкой -54%

25 С 1 марта 2026 меняются правила работы компаний, исследующих товарные рынки

26 📉 Прогноз на 2026 год: будет замедление экономики и спад инвестиций

27 25% сотрудников получили повышение зарплаты в 2025 году

28 Минфин: можно ли учесть расходы на обучение – зависит от вида учебного заведения

29 Останется ли вычет после закрытия ИИС, если открыли еще несколько

30 У маркетплейсов будут единые правила отображения цен

31 Средняя ставка по вкладам на три месяца упала до 14,13% годовых

32 Производители алкоголя теперь могут подавать на Госуслугах информацию об изменении состава коллегиальных и исполнительных органов

33 ФНС: когда изменится сальдо ЕНС, если налог к уменьшению больше платежа за 1 квартал 2026

34 Минстрой разрешит пересматривать цены госконтрактов на фоне роста НДС

35 Депутаты предлагают изменить прогрессивную шкалу НДФЛ

36 🔥 Скидка только 2 дня! Станьте финдиром с набором 3 профкурса + подписка Клерк.Премиум по цене одного курса

37 Для самозанятых таксистов предложили создать отдельный вид перевозок

38 Предпринимателям выплатили долги по госконтрактам на 855 млн рублей

39 Россияне делают около 6 онлайн-покупок в месяц. Почти 60% учитывают рекламные предложения

40 Работники Почты России пройдут переподготовку для продажи медикаментов

Мероприятия

Строительство: все изменения 2026 г. Бухгалтерская и налоговая отчетность

Дата проведения: 26 февраля, четверг

УСН-2026 и как сдать декларацию за 2025 год без ошибок

Дата проведения: 26 февраля, четверг

Профессия маркетолог – 2026: практическая консультация с экспертом Алексеем Добрусиным

Дата проведения: 27 февраля, пятница

HR-рынок в 2026 году: кандидатский голод и источники для поиска специалистов

Дата проведения: 27 февраля, пятница

Якутия: Отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г. Изменения в ФСБУ и налоговом контроле.

Дата проведения: 3 марта, вторник

АУСН – 2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения

Дата проведения: 3 марта, вторник

Якутск: Строительство: все изменения 2026 г.

Дата проведения: 4 марта, среда

Статьи

25 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мир

25 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 25 февраля.

Утренний бухгалтер № 6072. НДС на УСН, когда платить: по итогам 2025 или после превышения лимита в 2026

ФНС разобрала разные ситуации на примерах.

Увольнение по инициативе работодателя в 2026 году: основания, порядок и нюансы

Сотрудник может уволиться по собственному желанию, по соглашению сторон или по инициативе работодателя. В последнем случае закон предусматривает конкретные основания, увольнение по другим причинам работник может оспорить в суде. Рассказываем, как провести увольнение в 2026 году и какие нюансы стоит учесть.

Как узнать регистрационный номер в СФР по ИНН

Есть три способа дистанционно узнать свой регномер в СФР.

Налог на проценты по вкладам: как считать, сколько и когда платить в 2026 году

Обзор налога на проценты по вкладам в 2026 году. Узнайте, какие ставки будут применяться и как это повлияет на доходы вкладчиков.

Cтоимость пенсионного балла в 2026 году

От стоимости пенсионного балла (индивидуального пенсионного коэффициента) напрямую зависит размер пенсии.

Выявили вредный фактор на рабочем месте: как устанавливать доплату и нужно ли уплачивать дополнительные страховые взносы

Если по результатам СОУТ выявили вредный фактор, то работодателю необходимо внести изменения в локальные акты.

Когда сдавать отчетность по УСН, если вы переходите на АУСН

Организации и ИП на УСН могут перейти на АУСН в середине года. Когда сдавать отчетность и начислять ли страховые взносы за период работы на упрощенке — рассказали в статье.

Утильсбор с 1 января 2026 года: кого коснулся и как увеличился

Минпромторг внес законопроект об изменении способа исчисления утилизационного сбора. Рассказываем, какие тарифы сейчас действуют.

Финансовая стратегия после 50: как накопить на пенсию

В 2025 году ВЦИОМ опубликовал исследование, согласно которому россияне меняют подход к пенсии и все чаще относятся к ее планированию стратегически — выбирают инвестиции и накопления, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь в старости.

Когда можно взять первый отпуск на новой работе

По общему правилу отпуск предоставляют спустя 6 месяцев работы на новом месте. Однако из этой нормы есть исключения.

Бизнес против 15-кратного увеличения штрафов за ККТ. 📈«Ночной бухгалтер» № 2123

«Опора России» предложила не так резко увеличивать штрафы за ККТ для малого бизнеса.

Блоги компаний

Как открыть АО или ООО: подробное сравнение с акцентом на безопасность и стоимость

⚡️ Топовые онлайн-курсы по 4 900 рублей! Успейте купить по праздничным ценам

Нематериальные активы в отчётности: усиление капитала или формальный приём?

Адаптивный режим труда: плюсы и минусы законопроекта

Р7 запускает облачный офис Р7 пространство для малого и среднего бизнеса

Чат GPT для генерации изображений и обработки фото: как создать картинку с Chat GPT?

Как IT-компаниям из России и Беларуси принимать оплату из-за рубежа

Чат GPT подписка в России: как купить и оплатить подписку на ChatGPT?

Как оплатить подписку Suno из России: все способы оплаты в 2026 году

Криптообменник в Москва-Сити: специфика и обзор сервисов

Перевод денег за границу: какие варианты еще работают в 2026 году

Gemini Google нейросеть в России: как работает Джемини ИИ от Гугл и как пользоваться?

Электронная подпись не выходя из дома: как получить сертификат с помощью «Госключа»

Профессиональный бухгалтер: как подтвердить свою квалификацию

Как оформить испытательный срок для бухгалтера в 2026 году

Как автоматизировать ввод первички в 1С из Excel

Сколько стоит банкротство в 2026 году

Новые правила в гостиницах 2026

Как совмещать УСН с патентом в 2026 году: подробная инструкция для бизнеса

Как на АУСН учитывать переходящие доходы и расходы

Консультации

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер на первичную документацию / Помощник бухгалтера Зарплата от 60000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер (участок взаиморасчеты с поставщиками) Зарплата от 80000 до 100000 ₽, , Полный день

Резюме

Трибуна

Патент перестал быть «легким» режимом: предприниматели массово уходят с ПСН. Или просто уходят из бизнеса

Пояснение на требование о расхождении НДФЛ и РСВ у ИП на ОСНО

Топ-8 дивидендных акций от аналитиков ВТБ

Инвестиционные покупки в феврале

Генеральская пенсия: сколько получают высшие чины в армии и МВД и как считают выплаты

💥Обзор новостей: доли РК и СН нужно выделять даже с больничных, самозанятых предложили перевести в отдельный вид перевозок, в ВЭБе ожидают замедления экономики

Очередные страшилки выбили рынок из колеи. К чему готовиться инвестору

Почему юрист ведет блог, но клиентов из него нет: 5 типичных ошибок

Заявление об увольнении подписал представитель: суды поддержали работодателя

Бухгалтер — это не про цифры. Это про спокойствие

О неформализованном формате первичных учетных документов, составленных в электронной форме

Почему в 2026 году «дробление бизнеса» стало не схемой, а лотереей 🎲

🔥Новые полномочия ФНС: цифровая оценка бизнеса без проверок

Продали несколько объектов в одном году: как не потерять деньги?

Как юридическому лицу платить самозанятому

Весенние каникулы 2026 у школьников в России: расписание по четвертям и триместрам

Что делать, если приставы арестовали расчетный счет за неуплаченные штрафы

Можно ли списать долг по субсидиарной ответственности в банкротстве гражданина: как на это смотрят в судах

Как списать долг по субсидиарной ответственности: пошаговый разбор через банкротство гражданина

Обзор: льготы для ветеранов и волонтеров, обложение детей мигрантов, отмена НДФЛ по больничному

Документы

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-5755 от 09.09.2022

Подробнее о документе мы писали в новости ❌ Уехавшего за границу работника нельзя уволить только из-за этого

Минфин РФ: Письмо № от 07.06.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/41942 от 07.06.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/41959 от 07.06.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/41950 от 07.06.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-01-11/41892 от 07.06.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/41186 от 06.06.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/41373 от 06.06.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/41374 от 06.06.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/41474 от 06.06.2019

Последние темы форума

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.

Она закрывает сразу несколько задач:

  • Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.

  • ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.

  • Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.

  • Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.

  • Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.

  • Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.

С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:

И это не реклама!

Оформить подписку

Начать дискуссию

ГлавнаяШкола